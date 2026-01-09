Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Candle Time Count Down - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 42
- Ranking:
-
- Publicado:
Un indicador simple que puede estimar cuándo se cerrará la vela actual.
Está limitado a marcos temporales iguales o inferiores al Periodo Diario.
Disfrútelo.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47494
