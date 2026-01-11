CodeBaseSecciones
Sample program for async/sync all close. - script para MetaTrader 5

Sajiro Yoshizaki
allclosetest.mq5 (3.44 KB) ver
Este es un sencillo programa para comparar asíncronos y síncronos todos cerca.
Es un programa de ejemplo, así que siéntase libre de modificarlo para sus propios fines de prueba, tales como la adición de condiciones.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47413

