Redes neuronales: de la teoría a la práctica

Introducción

Hoy en día, cualquier operador ha oído hablar de las redes neuronales y conoce las ventajas de su utilización. La mayoría de ellos creen que quien puede trabajar con redes neuronales es una especie de superman. En este artículo intentaré explicarle la arquitectura de la red neuronal, describir sus aplicaciones y dar ejemplos de su uso práctico.

Concepto de redes neuronales

Las redes neuronales artificiales pertenecen a una de esas áreas de la investigación en inteligencia artificial basadas en los intentos de simular el sistema nervioso del ser humano y su capacidad para aprender y adaptarse, lo que nos permitirá crear una simulación muy genérica del funcionamiento del cerebro humano.

Lo más curioso es que las redes neuronales artificiales están formadas por neuronas artificiales.



Fig. 1. Modelo de neurona artificial

La estructura de una neurona puede ser representada como una composición de las siguientes unidades:

Entradas ; Pesos ; Función de transferencia y entrada neta ; Función de activación ; Salida .

Las redes neuronales tienen muchas propiedades y la capacidad de aprender es la más destacada. El proceso de aprendizaje se reduce a cambiar los pesos .

esta es la entrada neta de la neurona.

La entrada neta se transforma luego en la salida mediante la función de activación que veremos más tarde. En pocas palabras, puede considerarse una red neuronal como una "caja negra" que recibe señales como entradas y proporciona resultados como salidas.



Fig. 2. Modelo de una red neuronal multicapa

Este es el aspecto de una red neuronal multicapa. Comprende:

La capa de entrada , que sirve para distribuir los datos por la red y no realiza ningún cálculo. Las salidas de esta capa transmiten señales a las entradas de la siguiente capa (oculta o de salida);

, que sirve para distribuir los datos por la red y no realiza ningún cálculo. Las salidas de esta capa transmiten señales a las entradas de la siguiente capa (oculta o de salida); La capa de salida , que normalmente contiene una neurona (o algunas veces más de una) que genera la salida de toda la red neuronal. La señal subyace bajo el control lógico futuro del asesor experto;

, que normalmente contiene una neurona (o algunas veces más de una) que genera la salida de toda la red neuronal. La señal subyace bajo el control lógico futuro del asesor experto; Las capas ocultas, que son capas de neuronas estándar que transmiten señales desde la capa de entrada a la capa de salida. Su entrada es la salida de la capa anterior, mientras que su salida es la entrada de la capa siguiente.

Este ejemplo muestra la red neuronal con dos capas ocultas. Pero puede haber redes neuronales con más capas ocultas.

Normalización de los datos de entrada

La normalización de los datos de entrada es el proceso por el se normalizan todos los datos de entrada, es decir, se reducen a los rangos [0,1] o [-1,1]. Si no se realiza la normalización los datos de entrada tendrán un efecto adicional sobre la neurona, dando lugar a decisiones incorrectas. En otras palabras, ¿cómo podemos comparar los valores con diferentes órdenes de magnitud?

La normalización, en su forma estándar, es como sigue:

donde:

- valor a normalizar;

- valor a normalizar; - rango de valor х ;

- rango de valor ; - rango al que será reducido el valor de x.

Permítanme explicarlo usando un ejemplo:

Supongamos que tenemos n datos de entrada desde el rango [0, 10], luego = 0 y = 10. Reduciremos los datos al rango [0, 1], luego = 0 y = 10. Ahora, una vez introducidos los datos en la fórmula podemos calcular los valores normalizados para cualquier x a partir de n datos de entrada.

Así es queda cuando se implementa en MQL5:

double d1= 0.0 ; double d2= 1.0 ; double x_min=iMA_buf[ ArrayMinimum (iMA_buf)]; double x_max=iMA_buf[ ArrayMaximum (iMA_buf)]; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (iMA_buf);i++) { inputs[i]=(((iMA_buf[i]-x_min)*(d2-d1))/(x_max-x_min))+d1; }

Primero especificamos los límites superiores e inferiores del valor de salida y luego obtenemos los valores máximos y mínimos del indicador (se ha obviado el copiado de datos del indicador, aunque pueden ser, por ejemplo, los últimos 10 valores). Por último, normalizamos cada elemento de entrada (valores del indicador en barras distintas) y guardamos los resultados en una matriz para usarlos luego.

Funciones de activación

La función de activación calcula la información de salida de una neurona. La entrada que recibe representa la suma de todos los productos de las entradas y sus respectivos pesos (en adelante "suma ponderada"):



Fig. 3. Modelo de neurona artificial con la descripción de la función de activación

La función de activación, en su forma estándar, es como sigue:

donde:

es la función de activación;

es la función de activación; es la suma ponderada obtenida en la primera etapa del cálculo de la información de salida de una neurona;

es la suma ponderada obtenida en la primera etapa del cálculo de la información de salida de una neurona; es un valor de umbral de la función de activación. Solo se usa para la función de umbral y es igual a cero en otras funciones.

