Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Custom Hammer and Inverted Hammer - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 79
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador tiene un factor de multiplicación de campo de entrada, donde el usuario puede introducir cualquier valor para detectar martillo personalizado o martillo invertido.
Se trazará el color especificado de entrada
Ejemplo: Si el factor de multiplicación es 1.25 entonces buscará cualquier martillo donde la sombra de un martillo sea mínimo 1.25x del cuerpo y viceversa para el martillo invertido.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47293
El indicador calcula su riesgo en porcentaje y le da el tamaño de lote que es aceptable para su riesgo. Sólo tiene que especificar el riesgo en porcentaje y el tamaño del stop en pips.BinanceQuotesDescargador
Visualización en tiempo real de las cotizaciones de Binance
El indicador Accumulation/Distribution (Acumulación/Distribución) queda determinado por los cambios que se producen en el precio y en el volumen.Accelerator Oscillator (AC)
El indicador Acceleration/Deceleration (AC, Aceleración/Desaceleración) mide la aceleración y la desaceleración de la fuerza impulsora del mercado.