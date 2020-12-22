Нейросети — это просто (Часть 9): Документируем проделанную работу

Содержание

Введение

На протяжении 8 статей мы добавляли новые объекты и расширяли функционал существующих, тем самым постоянно увеличивая нашу библиотеку. Добавили файл OpenCL программы. Сейчас наш код превышает первоначальный в 10 раз, и уже становится трудно проследить взаимосвязи между объектами в коде. А читателю, наверное, код представляется сильно запутанным и сложным для понимания. В каждой статье, я стараюсь детально описать логическую цепочку действий. Но демонстрация отдельных цепочек не дает общего представления.

И поэтому, сегодня я решил продемонстрировать путь создания технической документации к коду, которая позволит нам посмотреть на код с другой стороны. Она позволит обобщить все объекты и методы в библиотеке, построит иерархию наследования объектов и методов. И даст нам общее представление о проделанной работе.



1. Основные принципы документирования разработок

Для чего же нужна техническая документация ИТ разработок? Прежде всего, рабочая документация дает общее представление об устройстве, архитектуре и функционировании программы. Такая документация позволяет правильно выстроить зоны ответственности в команде разработчиков, отслеживать все изменения в коде и их влияние на весь алгоритм и целостность архитектуры разработки. Облегчает процесс передачи знаний. Понимание целостности архитектуры программы дает возможность для анализа и выработки путей развития проекта.

Правильно составленная техническая документация должна учитывать квалификацию своего целевого пользователя. Подаваемая информация должна быть понятна и не содержать излишних пояснений. Документация должна содержать всю необходимую пользователю информацию. В тоже время, она должна быть одновременно максимально сжатой и легко читаемой. Излишнее содержание требует дополнительные затраты времени на ее прочтение и раздражает читателя. Но еще больше раздражает пользователя, когда после длительного перечитывания обширной документации он не находит требуемую информацию. Отсюда следует следующее правило - документация должна иметь удобный функционал для поиска информации. Дружелюбный интерфейс и наличие перекрестных ссылок облегчают поиск нужной информации.

Документация должна содержать полную архитектуру решения и описание реализованных технических решений. Полнота и детализация описания решений облегчает разработку решения и дальнейшую его поддержку. И очень важно всегда поддерживать актуальность документации. Искаженная информация может привести к противоречим управленческим решениям и, как следствие, разбалансированию всей разработки.

И обязательно в документации должны быть описаны интерфейсы между компонентами с детальным описанием.



2. Выбор инструментов

Непосредственно процесс документирования разработок могут облегчить специализированные программы. Наиболее распространенными, на мой взгляд, являются Doxygen, Sphinx, Latex, но существуют и другие. Все они созданы с целью снижения трудозатрат на создание документации и предлагают свой инструментарий. Конечно, каждая программа создавалась разработчиками для решения конкретных задач. К примеру, Doxygen позиционируется как программа для создания документации к разработкам на C++ и подобным языкам программирования. В свою очередь Sphinx была создана для документирования Python. Но это не означает, что они являются узко специализированными по языкам программирования. И обе эти программы хорошо работают с разработками довольно широкого круга языков программирования. На сайте каждой вышеуказанной программы приводится подробная помощь по использованию программ и каждый может выбрать подходящую для себя.

На MQL5 ранее также уже подымался вопрос документирования разработок в статье "Автоматическое создание документации к программам на MQL5". В этой статье было предложено использование Doxygen. В своей работе я тоже пользуюсь данной программой. Синтаксис MQL5 довольно близок к С++ и вполне логично использование Doxygen для его документирования. Лично мне импонирует, что для создания документации достаточно тщательно прокомментировать код программы, а все остальное возьмет на себя специализированное ПО. Кроме того, Doxygen позволяет вставлять гиперссылки и математические формулы, что немаловажно с учетом темы статей. Об особенностях использования функционала будет рассказано в статье на конкретных примерах.



3. Способы документирования в коде.

Как уже было сказано выше, для генерации документации нужно проставить комментарии по коду программы. На основании этих комментариев Doxygen и будет составлять документацию. Вполне естественно, что не все комментарии из кода должны попасть в документацию. Где-то могут быть заметки разработчика, где-то закомментирован не используемый код. Предусмотрительные разработчики Doxygen определили способы выделения комментариев для документирования. При этом существует несколько вариантов, среди которых каждый пользователь может выбрать любой удобный именно ему.

