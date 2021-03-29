Redes neuronales: así de sencillo (Parte 9): Documentamos el trabajo realizado

Contenido

Introducción

A lo largo de 8 artículos, hemos añadido nuevos objetos y ampliado la funcionalidad de los existentes, aumentando constantemente nuestra biblioteca. Hemos añadido el archivo de programa OpenCL. Ahora nuestro código es 10 veces mayor que el original, por lo que resulta complicado monitorear las relaciones entre los objetos en el código. Y probablemente, el código le parecerá al lector muy confuso y complicado de entender. En cada artículo, intentamos describir con detalle la cadena lógica de acción, pero la demostración de las cadenas individuales no ofrece una descripción general.

Por eso mismo, hemos decido mostrar cómo crear una documentación técnica para el código que nos permita ver este desde otro punto de vista, posibilitando que generalicemos todos los objetos y métodos de la biblioteca y construyamos la jerarquía de los objetos y la herencia de los métodos. Asimismo, nos ofrecerá una idea general del trabajo realizado.



1. Principios básicos para documentar los desarrollos

¿Por qué necesitamos documentación técnica para los desarrollos de TI? En primer lugar, la documentación de trabajo nos ofrece una idea general del dispositivo, así como de la arquitectura y el funcionamiento del programa. Dicha documentación nos permite diseñar correctamente las áreas de responsabilidad dentro del equipo de desarrollores, monitorear todos los cambios en el código y su influencia en el algoritmo completo y la integridad de la arquitectura de desarrollo. Facilita el proceso de transferencia de conocimientos. Comprender la integridad de la arquitectura del programa nos permite analizar y encontrar formas de desarrollo para los proyectos.

Una documentación técnica adecuadamente preparada debe considerar el nivel de cualificación de su usuario objetivo. La información presentada debe resultar comprensible y no contener explicaciones innecesarias. La documentación debe tener toda la información que el usuario necesita. Al mismo tiempo, debe ser lo más concisa posible, a la vez que simple de leer. El contenido sobrante conlleva que el lector pierda tiempo en su lectura, lo cual resulta molesto. Pero resulta aún más molesto cuando, después de una larga relectura de la enorme documentación, el lecto no encuentra la información que necesita. Por eso, deberemos ceñirnos a la siguiente regla: la documentación deberá tener la funcionalidad adecuada para encontrar información. Es decir, una interfaz amigable y referencias cruzadas que faciliten la búsqueda de la información que necesitamos.

La documentación debe contener la arquitectura completa de la solución y una descripción de las soluciones técnicas implementadas. La integridad y el nivel de detalle de la descripción de las soluciones facilitará el desarrollo de la solución y su soporte adicional. Y resulta vital mantener la documentación actualizada en todo momento. Una representación distorsionada de la información puede redundar en decisiones de gestión contradictorias y, como resultado, en un desequilibrio del desarrollo completo.

La documentación debe describir obligatoriamente las interfaces entre los componentes, valiéndose para ello de un alto nivel de detalle.



2. Seleccionando los instrumentos

En sí, el proceso de documentación de los desarrollos puede simplificarse utilizando programas especializados. Los más comunes, en nuestra opinión, son Doxygen, Sphinx y Latex, pero hay otros. Todos ellos se diseñaron para reducir los costes laborales derivados de la creación de la documentación y ofrecer herramientas propias. Obviamente, cada programa fue creado por desarrolladores para resolver problemas específicos. Por ejemplo, Doxygen se ofrece como un programa capaz de crear documentación para el desarrollo en C ++ y lenguajes de programación similares. A su vez, Sphinx fue creado para documentar Python. Pero esto no significa que sean programas altamente especializados en lenguajes de programación, aunque ambos programas funcionen bien con una amplia gama de lenguajes de programación. En el sitio web de cada uno de los programas anteriores, se ofrece ayuda detallada sobre la utilización de los programas, y cualquiera puede seleccionar el más conveniente para él.

