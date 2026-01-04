Probablemente todo el mundo ha puesto alguna vez un gráfico Heikin Ashi. Tiene un aspecto mucho más limpio, con menos ruido y tendencias más claras.

Pero hay un defecto importante - oculta los verdaderos valores de la barra/vela, especialmente los verdaderos precios de cierre.

El precio de cierre Heikin Ashi es simplemente un precio aplicado llamado "precio total", y la apertura Heikin Ashi es simplemente una media móvil de sus precios de cierre.

Entonces, ¿por qué no mostrarlo como dos líneas?

Esto es lo que hace este indicador. De esta manera, todavía se pueden ver los verdaderos valores de la barra/velocidad. La línea punteada es la apertura y la sólida es el cierre.



Tenga en cuenta que por defecto utilizará Gris/Gris como color de línea, que es aburrido. Por lo tanto, utilice el color que más le convenga, por ejemplo amarillo sobre fondo negro o azul sobre fondo blanco.

El código utiliza la compilación condicional y compilará tanto en MQL4 y MQL5. Tenga en cuenta que el código fuente de todas mis publicaciones CodeBase ahora también están disponibles en "Proyectos Públicos" ficha de MetaEditor bajo el nombre de "FMIC".







