DeltaFusionLite - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 82
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Características principales:
Delta acumulativo: Muestra el volumen agregado de compra y venta a lo largo del tiempo.
Net Delta: Muestra la diferencia entre la presión de compra y de venta para cada barra.
Reinicio de sesión: Permite personalizar las horas de inicio de sesión para el análisis intradiario.
Suavizado: Incluye suavizado EMA para obtener curvas delta más limpias y legibles.
Finalidad:
Ideal para operadores que desean supervisar la dinámica del flujo de órdenes, los desequilibrios de volumen y las divergencias entre el precio y delta sin necesidad de realizar complejos cálculos en múltiples marcos temporales. Es ligero, rápido y se centra en las métricas delta esenciales.
Ejemplos de divergencias detectables con DeltaFusion Lite:
Divergencia Alcista
El precio hace nuevos mínimos, pero la Delta Neta muestra mínimos más altos → la presión vendedora se debilita, posible reversión alcista.
El precio hace nuevos máximos, pero la Delta Neta muestra máximos más bajos → la presión compradora se está debilitando, posible reversión bajista.Divergencia Oculta
El precio hace un mínimo más alto, mientras que Delta Acumulado hace un mínimo más bajo → confirma la continuación de la tendencia alcista.Divergencia de agotamiento
Fuerte movimiento del precio sin confirmación en delta → indica baja participación, posible corrección por delante.