En MQL5, el tema de la documentación de los desarrollos también se planteó anteriormente en el artículo "Documentación generada automáticamente para el código de MQL5". En este artículo, se proponía utilizar Doxygen. En nuestro trabajo, también usamos este programa. La sintaxis de MQL5 es muy similar a la de C ++, por lo que resulta bastante lógico utilizar Doxygen para documentarlo. En nuestra opinión, resulta impresionante que para crear documentación, baste con comentar a fondo el código del programa y que el software especializado se encargue del resto. Además, Doxygen permite insertar hipervínculos y fórmulas matemáticas, lo cual resulta importante para el tema de los artículos. En el artículo, discutiremos las características del uso de la funcionalidad usando ejemplos específicos.



3. Métodos de documentación en el código

Como se hemos mencionado antes, para generar la documentación, deberemos añadir comentarios al código del programa. Usando estos comentarios como base, Doxygen compilará la documentación. Resulta bastante natural que no todos los comentarios del código sean incluidos en la documentación. En algún lugar puede haber notas del desarrollador, en algún otro se comenta un código no usado. Los desarrolladores de Doxygen más previsores han descubierto formas de destacar los comentarios con fines documentales. A su vez, existen varias opciones entre las que los usuarios pueden seleccionar la que más les convenga.

Por analogía con MQL5, los comentarios para la documentación pueden tener una o varias líneas. Y para que no surjan interferencias con el uso posterior del código según el propósito previsto, usaremos opciones estándar para insertar comentarios añadiendo una barra diagonal adicional para los comentarios de una sola línea, o un asterisco para los comentarios de varias líneas. También podemos identificar los bloques para la documentación utilizando un signo de exclamación.

Aquí, cabe señalar que un comentario de varias líneas no implica una representación de varias líneas en la documentación. Si necesitamos separar la descripción breve y la detallada del objeto de programa, podemos crear varios bloques de comentarios o utilizar los comandos especiales indicados con el símbolo "\" o "@". Para forzar los finales de línea, podemos utilizar el comando "

".

Option 1 : Separate blocks Option 2 : Use of special commands

En general, asumimos que el objeto de documentación se encuentra en el archivo inmediatamente posterior al bloque de comentarios. Pero en la práctica, es posible que también queramos realizar comentarios sobre el objeto anterior al bloque de comentarios. En este caso, deberemos usar el símbolo "<" para que Doxygen sepa que el objeto de comentario se encuentra delante del bloque. Para crear referencias cruzadas en un comentario, deberemos poner el signo "#" delante del objeto de enlace. A continuación, mostramos al lector un ejemplo de código y un bloque generado por el mismo en la documentación. En este caso, en la plantilla "CConnection" generada, hay un puntero de enlace a la página de la documentación de la clase correspondiente.

#define defConnect 0x7781





En general, las capacidades de Doxygen son bastante amplias; en la sección documentación de la página del programa se ofrece una lista completa de comandos con sus descripciones correspondientes. Asimismo, Doxygen comprende tanto el marcado HTML como el XML. Todo esto nos permite resolver muchos problemas a la hora de documentar desarrollos.





4. Trabajo preparatorio en el archivo del código fuente

Una vez nos hemos familiarizado con las posibilidades de nuestra herramienta, podemos comenzar a trabajar con la documentación. En primer lugar, vamos a describir nuestros archivos.

y

Debemos tener en cuenta que, en el primer caso, el marcado ofrecido por Doxygen viene después del puntero \author, y en el segundo, se usa el marcado HTML. Lo hemos hecho así para demostrar las diversas opciones de creación de hipervínculos. En ambos casos, el resultado será idéntico: habremos creado un enlace al perfil del autor en este sitio.

