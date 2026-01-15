CodeBaseSecciones
Indicadores

Custom Hammer and Inverted Hammer - indicador para MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
Visualizaciones:
79
Ranking:
(7)
Publicado:
Wick_50_Perc.mq5
Este indicador tiene un factor de multiplicación de campo de entrada, donde el usuario puede introducir cualquier valor para detectar martillo personalizado o martillo invertido.

Se trazará el color especificado de entrada

Ejemplo: Si el factor de multiplicación es 1.25 entonces buscará cualquier martillo donde la sombra de un martillo sea mínimo 1.25x del cuerpo y viceversa para el martillo invertido.




Calculadora de riesgo para MT 5 Calculadora de riesgo para MT 5

El indicador calcula su riesgo en porcentaje y le da el tamaño de lote que es aceptable para su riesgo. Sólo tiene que especificar el riesgo en porcentaje y el tamaño del stop en pips.

BinanceQuotesDescargador BinanceQuotesDescargador

Visualización en tiempo real de las cotizaciones de Binance

Accumulation/Distribution Accumulation/Distribution

El indicador Accumulation/Distribution (Acumulación/Distribución) queda determinado por los cambios que se producen en el precio y en el volumen.

Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

El indicador Acceleration/Deceleration (AC, Aceleración/Desaceleración) mide la aceleración y la desaceleración de la fuerza impulsora del mercado.