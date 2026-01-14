Range Vector Fibo Logic (Indicador) - Estrategia a una vela



Idea del Indicador, Deje de despertarse a las 3 AM para dibujar líneas manualmente. Esta es la herramienta visual profesional para las populares estrategias "One Candle" y "Daily Breakout" utilizadas por los traders institucionales. Si está operando con la estrategia viral Daily High/Low Breakout, esta herramienta automatiza el análisis. Proyecta instantáneamente los niveles de ruptura del vector, las zonas de Stop Loss y los objetivos de beneficios de Fibonacci para el día actual basándose en la volatilidad de ayer.





Cómo interpretar las indicaciones El indicador traza líneas específicas para guiar sus decisiones de trading:

Líneas Negras (Entrada): Marcan los niveles de activación de la ruptura (Máximo y Mínimo de ayer). Una vela que cierra fuera de estas líneas señala una entrada potencial.

Líneas de puntos rojos (Stop Loss): Situadas en el nivel de retroceso de Fibonacci 0,9. Si el precio retrocede hasta este nivel, la configuración no es válida.

Líneas azules continuas (Take Profit): Colocadas en el nivel de expansión de Fibonacci 1,25. Este es el punto de agotamiento estadístico del vector de volatilidad del día.













Símbolo y marco temporal recomendados

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: M15 (15-Minutos)





Variables Externas (Parámetros) Este indicador permite la personalización completa de la lógica de la estrategia y los visuales:

Días_históricos: Determina para cuántos días pasados el indicador dibujará niveles (Predeterminado: 10).

Mostrar_Periodo_Sep: Alternar separadores verticales para dividir visualmente los días de negociación (verdadero/falso).

Line_Width: Ajuste el grosor de las líneas de señal para una mejor visibilidad (Predeterminado: 2).

Color de Entrada / Stop Loss / Toma de Ganancias: Personalice los colores de las líneas para que coincidan con el fondo de su gráfico.

Nivel_SL_largo: El ratio Fibonacci para el Stop Loss Largo (Por defecto: 0.9).

Nivel_TP_largo: Relación de Fibonacci para Take Profit largo (predeterminado: 1,25).

Nivel_SL_corto: Cociente de Fibonacci para el Stop Loss corto (por defecto: 0,1).

Nivel_TP_corto: El ratio Fibonacci para el Take Profit Corto (Por defecto: -0.25).







