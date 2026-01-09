CodeBaseSecciones
Indicadores

Candle Time Count Down - indicador para MetaTrader 5

Chioma Obunadike | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
42
(5)
Candle Close.mq5 (5.32 KB) ver
Un indicador simple que puede estimar cuándo se cerrará la vela actual.

Está limitado a marcos temporales iguales o inferiores al Periodo Diario.

Disfrútelo.


    Professional Close All Positions Panel Professional Close All Positions Panel

    Panel profesional para cerrar posiciones con 6 filtros inteligentes. Cierre todo, por tipo, por símbolo o por beneficio/pérdida. Visualización de pérdidas y ganancias en tiempo real. Perfecto para salidas de emergencia y gestión de riesgos. Incluye confirmaciones de seguridad.

    Candlestick Body, High Low and Wick Range Candlestick Body, High Low and Wick Range

    Haga clic en la vela para ver el rango de su cuerpo, el rango alto bajo, el rango superior de la mecha y el valor inferior del rango de la mecha.

    Accumulation/Distribution Accumulation/Distribution

    El indicador Accumulation/Distribution (Acumulación/Distribución) queda determinado por los cambios que se producen en el precio y en el volumen.

    Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

    El indicador Acceleration/Deceleration (AC, Aceleración/Desaceleración) mide la aceleración y la desaceleración de la fuerza impulsora del mercado.