Este indicador le permite definir una lista de comprobación para que compruebe y confirme manualmente su estrategia antes de entrar en una operación.

El indicador personalizado de MT5, denominado "wd.Multi_LineMA.mq5", está diseñado para ofrecer a los operadores información valiosa sobre los valores de las medias móviles desde un marco temporal superior (MTF Multi TimeFrame). Abarca características visuales adicionales para un análisis en profundidad, como la posibilidad de ver los recorridos para un número especificado de barras y una línea de precio horizontal MA dinámica.

Este indicador aplica la "Teoría de los trimestres", un concepto de análisis técnico que divide el movimiento de los precios en cuatro trimestres en torno a un nivel base central. Está diseñado para trabajar con múltiples tipos de activos (divisas, acciones, materias primas, etc.) y proporciona niveles de trimestre visuales en el gráfico.