Los principales tipos de funciones de activación son:

El paso unitario o función de umbral dura.



La función se describe en la siguiente fórmula:



Si la suma ponderada es menor que el valor especificado, la función de activación devuelve cero. Si la suma ponderada es mayor, la función de activación devuelve uno. La función sigmoidea



La fórmula que describe la función sigmoidea es la siguiente:



Se usa a menudo en redes neuronales multicapa y otras redes con señales continuas. La suavidad y continuidad de la función son propiedades muy positivas. La tangente hiperbólica



Fórmula:

o

También se usa a menudo en redes con señales continuas. Tiene de especial que puede devolver valores negativos.

Cambiar la forma de la función de activación

En la sección previa hemos trabajado con los distintos tipos de funciones de activación. Ahí hay otra importante cuestión a considerar: la pendiente de la función (excepto para la función umbral dura). Veamos con mayor detenimiento la función sigmoidea.

Al observar el gráfico de la función, uno puede ver fácilmente que la función es suave a lo largo del rango [-5, 5]. Supongamos que tenemos una red con una solo neurona con 10 entradas y una salida. Vamos ahora a intentar calcular los valores superiores e inferiores de la variable . Cada entrada tomará un valor normalizado (como ya se mencionó en la normalización de datos de entrada), por ejemplo, desde el rango [-1,1].

Usaremos los valores de entrada negativos ya que la función no es diferenciable ni siquiera en un argumento negativo. También se elegirán los pesos a partir del mismo rango. Con todas las combinaciones posibles de entradas y pesos, obtendremos los valores extremos en el rango [-10,10] como:

En MQL5, la fórmula será:

for ( int n= 0 ; n< 10 ; n++) { NET+=Xn*Wn; }

Ahora necesitamos trazar la función de activación en el rango como identificada. Vamos a tomar como ejemplo la función sigmoidea. La forma más sencilla de hacer esto es utilizar Excel.



Fig. 4. Gráfico Excel de la función sigmoidea

Aquí podemos ver claramente que los valores del argumento fuera del rango [-5,5] no tienen ningún efecto sobre los resultados. Esto sugiere que el rango de valores es incompleto. Vamos a intentar arreglar esto. Añadiremos al argumento un coeficiente adicional d que nos permitirá ampliar el rango de valores.



Fig. 5. Gráfico Excel de la función sigmoidea con el coeficiente adicional aplicado.

Vamos a ver una vez más los gráficos. Hemos añadido un coeficiente adicional d=0,4 que ha cambiado la forma de la función. La comparación de los valores en la tabla sugiere que ahora están distribuidos más uniformemente. Los resultados pueden ser expresados de la siguiente forma:

for ( int n= 0 ; n< 10 ; n++) { NET+=Xn*Wn; } NET*= 0.4 ;

Vamos ahora a revisar la función de activación de la tangente hiperbólica. Si no tenemos en cuenta la teoría que vimos con la función previa llegamos a la aplicación práctica de inmediato. La única diferencia aquí es que la salida puede caer en el rango [-1,1]. La suma ponderada puede tomar también valores en el rango [-10, 10].



Fig. 6. Gráfico Excel de la función hiperbólica con el coeficiente adicional aplicado.

El gráfico muestra que la forma de la función ha sido mejorada debido al uso del coeficiente adicional d=0,2. Los resultados pueden ser expresados de la siguiente forma:

for ( int n= 0 ;n< 10 ;n++) { NET+=Xn*Wn; } NET*= 0.2 ;

De este modo podemos cambiar y mejorar la forma de cualquier función de activación.

Aplicación

Veamos ahora una aplicación práctica. Primero, intentaremos implementar el cálculo de la entrada neta de la neurona, seguido por la adición de la función de activación. Vamos a recuperar la fórmula para el cálculo de la entrada neta de la neurona:

double NET; double x[ 3 ]; double w[ 3 ]; int OnInit () { x[ 0 ]= 0.1 ; x[ 1 ]= 0.8 ; x[ 2 ]= 0.5 ; w[ 0 ]= 0.5 ; w[ 1 ]= 0.6 ; w[ 2 ]= 0.3 ; for ( int n= 0 ;n< 3 ;n++) { NET+=x[n]*w[n]; } }

Examinémoslo más detenidamente:

Hemos empezado declarando una variable para almacenar la entrada neta de la neurona y dos matrices: entradas y pesos ; Estas variables han sido declaradas al inicio, fuera de todas las funciones para darle un alcance global (para que sean accesibles desde cualquier punto del programa); En la función de inicialización OnInit() (puede ser realmente cualquier otra función) hemos completado la matriz de entrada y la matriz de pesos; A continuación se ha realizado el bucle de suma, n<3 ya que solo tenemos tres entradas y tres pesos respectivos; Luego hemos añadido los valores de entrada ponderados y los hemos almacenado en la variable .

