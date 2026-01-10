CodeBaseSecciones
Horizontal Grid Controller - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Rajesh Kumar Nait
Visualizaciones:
29
Ranking:
(8)
Publicado:
Controlador de rejilla horizontal con KeyEvents

L -> Aumentar puntos de rejilla

K - > Disminuir Puntos de Rejilla

j - > Restablecer puntos de rejilla por defecto

También muestra Comentario en el gráfico sobre el tamaño real de los puntos de la rejilla.


Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47434

