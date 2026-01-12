CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

DCC / Piercing - indicador para MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
23
Ranking:
(7)
Publicado:
DCC_Piercing.mq5 (4.45 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Si la vela anterior es bajista y la vela actual es alcista con apertura por debajo del cierre de la vela anterior, marca una flecha alcista.

Si la vela anterior es alcista y la actual es bajista con apertura por encima del cierre de la vela anterior, marca una flecha bajista.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47333

BinanceQuotesDownloader BinanceQuotesDownloader

Visualizar las cotizaciones de Binance en tiempo real

Candlestick Wick Imbalance Candlestick Wick Imbalance

Desequilibrio de la mecha del candelabro

Accumulation/Distribution Accumulation/Distribution

El indicador Accumulation/Distribution (Acumulación/Distribución) queda determinado por los cambios que se producen en el precio y en el volumen.

Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

El indicador Acceleration/Deceleration (AC, Aceleración/Desaceleración) mide la aceleración y la desaceleración de la fuerza impulsora del mercado.