Este indicador tiene un factor de multiplicación de campo de entrada, donde el usuario puede introducir cualquier valor para detectar martillo personalizado o martillo invertido.

Se trazará el color especificado de entrada

Ejemplo: Si el factor de multiplicación es 1.25 entonces buscará cualquier martillo donde la sombra de un martillo sea mínimo 1.25x del cuerpo y viceversa para el martillo invertido.












