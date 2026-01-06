Este indicador le permite definir una lista de comprobación para que compruebe y confirme manualmente su estrategia antes de entrar en una operación.

DeltaFusion Lite es la versión simplificada del indicador DeltaFusionPro para MT4. Calcula y muestra el Delta Acumulativo y el Delta Neto, dando a los operadores una visión clara de la presión de compra y venta dentro de cada vela. Mediante el análisis de la distribución del volumen entre la oferta y la demanda, ayuda a identificar los cambios de sentimiento del mercado, los posibles retrocesos y varios tipos de divergencias entre el precio y el volumen.