神经网络变得轻松（第九部分）：操作归档

在之前文章中，我们一直在添加新对象，并扩展现有对象的功能。 所有这些增加扩展了我们的函数库。 我们还加入了一个 OpenCL 程序文件。 现在，代码比最初版本大了 10 多倍。 在代码中跟踪对象之间的关系变得越来越困难。 读者可能会发现，阅读代码时感觉非常混乱，且难以理解。 我尝试在每篇文章中都提供对动作逻辑的详述。 但是，演示单独动作链，并不能提供对该程序的全面理解。

这就是为什么我决定演示如何创建代码文档，从而可从另一个角度查看代码。 本文档的目的是概括函数库中的所有对象和方法，并建立对象和方法的继承层次结构。 这应该使我们对所做的事情有一个大致的了解。



1. 创建文档的基本原则

技术文档在 IT 开发中的目的是什么？ 首先，文档能给出程序体系结构和操作的全面概念。 正确的文档令开发团队能够正确地区分责任范围，跟踪代码中的所有变更，并评估其对整个算法和体系结构完整性的影响。 它还有助于知识共享。 理解程序体系结构的完整性，可分析和制定项目开发的方式。

正确编写的技术文档应考虑到其目标用户的资质。 信息应清晰，并应避免过多的解释。 文档应包括用户需要的所有信息。 于此同时，它应该简明易懂。 过多的内容会浪费额外的时间来阅读，并令读者反感。 如果用户即使阅读过冗长的文档，却依然找不到所需的信息，则更令人烦恼。 这会导致下一条规则：文档必须具有便捷的信息搜索工具。 用户友好的界面和交叉引用，令查找所需的信息变得更加轻松。

文档应包含解决方案的完整体系结构，以及已实现的技术解决方案的说明。 完整而详细的解决方案描述有助于开发和进一步的支持。 始终随时保持文档更新是非常重要的。 过时的信息可能导致管理决策矛盾，结果可能会令整体开发失衡。

而且，文档必须必须描述组件之间的接口。



2. 选择工具

有一些专用程序可以帮助创建文档。 我认为，最常见的是 Doxygen，Sphinx，Latex（还有其他一些工具）。 所有这些目标旨在降低人工创建文档的成本。 当然，每个程序都是由开发人员创建的，用于解决特定问题。 例如，Doxygen 是为 C++ 程序和类似编程语言创建文档的程序。 Sphinx 是为 Python 文档创建的。 但这并不意味着它们仅限于一种编程语言方面非常专业。 这两个程序都可以与各种编程语言一起很好地工作。 相关程序网站提供了有关它们如何使用的详细参考，故您可以选择最适合自己的一种。

前面已经在文章“自动创建 MQL5 程序的文档”中讨论过 MQL5 的文档。 本文建议采用 Doxygen。 我还将这个程序用于我的开发。 MQL5 语法接近 C++，因此 Doxygen 非常适合 MQL5 程序。 我喜欢的事实：为了创建文档，您只需要在程序代码中添加相应的注释，而其余的工作则由专用软件来完成。 甚而，Doxygen 允许插入超链接和数学公式，这对于文章的主题而言非常重要。 在本文中，我们将采用特定的示例，进一步研究特定功能的用法。



3. 在代码中归档

如上所述，为了生成文档，您需要在程序代码中添加注释。 Doxygen 则根据这些注释创建文档。 自然，并非所有代码注释都应包含在文档之中。 一些注释可能包含开发人员批注，在某些地方还为没用到的代码添加了注释。 Doxygen 开发人员提供了一些方式来标记包含在文档中的注释。 有若干种选择，您可为自己选择一种最方便的。

与 MQL5 类似，文档注释可以是单行和多行。 为了避免将来直接引用代码时不会受到干扰，我们将采用标准选项来插入注释；对于单行注释，我们将采用一个额外的斜杠；对于多行注释，我们将附加一个星号。 可选地，还可用感叹号来标识文档注释块。

请注意，多行注释块并不意味着在文档里一定要出现相同的多行。 如果您需要分隔程序对象的简述和详述，则您可以添加不同的注释块或使用特殊命令，这些命令由这些字符表示 "\" 或 "@"。 命令 "

" 可用来强制换行。

选项 1 : 分离的块 选项 2 : 特殊命令的用法

通常，假定文档对象位于文件中的注释块旁边。 但实际上，可能位于注释块之前位于的对象需要进行注释。 在这种情况下，使用字符 "<" 通知 Doxygen 注释的对象位于该块之前。 若要在注释中创建交叉引用，则在引用对象之前添加 "#"。 下面是代码示例，以及在文档中生成的代码块。 在生成的模板中，“CConnection” 是一个引用，指向相应类的文档页面。

#define defConnect 0x7781





Doxygen 功能很广泛。 命令的完整列表及其说明可在程序页面的文档板块下找到。 甚而，Doxygen 还能理解 HTML 和 XML 标记。 所有这些功能在创建文档时都可解决各种任务。





