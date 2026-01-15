Mira cómo descargar robots gratis
Calculadora de riesgo para MT 5 - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Yevgeniy Koshtenko
- Visualizaciones:
- 73
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador calcula su riesgo en porcentaje y le da el tamaño de lote que es aceptable para su riesgo. Sólo tiene que especificar el riesgo en porcentaje y el tamaño del stop en pips.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/47308