Obviamente, al comenzar a trabajar con la documentación del código, al menos deberemos tener una estructura de alto nivel con el resultado deseado. Precisamente la comprensión de la estructura final nos permitirá agrupar correctamente los objetos de documentación. Vamos a destacar las enumeraciones creadas en un grupo aparte. Para declarar un grupo, usaremos el comando "\defgroup", acotando los límites del grupo con los símbolos "@{" y "@}".

enum ENUM_ACTIVATION { None=- 1 , TANH, SIGMOID, LReLU }; enum ENUM_OPTIMIZATION { SGD, ADAM };

Al describir las funciones de activación, hemos mostrado la funcionalidad para declarar fórmulas matemáticas usando MathJax. Las descripciones de dichas fórmulas se deben colocar entre la pareja de comandos "\f$" para mostrar la fórmula en una línea de texto o entre los comandos "\f[" y "\f]" para mostrar la fórmula en una línea aparte. El comando "\frac" nos permite describir una fracción. El comando va seguido del numerador y denominador de la fracción entre corchetes.

Al describir LReLU, necesitábamos un corchete izquierdo unificador, para crearlo, usaremos los comandos "\left\{" y "\right\.". El comando "\right" va seguido de "\.", dado que no necesitamos el corchete correcto en la fórmula. De lo contrario, reemplazaríamos el periodo con un corchete de cierre. Dentro del bloque, declaramos una matriz de líneas utilizando los comandos "\begin{array} a" y "\end{array}"; los elementos de la matriz están separados por el comando "\\". Para forzar la adición de un espacio, usaremos el conjunto de caracteres "\ ".

A continuación, presentamos el bloque de documentación generado.





El siguiente paso será separar los identificadores de clase en la biblioteca en un grupo aparte. Dentro del grupo, destacaremos los subgrupos de matrices, las neuronas con cálculo de operaciones en la CPU y las neuronas con cálculo de operaciones en la GPU. Y, obviamente, como hemos descrito antes, añadiremos un enlace a la clase correspondiente a cada constante.

#define defArrayConnects 0x7782 #define defLayer 0x7787 #define defArrayLayer 0x7788 #define defNet 0x7790 #define defConnect 0x7781 #define defNeuronBase 0x7783 #define defNeuron 0x7784 #define defNeuronConv 0x7785 #define defNeuronProof 0x7786 #define defNeuronLSTM 0x7791 #define defBufferDouble 0x7882 #define defNeuronBaseOCL 0x7883 #define defNeuronConvOCL 0x7885 #define defNeuronProofOCL 0x7886 #define defNeuronAttentionOCL 0x7887

La división en grupos en la documentación generada tiene el siguiente aspecto.

A continuación, elaboraremos un gran grupo de definiciones para trabajar con los kernels OpenCL. En este bloque, asignamos nombres nemotécnicos a los índices de los kernels y los parámetros de estos que se usan al llamar a los kernels desde el programa principal. Utilizando la tecnología descrita antes, dividiremos este grupo según la clase de neuronas desde las que se llama al kernel, y luego según el contenido de las operaciones en el kernel (propagación hacia adelante, propagación inversa del gradiente, actualización de los coeficientes de peso). No vamos a ofrecer el código completo aquí: el lector podrá encontrarlo en el archivo adjunto. La lógica de construcción de los subgrupos es similar a la del ejemplo anterior. La siguiente captura de pantalla muestra la estructura completa de los grupos.





Continuando el trabajo con los kernels, vamos a pasar a los comentarios sobre el programa OpenCL. Para crear una estructura de documentación coherente y obtener una imagen general de nuestra documentación, usaremos otro comando de Doxygen, "\ingroup", que nos permite añadir nuevos objetos de documentación a grupos creados previamente. Con su ayuda, añadiremos kernels a los grupos de índices creados anteriormente para trabajar con los kernels. En la descripción del kernel, añadimos un enlace a la clase que lo llama y al artículo en este sitio web con la descripción del proceso. A continuación, vamos a describir los parámetros del kernel usando el código. El uso de los punteros "[in]" y "[out]" nos indicará la dirección del flujo de información. Y las referencias cruzadas nos dirán el formato de los datos.

__kernel void FeedForward(__global double *matrix_w, __global double *matrix_i, __global double *matrix_o, int inputs, int activation )

El código anterior generará el siguiente bloque de documentación.





En el ejemplo anterior, la descripción de los parámetros se ofrece justo después de su declaración. Pero este enfoque con frecuencia satura el código. En tales casos, sugerimos usar el comando "\param" para describir los parámetros. Su uso nos permite describir los parámetros en cualquier parte del archivo, pero requiere que indiquemos directamente el nombre del parámetro.