4. 代码源文件中的准备

至此，我们已经回顾了工具的功能，我们可以开始处理文档。 首先，我们来描述一下我们的文件。

且

请注意，在第一种情况下，\author 指针后跟 Doxygen 提供的标记；在第二种情况下，用的是 HTML 标记。 此处用它是为演示不同选项，譬如创建超链接。 在这些情况下，结果是相同的 - 它在 MQL5.com 上创建了指向我个人资料的链接。

当然，在开始创建代码文档时，必须至少已拥有所需结果的高级结构。 对最终结构的理解可以对文档对象进行正确的分组。 我们将所创建枚举合并到一个分离的组中。 为了声明一个组，使用 “\defgroup” 命令。 组的边界可用字符 "@{" 和 "@}" 表示。

enum ENUM_ACTIVATION { None=- 1 , TANH, SIGMOID, LReLU }; enum ENUM_OPTIMIZATION { SGD, ADAM };

在描述激活函数时，我曾演示过通过 MathJax 声明数学公式的功能。 如果希望在文本行中显示公式，则应在一对 “\f$” 命令之间放置此类公式的说明，或者，若您希望公式显示在单独行上，则放置于命令 “\f[ 和 "\f]" 之间。 "\frac" 命令能够描述分数。 该命令之后，在大括号中是小数的分子和分母。

描述 LReLU 时，我们需要一个统一的左大括号。 为了创建它，我们使用了命令 "\left\{" 和 "\right\."。 “\right” 命令后跟 “\.”，因为公式中不需要右大括号。 否则，句号将被一个大括号代替。 使用命令 "\begin{array} a" 和 "\end{array}" 在块内声明字符串数组，数组元素则是由 "\\" 命令执行分隔的。 "\ " 字符能够添加强制空格。

生成的文档块如下所示。





在下一步中，我们为函数库中的类标识符创建一个单独的组。 在该组内，我们将分配数组的子组，在 CPU 上计算神经元的运算，和在 GPU 上计算神经元的运算。 如早前所述，添加了指向相应类的链接。

#define defArrayConnects 0x7782 #define defLayer 0x7787 #define defArrayLayer 0x7788 #define defNet 0x7790 #define defConnect 0x7781 #define defNeuronBase 0x7783 #define defNeuron 0x7784 #define defNeuronConv 0x7785 #define defNeuronProof 0x7786 #define defNeuronLSTM 0x7791 #define defBufferDouble 0x7882 #define defNeuronBaseOCL 0x7883 #define defNeuronConvOCL 0x7885 #define defNeuronProofOCL 0x7886 #define defNeuronAttentionOCL 0x7887

生成的文档中的分组如下所示。

接下来，我们将研究操控 OpenCL 内核的大量定义组。 在该块中，将助记符名称分配给内核索引及其参数，从主程序调用内核时会用到这些索引。 采用上述技术，我们将依据调用内核神经元的类别、以及内核中操作的内容（前馈，梯度反向传播，更新权重系数）来分组。 我不会在此处提供完整的代码 - 可从下面的附件中找到它们。 构造子组的逻辑与上面的示例相似。 下面的截屏展示了完整的组结构。





继续介绍内核，我们转至正评述的 OpenCL 程序。 为了创建连贯的文档结构，并获得全面印象，我们将利用另一个 Doxygen 命令 “\ingroup”，该命令能够将新的文档对象添加到之前创建的组中。 我们用它将内核添加到早前创建的索引分组当中，以便操控内核。 在内核描述中，添加指向调用类的链接，以及指向该站点上带有过程描述的文章链接。 接下来，我们来描述内核参数。 指针 “[in]” 和 “[out]” 的用法将显示信息流的方向。 交叉引用将显示数据格式。

__kernel void FeedForward(__global double *matrix_w, __global double *matrix_i, __global double *matrix_o, int inputs, int activation )

上面的代码将生成以下文档块。





在上面的示例中，参数声明之后立即给出其·说明。 但是这种方式会令代码变得笨拙。 在这种情况下，建议使用 “\param” 命令来描述参数。 通过使用此命令，我们可在文件的任何部分中描述参数，但是我们需要直接指定参数名称。

__kernel void AttentionIsideGradients(__global double *querys,__global double *querys_g, __global double *keys,__global double *keys_g, __global double *values,__global double *values_g, __global double *scores, __global double *gradient)

这种方式生成一个类似的文档块，但它能够将注释块与程序代码分离。 因此，代码变得更易于阅读。

主要工作涉及我们的函数库类及其方法的文档。 我们需要描述所有用到的类及其方法。 为此，我们将利用上述所有不同形式的命令，并添加一些新命令。 首先，我们将类添加到相应的组中，就像我们早前针对内核那样（\ingroup 命令）。 "\class" 命令通知 Doxygen 下述需应用于该类。 在命令参数中，指定类名称，从而将描述链接到正确的对象

利用 "\brief" 和 "\details" 命令，提供类的简述和扩展描述。 在详述之中，加入相应文章的链接。 此处，我们将在文章的特定章节添加一个锚链接，如此可令用户能够更快地找到所需的信息。

