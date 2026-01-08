Este indicador aplica la "Teoría de los trimestres", un concepto de análisis técnico que divide el movimiento de los precios en cuatro trimestres en torno a un nivel base central. Está diseñado para trabajar con múltiples tipos de activos (divisas, acciones, materias primas, etc.) y proporciona niveles trimestrales visuales en el gráfico.

Concepto de la teoría de los trimestres:

Nivel Base : Precio central de referencia

Trimestre 1 : Rango de precios de Base a Base + Rango de Trimestres

Trimestre 2 : Rango de precios desde Base + Rango Trimestral hasta Base + 2* Rango Trimestral

Trimestre 3 : Rango de precios desde Base - Rango Trimestral hasta Base

Trimestre 4 : Rango de precios desde Base - 2*Trimestre hasta Base - Trimestre 1. Cálculo Flexible del Nivel Base: Cierre diario actual : Último precio de cierre Cierre del Día Anterior : Precio de cierre de ayer Cierre de la semana anterior : Precio de cierre de la semana pasada Cierre del mes anterior : Precio de cierre del mes anterior Apertura Semanal/Mensual : Precio de inicio de semana/mes Nivel personalizado : Nivel de precios definido por el usuario.







2. Múltiples unidades de tamaño de trimestre: Pips : Medida específica de Forex



Puntos : Incremento de precio más pequeño



Porcentaje : Porcentaje del nivel base



Absoluto : Valor del precio fijo

3. Soporte Multi-Activo: Detecta automáticamente Forex frente a otros instrumentos



Ajusta los cálculos de pip para diferentes formatos de símbolo



Maneja con elegancia los marcos temporales no disponibles

Aplicaciones de negociación: Soporte/Resistencia: Los límites de los trimestres actúan como soporte/resistencia dinámicos

Líneas medias como posibles puntos de inversión Análisis de tendencias: El precio en el trimestre 1/2 sugiere una tendencia alcista

El precio en el trimestre 3/4 sugiere una tendencia bajista

Las transiciones de trimestre indican cambios de tendencia Negociación de rangos: Negocie los rebotes entre los límites de los trimestres

Busque reacciones en los puntos medios trimestrales





































