El indicador personalizado de MT5, denominado "wd.Multi_LineMA.mq5", está diseñado para ofrecer a los operadores información valiosa sobre los valores de las medias móviles desde un marco temporal superior (MTF Multi TimeFrame). Abarca características visuales adicionales para un análisis en profundidad, como la posibilidad de ver los recorridos de un número especificado de barras y una línea de precio horizontal MA dinámica.









He aquí cómo funciona el indicador:



MTF Multi-Timeframe Moving Average:

El indicador calcula una Media Móvil basada en parámetros definidos por el usuario como el periodo, el método y el precio aplicado. Si el marco temporal actual es inferior al marco temporal superior especificado, recupera los valores de la media móvil del marco temporal superior y los muestra en el gráfico actual. Por el contrario, si el timeframe actual es superior al especificado, se abstiene de mostrar los valores de la Media Móvil del timeframe inferior, optando por mostrar un gráfico limitado de lowerTF u ocultar los valores de lowerTF en el gráfico actual.



Rastro de la Media Móvil :

Con un rastro de la Media Móvil, el indicador permite a los usuarios ajustar la longitud del rastro para un número específico de barras cambiando el valor en las propiedades.



Línea de Precio Horizontal:

El indicador incorpora una Línea de Precio Horizontal que se mueve dinámicamente basándose en el último valor de la Media Móvil. Esta línea corresponde a la Media Móvil, creada en el nivel de precio de oferta actual, y se actualiza en tiempo real con cada tick a medida que cambia el valor de la Media Móvil.



La Media Móvil MTF Multi-Timeframe se calcula en base a valores en tiempo real. Por ejemplo, en Oro en H4, Fecha 28 Nov 2023, Hora: 04:00, utilizando la 'Media Móvil Personalizada' (indicador incorporado en MetaTrader 5), muestra un valor de 2013.991. Del mismo modo, utilizando 'wd.Multi_LineMA,' refleja un valor idéntico de 2013.991, incluso cuando el período actual del gráfico es diferente.









El rastro de la media móvil resulta útil para observar el movimiento histórico sin saturar el gráfico con líneas. La Línea Horizontal de Precios facilita la visibilidad de los precios y ayuda a los usuarios a determinar las líneas de soporte y resistencia. Sirve como punto de referencia para visualizar el nivel actual de la Media Móvil en el gráfico.









En general, el indicador configura eficientemente los parámetros necesarios, inicializa la Media Móvil Multi-Tiempo, actualiza consistentemente la Línea de Precio Horizontal, y gestiona la visualización de los trazos de la MA basándose en la relación entre los marcos de tiempo. Su ventaja más significativa radica en permitir a los usuarios identificar rápida y eficazmente las líneas de resistencia-soporte basadas en MA en cuestión de segundos.



