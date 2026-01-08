Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Aklamavo Quarters Theory - indicador para MetaTrader 5
Este indicador aplica la "Teoría de los trimestres", un concepto de análisis técnico que divide el movimiento de los precios en cuatro trimestres en torno a un nivel base central. Está diseñado para trabajar con múltiples tipos de activos (divisas, acciones, materias primas, etc.) y proporciona niveles trimestrales visuales en el gráfico.
Concepto de la teoría de los trimestres:
-
Nivel Base: Precio central de referencia
-
Trimestre 1: Rango de precios de Base a Base + Rango de Trimestres
-
Trimestre 2: Rango de precios desde Base + Rango Trimestral hasta Base + 2* Rango Trimestral
-
Trimestre 3: Rango de precios desde Base - Rango Trimestral hasta Base
-
Trimestre 4: Rango de precios desde Base - 2*Trimestre hasta Base - Trimestre
1. Cálculo Flexible del Nivel Base:
-
Cierre diario actual: Último precio de cierre
-
Cierre del Día Anterior: Precio de cierre de ayer
-
Cierre de la semana anterior: Precio de cierre de la semana pasada
-
Cierre del mes anterior: Precio de cierre del mes anterior
-
Apertura Semanal/Mensual: Precio de inicio de semana/mes
-
Nivel personalizado: Nivel de precios definido por el usuario.
-
-
Pips: Medida específica de Forex
-
Puntos: Incremento de precio más pequeño
-
Porcentaje: Porcentaje del nivel base
-
Absoluto: Valor del precio fijo
-
Detecta automáticamente Forex frente a otros instrumentos
-
Ajusta los cálculos de pip para diferentes formatos de símbolo
-
Maneja con elegancia los marcos temporales no disponibles
2. Múltiples unidades de tamaño de trimestre:
3. Soporte Multi-Activo:
Aplicaciones de negociación:
Soporte/Resistencia:
-
Los límites de los trimestres actúan como soporte/resistencia dinámicos
-
Líneas medias como posibles puntos de inversión
Análisis de tendencias:
-
El precio en el trimestre 1/2 sugiere una tendencia alcista
-
El precio en el trimestre 3/4 sugiere una tendencia bajista
-
Las transiciones de trimestre indican cambios de tendencia
Negociación de rangos:
-
Negocie los rebotes entre los límites de los trimestres
-
Busque reacciones en los puntos medios trimestrales
