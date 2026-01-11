Mira cómo descargar robots gratis
Sample program for async/sync all close. - script para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 25
- Ranking:
-
- Publicado:
Este es un sencillo programa para comparar asíncronos y síncronos todos cerca.
Es un programa de ejemplo, así que siéntase libre de modificarlo para sus propios fines de prueba, tales como la adición de condiciones.
Es un programa de ejemplo, así que siéntase libre de modificarlo para sus propios fines de prueba, tales como la adición de condiciones.
