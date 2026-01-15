CodeBaseSecciones
Calculadora de riesgo para MT 5 - indicador para MetaTrader 5

Yevgeniy Koshtenko
73
(6)
El indicador calcula su riesgo en porcentaje y le da el tamaño de lote que es aceptable para su riesgo. Sólo tiene que especificar el riesgo en porcentaje y el tamaño del stop en pips.

