Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Martingale Trade Simulator - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 82
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este EA que he creado es para Entrenamiento de Comercio Manual usando Martingala que puede ser activado/desactivado.
Sólo funciona en el modo de probador de estrategia.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47584
Este indicador le permite definir una lista de comprobación para que compruebe y confirme manualmente su estrategia antes de entrar en una operación.DeltaFusionLite
DeltaFusion Lite es la versión simplificada del indicador DeltaFusionPro para MT4. Calcula y muestra el Delta Acumulativo y el Delta Neto, dando a los operadores una visión clara de la presión de compra y venta dentro de cada vela. Mediante el análisis de la distribución del volumen entre la oferta y la demanda, ayuda a identificar los cambios de sentimiento del mercado, los posibles retrocesos y varios tipos de divergencias entre el precio y el volumen.
Alertas en barra envolvente por debajo o por encima de los niveles rsiwd.Multi_LineMA
El indicador personalizado de MT5, denominado "wd.Multi_LineMA.mq5", está diseñado para ofrecer a los operadores información valiosa sobre los valores de las medias móviles desde un marco temporal superior (MTF Multi TimeFrame). Abarca características visuales adicionales para un análisis en profundidad, como la posibilidad de ver los recorridos para un número especificado de barras y una línea de precio horizontal MA dinámica.