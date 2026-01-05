CodeBaseSecciones
DeltaFusionLite - indicador para MetaTrader 5

DeltaFusionLite

Características principales:


Delta acumulativo: Muestra el volumen agregado de compra y venta a lo largo del tiempo.
Net Delta: Muestra la diferencia entre la presión de compra y de venta para cada barra.
Reinicio de sesión: Permite personalizar las horas de inicio de sesión para el análisis intradiario.
Suavizado: Incluye suavizado EMA para obtener curvas delta más limpias y legibles.


Finalidad:
Ideal para operadores que desean supervisar la dinámica del flujo de órdenes, los desequilibrios de volumen y las divergencias entre el precio y delta sin necesidad de realizar complejos cálculos en múltiples marcos temporales. Es ligero, rápido y se centra en las métricas delta esenciales.


Ejemplos de divergencias detectables con DeltaFusion Lite:


Divergencia Alcista
El precio hace nuevos mínimos, pero la Delta Neta muestra mínimos más altos → la presión vendedora se debilita, posible reversión alcista.

Divergencia bajista

El precio hace nuevos máximos, pero la Delta Neta muestra máximos más bajos → la presión compradora se está debilitando, posible reversión bajista.

Divergencia Oculta

El precio hace un mínimo más alto, mientras que Delta Acumulado hace un mínimo más bajo → confirma la continuación de la tendencia alcista.

Divergencia de agotamiento

Fuerte movimiento del precio sin confirmación en delta → indica baja participación, posible corrección por delante.