__kernel void AttentionIsideGradients(__global double *querys,__global double *querys_g, __global double *keys,__global double *keys_g, __global double *values,__global double *values_g, __global double *scores, __global double *gradient)

Este enfoque genera un bloque de documentación similar, pero al mismo tiempo nos permite separar el bloque de comentarios del código del programa, lo cual hace que el código sea más legible.

Y, por supuesto, el trabajo principal consistirá en documentar las clases de nuestra biblioteca y sus métodos. Aquí, tenemos que describir todas las clases usadas y sus métodos. Esto requerirá usar todos los comandos anteriores en diferentes variaciones y añadir algunos nuevos. Primero, añadiremos la clase al grupo correspondiente, como mostramos con los kernels (comando \ingroup). El comando "\class" indicará a Doxygen que la siguiente descripción es para una clase. Deberemos indicar el nombre de la clase en los parámetros del comando para vincular la descripción al objeto correcto.

Utilizando los comandos "\brief" y "\details", daremos una descripción breve y ampliada de la clase. En la descripción detallada, crearemos un hipervínculo al artículo correspondiente. Aquí, implementaremos un enlace de anclaje a un apartado específico del artículo, lo cual nos ayudará a encontrar más rápido la información que necesitamos.

Directamente en la línea de declaración de variables, añadiremos su descripción. A continuación, añadiremos los enlaces a los objetos explicativos, si fuera necesario. Cabe señalar que no necesitamos indicar en los comentarios los punteros a las clases de los objetos declarados: Doxygen los añadirá automáticamente.

Vamos a describir de la misma manera los métodos de las clases. No obstante, a diferencia de las variables, deberemos añadir a los comentarios una descripción de los parámetros. Para hacer esto, utilizaremos el comando "\param" ya descrito anteriormente y los punteros "[in]", "[out]", "[in,out]". Describiremos el resultado de la ejecución del método usando el comando "\return".

También podemos vincular a los grupos métodos individuales según la pertenencia. Por ejemplo, combinar según la funcionalidad.

Todo lo anterior se muestra en el siguiente código.

class CNeuronBaseOCL : public CObject { protected : COpenCLMy *OpenCL; CBufferDouble *Output; CBufferDouble *PrevOutput; CBufferDouble *Weights; CBufferDouble *DeltaWeights; CBufferDouble *Gradient; CBufferDouble *FirstMomentum; CBufferDouble *SecondMomentum; const double alpha; int t; int m_myIndex; ENUM_ACTIVATION activation; ENUM_OPTIMIZATION optimization; virtual bool feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL); virtual bool updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL); public : CNeuronBaseOCL( void ); ~CNeuronBaseOCL( void ); virtual bool Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint numNeurons, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type); virtual void SetActivationFunction(ENUM_ACTIVATION value) { activation=value; } virtual int getOutputIndex( void ) { return Output.GetIndex(); } virtual int getPrevOutIndex( void ) { return PrevOutput.GetIndex(); } virtual int getGradientIndex( void ) { return Gradient.GetIndex(); } virtual int getWeightsIndex( void ) { return Weights.GetIndex(); } virtual int getDeltaWeightsIndex( void ) { return DeltaWeights.GetIndex(); } virtual int getFirstMomentumIndex( void ) { return FirstMomentum.GetIndex(); } virtual int getSecondMomentumIndex( void ) { return SecondMomentum.GetIndex();} virtual int getOutputVal( double &values[]) { return Output.GetData(values); } virtual int getOutputVal(CArrayDouble *values) { return Output.GetData(values); } virtual int getPrevVal( double &values[]) { return PrevOutput.GetData(values); } virtual int getGradient( double &values[]) { return Gradient.GetData(values); } virtual int getWeights( double &values[]) { return Weights.GetData(values); } virtual int Neurons( void ) { return Output.Total(); } virtual int Activation( void ) { return ( int )activation; } virtual int getConnections( void ) { return ( CheckPointer (Weights)!= POINTER_INVALID ? Weights.Total()/(Gradient.Total()) : 0 ); } virtual bool FeedForward(CObject *SourceObject); virtual bool calcHiddenGradients(CObject *TargetObject); virtual bool UpdateInputWeights(CObject *SourceObject); virtual bool calcHiddenGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL); virtual bool calcOutputGradients(CArrayDouble *Target); virtual bool Save( int const file_handle); virtual bool Load( int const file_handle); virtual int Type( void ) const { return defNeuronBaseOCL; } };