По аналогии с MQL5, комментарии для документирования могут быть однострочными и многострочными. И чтобы не мешать последующему использованию кода по прямому назначению, используются стандартные варианты вставки комментариев с добавлением дополнительного слеша для однострочных комментариев или звездочки для многострочных комментариев. Также возможна идентификация блоков для документирования с использованием восклицательного знака.

Здесь следует обратить внимание, что многострочное написание комментария вовсе не означает многострочное представление в документации. Если требуется разделить краткое и детальное описание объекта программы, то можно сделать различные блоки комментариев или воспользоваться специальными командами, которые обозначаются символом "\" или "@". Для принудительного окончания строки можно воспользоваться командой "

".

Вариант 1 : Раздельные блоки Вариант 2 : Использование специальных команд

В общем случае предполагается, что объект документирования находится в файле непосредственно за блоком комментариев. Но на практике может потребоваться прокомментировать и объект, находящийся перед блоком комментариев. В таком случае необходимо воспользоваться символом "<", благодаря которому Doxygen поймет, что объект комментирования находится перед блоком. Для создания перекрестных ссылок в комментарии перед объектом ссылки следует поставить знак "#". Ниже приведен пример кода и сгенерированный им блок в документации. При этом в сгенерированном шаблоне "CConnection" является ссылкой-указателем на страницу документирования соответствующего класса.

#define defConnect 0x7781





В целом возможности Doxygen довольно обширны и полный список команд с их описанием представлены на странице программы в разделе документации. Кроме того, Doxygen понимает HTML и XML разметку. И все это позволяет решать множество задач при документировании разработок.





4. Подготовительная работа в файле исходного кода.

После ознакомления с возможностями нашего инструмента можно приступить и к работе над документацией. Для начала опишем наши файлы.

и

Обратите внимание, что в первом случае после указателя \author идет разметка, предлагаемая Doxygen, а во втором используется HTML разметка. Это сделано для демонстрации различных вариантов создания гиперссылок. В обоих случаях результат идентичен - создана ссылка на мой профиль на этом сайте.

Конечно, начиная работу с документированием кода необходимо иметь как минимум верхнеуровневую структуру желаемого результата. Именно понимание конечной структуры дает нам возможность правильно сгруппировать объекты документирования. В отдельную группу выделим созданные перечисления. Для объявления группы воспользуемся командой "\defgroup", границы группы обозначим символами "@{" и "@}".

enum ENUM_ACTIVATION { None=- 1 , TANH, SIGMOID, LReLU }; enum ENUM_OPTIMIZATION { SGD, ADAM };

При описании функций активации продемонстрирован функционал по объявлению математических формул средствами MathJax. Описание таких формул следует поместить между парой команд "\f$" для отображения формулы в текстовой строке или между командами "\f[" и "\f]" для отображения формулы в отдельной строке. Команда "\frac" позволяет описать дробь. Следом за командой идут числитель и знаменатель дроби выделенные фигурными скобками.

При описании LReLU нам потребовалась объединяющая левая фигурная скобка, для создания которой мы воспользовались командами "\left\{" и "\right\.". За командой "\right" стоит "\.", т.к. в формуле нам не нужна правая фигурная скобка. В противном случае мы бы заменили току на закрывающую фигурную скобку. Внутри блока мы объявили массив строк с помощью команд "\begin{array} a" и "\end{array}", разделение элементов массива осуществляется командой "\\". Для принудительного добавления пробела воспользуемся набором символов "\ ".

Сгенерированный блок документации представлен ниже.





Следующим шагом выделим в отдельную группу идентификаторы классов в библиотеке. Внутри группы выделим подгруппы массивов, нейронов с вычислением операций в CPU и нейронов с вычислением операций в GPU. И конечно, как было описано выше, к каждой константе добавим ссылку на соответствующий класс.

#define defArrayConnects 0x7782 #define defLayer 0x7787 #define defArrayLayer 0x7788 #define defNet 0x7790 #define defConnect 0x7781 #define defNeuronBase 0x7783 #define defNeuron 0x7784 #define defNeuronConv 0x7785 #define defNeuronProof 0x7786 #define defNeuronLSTM 0x7791 #define defBufferDouble 0x7882 #define defNeuronBaseOCL 0x7883 #define defNeuronConvOCL 0x7885 #define defNeuronProofOCL 0x7886 #define defNeuronAttentionOCL 0x7887

Разделение на группы в сгенерированной документации выглядит нижеследующим образом.