将它们的描述直接添加到变量声明行。 如有必要，则添加指向对象说明的链接。 无需在注释中设置指向已声明对象类的指针，而 Doxygen 会自动添加它们。

类的描述方法与此类似。 不过，与变量不同，应在注释中添加参数描述。 为此，利用前面介绍的 “\param” 命令，以及 “[in]”，“[out]”，“[in,out]” 指针。 利用 “\return” 命令描述方法的执行结果。

它也可以通过某些功能将独立方法附加到组中。 例如，它们可按功能组合。

下面的代码展示了上述所有步骤。

class CNeuronBaseOCL : public CObject { protected : COpenCLMy *OpenCL; CBufferDouble *Output; CBufferDouble *PrevOutput; CBufferDouble *Weights; CBufferDouble *DeltaWeights; CBufferDouble *Gradient; CBufferDouble *FirstMomentum; CBufferDouble *SecondMomentum; const double alpha; int t; int m_myIndex; ENUM_ACTIVATION activation; ENUM_OPTIMIZATION optimization; virtual bool feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL); virtual bool updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL); public : CNeuronBaseOCL( void ); ~CNeuronBaseOCL( void ); virtual bool Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint numNeurons, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type); virtual void SetActivationFunction(ENUM_ACTIVATION value) { activation=value; } virtual int getOutputIndex( void ) { return Output.GetIndex(); } virtual int getPrevOutIndex( void ) { return PrevOutput.GetIndex(); } virtual int getGradientIndex( void ) { return Gradient.GetIndex(); } virtual int getWeightsIndex( void ) { return Weights.GetIndex(); } virtual int getDeltaWeightsIndex( void ) { return DeltaWeights.GetIndex(); } virtual int getFirstMomentumIndex( void ) { return FirstMomentum.GetIndex(); } virtual int getSecondMomentumIndex( void ) { return SecondMomentum.GetIndex();} virtual int getOutputVal( double &values[]) { return Output.GetData(values); } virtual int getOutputVal(CArrayDouble *values) { return Output.GetData(values); } virtual int getPrevVal( double &values[]) { return PrevOutput.GetData(values); } virtual int getGradient( double &values[]) { return Gradient.GetData(values); } virtual int getWeights( double &values[]) { return Weights.GetData(values); } virtual int Neurons( void ) { return Output.Total(); } virtual int Activation( void ) { return ( int )activation; } virtual int getConnections( void ) { return ( CheckPointer (Weights)!= POINTER_INVALID ? Weights.Total()/(Gradient.Total()) : 0 ); } virtual bool FeedForward(CObject *SourceObject); virtual bool calcHiddenGradients(CObject *TargetObject); virtual bool UpdateInputWeights(CObject *SourceObject); virtual bool calcHiddenGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL); virtual bool calcOutputGradients(CArrayDouble *Target); virtual bool Save( int const file_handle); virtual bool Load( int const file_handle); virtual int Type( void ) const { return defNeuronBaseOCL; } };

为了完成代码的处理，我们创建一个封面。 "\mainpage" 命令用于标识封面块。 该命令后应加随封面标题。 在下面，我们添加项目描述，并创建参考列表。 列表项将用字符 "-" 标记。 为了创建指向早前创建的分组链接，则利用 “\ref” 命令。 当 Doxygen 生成文档时，将生成类层次结构（hierarchy.html）和所用文件（files.html）的页面。 将指向特定页面的链接添加到列表当中。 封面的最终代码如下所示。

以下页面是根据以上代码生成。





附件中提供了所有注释的完整代码。





5. 生成文档

代码处理完毕后，就进入下一个阶段。 在[第九篇]文章里详细介绍了 Doxygen 的安装和设置。 我们研究一些程序参数的设置。 首先，通知 Doxygen 它应该使用哪些文件：在“智能系统”选卡上的“输入”主题中，将必要的文件掩码添加到 FILE_PATTERNS 参数。 在这种情况下，我已添加了 "*.mqh" 和 "*.cl"。





现在，我们需要通知 Doxygen 如何解析添加的文件。 转到同一“智能系统”选卡上的“项目”主题，然后编辑 EXTENSION_MAPPING 参数，如下图所示。





为了让 Doxygen 能够生成数学公式，需激活 MathJax。 为此，激活“智能系统”选卡的 HTML 主题中的 USE_MATHJAX 参数，如下图所示。





程序配置完毕后，转到“向导”选卡并指定项目名称，源文件的路径，以及显示生成文档的路径（所有这些步骤均在[第九篇]文章中展示过）。 转到“运行”选项卡，然后运行文档生成程序。

一旦程序完成，您将收到一个现成的文档。 Some screenshots are shown below. 附件中提供了完整的文档。









结束语

为所开发程序编制文档不是程序员的主要任务。 然而，在开发复杂项目时，此类文档至关重要。 它有助于跟踪任务的执行情况，协调开发团队的工作，并提供开发的整体视图。 共享知识时必须有文档。

本文介绍了一种 MQL5 语言开发建档的机制。 它提供了该机制所有步骤的详细说明。 附件中提供了所做工作的结果，故每个人都可以对其进行评估。

希望我的经验对您有所帮助。