Para terminar de trabajar con el código, crearemos una página de título. Para identificar el bloque de la página de título, usaremos el comando "\mainpage". El comando debe ir seguido del nombre de la página de título. A continuación describiremos nuestro proyecto y crearemos una lista de enlaces. Los elementos de la lista se destacarán con el símbolo "-", y para crear los enlaces a los grupos creados previamente, utilizaremos el comando "\ref". Al generar la documentación de Doxygen, se crearán las páginas de la jerarquía de clases (hierarchy.html) y los archivos usados (files.html). Vamos a añadir a nuestra lista los hipervínculos a las páginas indicadas. A continuación, mostramos el código final de la página de título.

Usando como base el código anterior, generaremos la siguiente página.





El lector podrá familiarizarse con el código completo de los comentarios en los anexos.





5. Generando la documentación

Una vez hemos terminado de trabajar con el código, podemos pasar a la siguiente etapa. La instalación y configuración de Doxygen se describen con detalle en el artículo [9]. Vamos a detenernos en la configuración de algunos parámetros del programa. Primero, deberemos indicarle a Doxygen con qué archivos debe trabajar; para ello, en el tema Input de la pestaña Expert, añadiremos las máscaras de archivo necesarias al parámetro FILE_PATTERNS. En este caso, hemos añadido "*.mqh" y "*.cl".





Ahora, deberemos indicarle a Doxygen cómo analizar los archivos añadidos. Para hacerlo, entraremos al tema Project de la misma pestaña Expert y editaremos el parámetro EXTENSION_MAPPING como se muestra en la siguiente figura.





Para que Doxygen pueda generar fórmulas matemáticas, deberemos activar el uso de MathJax. Para hacer esto, en el tema HTML de la pestaña Expert, deberemos activar el parámetro USE_MATHJAX, como se muestra en la siguiente figura.





Después de configurar el programa, iremos a la pestaña Wizard e indicaremos el nombre del proyecto, la ruta a los archivos fuente y la ruta para mostrar la documentación generada (estos pasos están bien ilustrados en el artículo [9]). Pasamos a la pestaña Run y ejecutamos el programa de generación de la documentación.

Después de elaborar el programa, obtendremos la documentación lista para usar. A continuación, mostramos algunas capturas de pantalla. El lector podrá encontrar la documentación completa en los anexos.









Conclusión

La documentación de los desarrollos no suele figurar entre las tareas principales del programador. No obstante, a la hora de desarrollar proyectos complejos, la documentación se convierte en un componente fundamental. Su presencia ayuda a monitorear la implementación de las tareas, coordina el trabajo del equipo de desarrollo y simplemente ofrece una visión integral del desarrollo. La documentación es insustituible a la hora de transmitir conocimientos.

El artículo ofrece un mecanismo para documentar los desarrollos en el lenguaje MQL5. Todos los pasos del mecanismo mostrado se describen e ilustran con detalle. Los resultados del trabajo realizado están en el anexo, a la completa disposición del lector para eventuales valoraciones.

Esperamos que la experiencia del autor le resulte de ayuda.

Enlaces

Programas utilizados en el artículo

# Nombre Tipo Descripción 1 NeuroNet.mqh Biblioteca de clase Biblioteca de clases para crear la red neuronal 2 NeuroNet.cl Biblioteca Biblioteca de código del programa OpenCL 3 html.zip Fichero ZIP Fichero con la documentación generada por Doxygen 4 NN.chm Guía de ayuda de HTML Archivo convertido de la guía de ayuda HTML. 5 Doxyfile Archivo con los parámetros de Doxygen