Далее проработаем большую группу дефайнов работы с кернелами OpenCL. В этом блоке присваиваются мнемонические названия индексам кернелов и их параметров, которые используются при вызове кернелов из основной программы. Используя вышеописанную технологию, мы разобьём эту группу по классу нейронов, из которых вызывается кернел, и далее по содержанию операций в кернеле (прямой проход, обратное распространение градиента, обновление весовых коэффициентов). Позвольте не приводить здесь полный код, но все желающие смогут найти его во вложении. Логика построения подгрупп аналогична приведенному выше примеру. На скриншоте ниже представлена полная структура групп.





Продолжая работу с кернелами, перейдем к комментированию программы OpenCL. С целью создания целостной структуры документации и получения общей картины нашей документации воспользуемся еще одной командой Doxygen "\ingroup", которая позволяет добавить новые объекты документирования в ранее созданные группы. С ее помощью мы добавим кернелы в выше созданные группы индексов работы с кернелами. В описании кернела добавим ссылку на вызывающий его класс и статью на данном сайте с описанием процесса. Далее по коду опишем параметры кернела. Использование указателей "[in]" и "[out]" подскажет направление потока информации. А перекрестные ссылки подскажут формат данных.

__kernel void FeedForward(__global double *matrix_w, __global double *matrix_i, __global double *matrix_o, int inputs, int activation )

Представленный выше код сгенерирует нижеследующий блок документации.





В выше представленном примере, описание параметров приведено непосредственно после их объявления. Но часто такой подход сильно загромождает код. В таких случаях предлагается воспользоваться командой "\param" для описания параметров. Ее использование позволяет описать параметры в любой части файла, но требует непосредственного указания имени параметра.

__kernel void AttentionIsideGradients(__global double *querys,__global double *querys_g, __global double *keys,__global double *keys_g, __global double *values,__global double *values_g, __global double *scores, __global double *gradient)

Такой подход генерирует аналогичный блок документации, но при этом позволяет отделить блок комментариев от кода программы. Что делает более читабельным код.

И конечно основная работа будет в документировании классов нашей библиотеки и их методов. Здесь нам предстоит описать все используемые классы и их методы. Это потребует использование всех выше указанных команд в различных вариациях и добавить немного новых. Вначале мы добавим класс к соответствующей группе, как это было показано с кернелами (команда \ingroup). Команда "\class" укажет Doxygen, что нижеследующее описание относится к классу. В параметрах команды нужно указать имя класса, чтобы привязать описание к правильному объекту.

С помощью команд "\brief" и "\details" дадим краткое и расширенное описание класса. В детальном описании сделаем гиперссылку на соответствующую статью. Здесь мы сделаем якорную ссылку на конкретный раздел статьи, что поможет быстрее найти необходимую информацию.

Непосредственно в строке объявления переменных добавим их описание. При необходимости добавим ссылки на поясняющие объекты. Нужно отметить, что нет необходимости в комментариях задавать указатели на классы объявляемых объектов, Doxygen добавит их автоматически.

Аналогичным образом описываем методы классов. Но в отличии от переменных, в комментарии нужно добавить описание параметров. Для этого воспользуемся уже описанной выше командой "\param" и указателями "[in]", "[out]", "[in,out]". Результат выполнения метода опишем с помощью команды "\return".

Также существует возможность присоединить отдельные методы к группам по принадлежности. К примеру, объединить по функционалу.

Всё вышеперечисленное продемонстрировано в приведенном ниже коде.

