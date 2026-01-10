Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Controlador de rejilla horizontal con KeyEvents
L -> Aumentar puntos de rejilla
K - > Disminuir Puntos de Rejilla
j - > Restablecer puntos de rejilla por defecto
También muestra Comentario en el gráfico sobre el tamaño real de los puntos de la rejilla.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47434