De esta forma hemos completado la primera tarea y hemos obtenido la suma. Ahora es el turno de la función de activación. A continuación se muestran los códigos para el cálculo de las funciones de activación que hemos visto en la sección funciones de activación.

Paso unitario o función de umbral dura.

double Out; if (NET>=x) Out= 1 ; else Out= 0 ;

La función sigmoidea

double Out = 1 /( 1 + exp (-NET));

La función tangente hiperbólica

double Out = ( exp (NET)- exp (-NET))/( exp (NET)+ exp (-NET));

Reuniéndolo todo

Para hacer más fácil la implementación, tomaremos una red formada por una sola neurona. Sería algo exagerado llamarlo una red, pero lo importante es comprender el principio. Después de todo, una red neuronal multicapa está formada por las mismas neuronas que en la capa anterior de neuronas servían como entrada para la siguiente capa.

Vamos a utilizar una versión ligeramente modificada del asesor experto desarrollado en el artículo "Un inicio rápido o una breve guía para principiantes". Por tanto, vamos a reemplazar el indicador de la media móvil por el oscilador del índice de resistencia relativo. La información sobre los parámetros del indicador y su serie se encuentra disponible en la ayuda.

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> input double w0= 0.5 ; input double w1= 0.5 ; input double w2= 0.5 ; input double w3= 0.5 ; input double w4= 0.5 ; input double w5= 0.5 ; input double w6= 0.5 ; input double w7= 0.5 ; input double w8= 0.5 ; input double w9= 0.5 ; int iRSI_handle; double iRSI_buf[]; double inputs[ 10 ]; double weight[ 10 ]; double out; string my_symbol; ENUM_TIMEFRAMES my_timeframe; double lot_size; CTrade m_Trade; CPositionInfo m_Position; int OnInit () { my_symbol= Symbol (); my_timeframe= PERIOD_CURRENT ; lot_size= SymbolInfoDouble (my_symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ); iRSI_handle= iRSI (my_symbol,my_timeframe, 14 , PRICE_CLOSE ); if (iRSI_handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to get the indicator handle" ); return (- 1 ); } ChartIndicatorAdd ( ChartID (), 0 ,iRSI_handle); ArraySetAsSeries (iRSI_buf, true ); weight[ 0 ]=w0; weight[ 1 ]=w1; weight[ 2 ]=w2; weight[ 3 ]=w3; weight[ 4 ]=w4; weight[ 5 ]=w5; weight[ 6 ]=w6; weight[ 7 ]=w7; weight[ 8 ]=w8; weight[ 9 ]=w9; return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { IndicatorRelease (iRSI_handle); ArrayFree (iRSI_buf); } void OnTick () { int err1= 0 ; err1= CopyBuffer (iRSI_handle, 0 , 1 , 10 ,iRSI_buf); if (err1< 0 ) { Print ( "Failed to copy data from the indicator buffer" ); return ; } double d1= 0.0 ; double d2= 1.0 ; double x_min=iRSI_buf[ ArrayMinimum (iRSI_buf)]; double x_max=iRSI_buf[ ArrayMaximum (iRSI_buf)]; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (inputs);i++) { inputs[i]=(((iRSI_buf[i]-x_min)*(d2-d1))/(x_max-x_min))+d1; } out=CalculateNeuron(inputs,weight); if (out< 0.5 ) { if (m_Position.Select(my_symbol)) { if (m_Position.PositionType()== POSITION_TYPE_SELL ) m_Trade.PositionClose(my_symbol); if (m_Position.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) return ; } m_Trade.Buy(lot_size,my_symbol); } if (out>= 0.5 ) { if (m_Position.Select(my_symbol)) { if (m_Position.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) m_Trade.PositionClose(my_symbol); if (m_Position.PositionType()== POSITION_TYPE_SELL ) return ; } m_Trade.Sell(lot_size,my_symbol); } } double CalculateNeuron( double &x[], double &w[]) { double NET= 0.0 ; for ( int n= 0 ;n< ArraySize (x);n++) { NET+=x[n]*w[n]; } NET*= 0.4 ; return (ActivateNeuron(NET)); } double ActivateNeuron( double x) { double Out; Out= 1 /( 1 + exp (-x)); return (Out); }

Lo primero que necesitamos hacer es entrenar nuestra red. Vamos a optimizar los pesos.

Fig. 7. El probador de estrategias con el conjunto de parámetros requeridos.

Ejecutaremos la optimización usando los siguientes parámetros:

Fecha : por ejemplo, desde el principio del año, cuanto más largo sea un periodo, con menor frecuencia tiene lugar el ajuste de la curva y mejor será el resultado.

