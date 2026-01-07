Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Engulfing bar with rsi - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 44
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Alertas en barra envolvente por debajo o por encima de los niveles rsi
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47565
un Simple Probador Visual de Estrategias / Entrenamiento Manual de Comercio usando Martingala.Strategy Checklist
Este indicador le permite definir una lista de comprobación para que compruebe y confirme manualmente su estrategia antes de entrar en una operación.
El indicador personalizado de MT5, denominado "wd.Multi_LineMA.mq5", está diseñado para ofrecer a los operadores información valiosa sobre los valores de las medias móviles desde un marco temporal superior (MTF Multi TimeFrame). Abarca características visuales adicionales para un análisis en profundidad, como la posibilidad de ver los recorridos para un número especificado de barras y una línea de precio horizontal MA dinámica.Aklamavo Quarters Theory
Este indicador aplica la "Teoría de los trimestres", un concepto de análisis técnico que divide el movimiento de los precios en cuatro trimestres en torno a un nivel base central. Está diseñado para trabajar con múltiples tipos de activos (divisas, acciones, materias primas, etc.) y proporciona niveles de trimestre visuales en el gráfico.