class CNeuronBaseOCL : public CObject { protected : COpenCLMy *OpenCL; CBufferDouble *Output; CBufferDouble *PrevOutput; CBufferDouble *Weights; CBufferDouble *DeltaWeights; CBufferDouble *Gradient; CBufferDouble *FirstMomentum; CBufferDouble *SecondMomentum; const double alpha; int t; int m_myIndex; ENUM_ACTIVATION activation; ENUM_OPTIMIZATION optimization; virtual bool feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL); virtual bool updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL); public : CNeuronBaseOCL( void ); ~CNeuronBaseOCL( void ); virtual bool Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint numNeurons, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type); virtual void SetActivationFunction(ENUM_ACTIVATION value) { activation=value; } virtual int getOutputIndex( void ) { return Output.GetIndex(); } virtual int getPrevOutIndex( void ) { return PrevOutput.GetIndex(); } virtual int getGradientIndex( void ) { return Gradient.GetIndex(); } virtual int getWeightsIndex( void ) { return Weights.GetIndex(); } virtual int getDeltaWeightsIndex( void ) { return DeltaWeights.GetIndex(); } virtual int getFirstMomentumIndex( void ) { return FirstMomentum.GetIndex(); } virtual int getSecondMomentumIndex( void ) { return SecondMomentum.GetIndex();} virtual int getOutputVal( double &values[]) { return Output.GetData(values); } virtual int getOutputVal(CArrayDouble *values) { return Output.GetData(values); } virtual int getPrevVal( double &values[]) { return PrevOutput.GetData(values); } virtual int getGradient( double &values[]) { return Gradient.GetData(values); } virtual int getWeights( double &values[]) { return Weights.GetData(values); } virtual int Neurons( void ) { return Output.Total(); } virtual int Activation( void ) { return ( int )activation; } virtual int getConnections( void ) { return ( CheckPointer (Weights)!= POINTER_INVALID ? Weights.Total()/(Gradient.Total()) : 0 ); } virtual bool FeedForward(CObject *SourceObject); virtual bool calcHiddenGradients(CObject *TargetObject); virtual bool UpdateInputWeights(CObject *SourceObject); virtual bool calcHiddenGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL); virtual bool calcOutputGradients(CArrayDouble *Target); virtual bool Save( int const file_handle); virtual bool Load( int const file_handle); virtual int Type( void ) const { return defNeuronBaseOCL; } };

В завершении работы с кодом создадим титульную страницу. Для идентификации блока титульной страницы используется команда "\mainpage". Следом за командой следует указать название титульной страницы. Ниже сделаем описание нашего проекта и создадим список ссылок. Пункты списка выделим символом "-", а для создания ссылок на ранее созданные группы воспользуемся командой "\ref". При генерации документации Doxygen создается страницы иерархии классов (hierarchy.html) и используемых файлов (files.html). Добавим в наш список гиперссылки на указанные страницы. Финальный код титульной страницы представлен ниже.

На основании выше представленного кода будет сгенерирована нижеследующая страница.





С полным кодом всех комментариев можно ознакомиться во вложении.





5. Генерация документации

После окончания работы с кодом, можно перейти к следующему этапу. Об установке Doxygen и его настройке подробно рассказано в статье [9]. Остановимся лишь на настройке некоторых параметров программы. Вначале следует указать Doxygen с какими файлами он должен работать, на вкладке Expert в топике Input добавим нужные маски файлов в параметр FILE_PATTERNS. В данном случае я добавил "*.mqh" и "*.cl".





Теперь нужно указать Doxygen каким образом осуществлять парсинг добавленных файлов. Переходим в топик Project на той же вкладке Expert и редактируем параметр EXTENSION_MAPPING как показано на рисунке ниже.





Чтобы Doxygen мог генерировать математические формулы нужно активировать использование MathJax. Для этого в топике HTML вкладки Expert нужно активировать параметр USE_MATHJAX, как показано на рисунке ниже.





После проведения настроек программы, переходим на вкладку Wizard и указываем имя проекта, путь к исходным файлам и путь для вывода сгенерированной документации (данные шаги хорошо проиллюстрированы в статье [9]). Переходим на вкладку Run и запускаем программу генерации документации.

После отработки программы получаем готовую к использованию документацию. Некоторые скриншоты приведены ниже. С полной документацией можно ознакомиться во вложении.









Заключение

Документированию разработок часто отводится далеко не первое место. Тем не менее, при разработке сложных проектов документация становится просто необходима. Ее наличие помогает в отслеживании выполнения поставленных задач, координации работы группы разработчиков и просто дает целостное представление о разработке. Документация просто не заменима при передаче знаний.

В статье предложен механизм документирования разработок на языке MQL5. Подробно описаны и проиллюстрированы все шаги предложенного механизма. Результаты проведенной работы находятся во вложении и каждый желающий может их оценить.

Надеюсь, мой опыт будет полезен.

Ссылки

Программы, используемые в статье

# Имя Тип Описание 1 NeuroNet.mqh Библиотека класса Библиотека классов для создания нейронной сети 2 NeuroNet.cl Библиотека Библиотека кода программы OpenCL 3 html.zip ZIP-архив Архив документации сгенерированной Doxygen 4 NN.chm HTML-справка Сконвертированный файл HTML-справки. 5 Doxyfile Файл параметров Doxygen