: por ejemplo, desde el principio del año, cuanto más largo sea un periodo, con menor frecuencia tiene lugar el ajuste de la curva y mejor será el resultado. Ejecución : normal, solo precios de apertura. No hay razón para probar cada modo de tick ya que nuestro asesor experto solo toma los 10 últimos valores del indicador, excepto para el valor actual.

: normal, solo precios de apertura. No hay razón para probar cada modo de tick ya que nuestro asesor experto solo toma los 10 últimos valores del indicador, excepto para el valor actual. La optimización puede configurarse para que se ejecute usando un algoritmo completo lento. No obstante, la optimización genética dará resultados más rápidos, lo que resulta especialmente útil al evaluar un algoritmo. Si el resultado es satisfactorio, podemos intentar también el algoritmo completo lento para unos resultados más precisos.

puede configurarse para que se ejecute usando un algoritmo completo lento. No obstante, la optimización genética dará resultados más rápidos, lo que resulta especialmente útil al evaluar un algoritmo. Si el resultado es satisfactorio, podemos intentar también el algoritmo completo lento para unos resultados más precisos. Si buscamos 1/2 o más podremos evaluar cuánto tiempo puede nuestro asesor experto generar los resultados obtenidos hasta la próxima optimización.

El marco temporal y el par de divisas pueden los que creamos más adecuados.

Fig. 8. Establecer los parámetros y sus respectivos rangos a optimizar

Se ejecutará la optimización respecto a todos los pesos y sus rangos. Iniciamos la optimización volviendo a la pestañas Settings (ajustes) y haciendo clic en el botón Start (inicio).

Fig. 9. Datos obtenidos después de la optimización

Después de completar la optimización, seleccionamos la pasada con el mayor beneficio (para ordenarla por uno de los parámetros hacemos clic en el encabezado de la columna correspondiente) en la pestaña Optimization Results (resultados de la optimización). Luego podemos evaluar otros parámetros y seleccionar las pasadas deseadas si el necesario.

Un doble clic en la pasada necesaria inicia la prueba de los resultados mostrados en las pestañas Results (resultados) y Graph (gráfico).

Fig. 10. Informe de prueba

Fig. 11. Gráfico de saldo

Fig. 12. Funcionamiento del trading del asesor experto

Finalmente obtenemos los resultados y para ser el comienzo no está mal del todo. Tenga en cuenta que solo teníamos una neurona. Este ejemplo es muy primitivo pero hemos de admitir que incluso él solo puede conseguir beneficios.

Ventajas de las redes neuronales

Vamos ahora a intentar comparar un asesor experto basado en la lógica estándar con un asesor experto según una red neuronal. Compararemos los resultados de la optimización y las pruebas del asesor experto de la muestra MACD que viene junto con el terminal con los del asesor experto según una red neuronal basado en MACD.

Los valores de Take Profit y Trailing Stop no estarán implicados en la optimización ya que no se encuentran en el asesor experto basado en una red neuronal. Los dos asesores expertos que vamos a probar están basados en MACD con los siguientes parámetros:

Período de la media móvil rápida: 12;

12; Período de la media móvil lenta: 26;

26; Periodo de promediación de la diferencia : 9;

: 9; Tipo de precio: precio de cierre.

También puede establecer el par de divisas requerido y el marco temporal, pero en nuestro caso los dejaremos como están: EURUSD y H1, respectivamente. El periodo de prueba es el mismo en ambos casos: desde el principio del año usando precios de apertura.

Muestra de MACD macd-neuro-examle

























Vamos a comparar los parámetros clave de los asesores expertos probados:

Parámetro Muestra de MACD macd-neuro-examle Beneficio neto total 733,56 2.658,29. Valor absoluto de reducción del saldo 0,00 534,36 Valor máximo de la reducción del capital 339,50 (3,29%) 625,36 (6,23%) Factor de beneficio 4,72 1,55 Factor de recuperación 2,16 4,25 Retribución esperada 30,57 8,08 Ratio de Sharpe 0,79 0,15 Transacciones totales 24 329 Contratos totales 48 658 Transacciones con beneficio (% del total) 21 (87,50%) 187 (56,84%) Transacción con beneficio promedio 44,33 39,95 Transacciones con ganancias promedio 5 2



Fig. 13. Comparación de los parámetros clave

Conclusión

Este artículo ha tratado sobre los aspectos que debemos conocer al diseñar asesores expertos usando redes neuronales. Nos ha mostrado la estructura de una neurona y la arquitectura de una red neuronal, ha descrito las funciones de activación y los métodos para cambiar la forma de la función de activación, así como el proceso de optimización y normalización de datos de entrada. Además, hemos comparado un asesor experto basado en la lógica estándar con un asesor experto según una red neuronal.