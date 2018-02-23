LifeHack para tráders: cocinamos ForEach usando #define

— ¿En qué reside la fuerza, hermano?

—La fuerza, hermano, está en las directivas define



¿Aún sigue escribiendo en MQL4 y quiere dar el salto a MQL5, pero no sabe por dónde comenzar? ¡Deje que le ayudemos! Ahora ha aparecido la posibilidad de trabajar confortablemente en el editor MetaEditor MQL5 y seguir usando la anotación MQL4 (en honor a la verdad, debemos observar que ya apareció hace un tiempo: en este artículo queremos ofrecer una descripción más amplia y detallada del traslado de las funciones MQL4 a MQL5).

Un buen programador es un programador perezoso



La creación de asesores o robots comerciales requiere casi siempre de mucho trabajo con los ciclos. Los ciclos nos rodean por todas partes: la iteración de órdenes, de transacciones en la historia, de objetos en el gráfico, de símbolos en la Observación del mercado, de barras en el búfer de indicador. Y para facilitar un poco la vida del programador, al MetaEditor se han añadido los snippets : una característica que permite al usuario introducir los símbolos iniciales y desplegar estos en un pequeño fragmento de código pulsando la tecla Tab. Aquí vemos cómo funciona un snippet para el ciclo for:







No está mal, pero no satisface todas nuestras necesidades. Un ejemplo más sencillo: tenemos que iterar todos los símbolos en la Observación de mercado.



int total= SymbolsTotal ( true ); for ( int i= 0 ;i<total;i++ ) { string symbol= SymbolName (i, true ); PrintFormat ( "%d. %s" ,i+ 1 ,symbol); }

Estaría muy bien crear en el MetaEditor nuestro propio snippet, que comenzase por fes (for_each_symbol) y se desplegase en un bloque así:





Pero en el MetaEditor no tenemos snippets personalizados, por eso haremos otra cosa: recurriremos a las directivas define. La macrosustitución #define se diseñó para programadores perezosos e inteligentes, que perseguían varios objetivos. Entre ellos, lograr una mayor sencillez de lectura y una mayor comodidad de escritura en un código que se repite múltiples veces.



En muchos lenguajes de programación, aparte del ciclo clásico for , existe también una variedad del tipo for(<typename> element:Collection) o for each (type identifier in expression). Si fuese posible escribir un código del tipo

for ( ulong order_id in History) { trabajo con order_id }

, la vida del programador sería mucho más sencilla. En internet podrá encontrar tanto a seguidores, como a detractores de este enfoque. Aquí les vamos a mostrar cómo hacer algo semejante con la ayuda de los macros #define.

Vamos a comenzar con una sencilla tarea, obtener los nombres de todos los símbolos en la Observación del mercado. Vamos a escribir directamente un macro así:

#define ForEachSymbol (s,i) string s; int total= SymbolsTotal ( true ); for ( int i= 0 ;i<total;i++, s= SymbolName (i, true ) ) void OnStart () { ForEachSymbol (symbol,index) { PrintFormat ( "%d. %s" ,index ,symbol); } }

El compilador comprende perfectamente esta entrada y no da error. Iniciamos la depuración con F5 y vemos que algo no ha salido como debería:

1 . (null) 2 . GBPUSD 3 . USDCHF 4 . USDJPY ...

El problema es que la expresión s=SymbolName(i,true) en el ciclo for se calcula después de ejecutar la iteración, y nuestra variable S no ha sido iniciada en la primera iteración, cuando i=0. Operador del ciclo for:

El operador for consta de tres expresiones y un operador ejecutable: for(expresión1; expresión2; expresión3)

operador; La expresión1 describe la inicialización del ciclo. La expresión2 comprueba la condición de finalización del ciclo. Si es verdadera, se ejecuta el operador del cuerpo del ciclo for. Todo se repite, hasta que la expresión2 sea falsa. Si es falsa, el ciclo finaliza y el control se transmite al siguiente operador. La expresiónЗ se calcula después de cada iteración.

Esto se soluciona fácilmente. Hacemos un par de correcciones:

#define ForEachSymbol (s,i) string s = SymbolName ( 0 , true ) ; int total= SymbolsTotal ( true ); for ( int i= 1 ;i<total;i++,s= SymbolName (i, true )) void OnStart () { ForEachSymbol (symbol,index) { PrintFormat ( "%d. %s" ,index,symbol); // en lugar de index +1 , ahora tenemos simplemente index } }

y obtenemos el resultado necesario. Hemos escrito el macro ForEachSymbol con los parámetros symbol y index, como si se tratara de un ciclo for normal, y en el cuerpo del pseudociclo hemos trabajado con estas variables como si ya hubieran sido declaradas e inicializadas con los valores necesarios. De esta forma, podemos obtener las propiedades necesarias de los símbolos de la Observación del mercado con la ayuda de funciones del tipo SymbolInfoXXX(). Por ejemplo, así:

void OnStart () { ForEachSymbol ( symbol , index ) { double spread= SymbolInfoDouble ( symbol , SYMBOL_ASK )- SymbolInfoDouble ( symbol , SYMBOL_BID ); double point= SymbolInfoDouble ( symbol , SYMBOL_POINT ); long digits= SymbolInfoInteger ( symbol , SYMBOL_DIGITS ); string str_spread= DoubleToString (spread/point, 0 ); string str_point= DoubleToString (point,digits); Print ( index , ". " , symbol , " spread=" ,str_spread, " points (" , digits, " digits" , ", point=" ,str_point, ")" ); } }

Ahora también podemos escribir un macro semejante para iterar los objetos gráficos en el gráfico:

#define ForEachObject (name,i) string name= ObjectName ( 0 , 0 ); int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i= 1 ;i<=total;i++,name= ObjectName ( 0 ,i- 1 )) void OnStart () { ForEachObject ( objectname ,index) { Print (index, ": objectname=\"" , objectname , "\", objecttype=" , EnumToString (( ENUM_OBJECT ) ObjectGetInteger ( 0 , objectname , OBJPROP_TYPE ))); } }

La verdad es que la línea de definición del macro ForEachObject ahora es un poco más larga, además, entender un código de sustitución escrito en una sola línea no es tan sencillo. Pero resulta que este problema también está resuelto: la definición del macro se puede dividir en líneas con la ayuda de la barra inversa '\'. Así:

#define ForEachObject (name,i) string name= ObjectName ( 0 , 0 ); \ int ob_total= ObjectsTotal ( 0 ); \ for ( int i= 1 ;i<=ob_total;i++,name= ObjectName ( 0 ,i- 1 ))

Para el compilador, estas tres líneas tendrán el aspecto de una línea larga, pero para el programador resulta bastante más sencillo leer un código así. Ya solo nos queda crear macros semejantes para trabajar con entidades comerciales: órdenes, posiciones y transacciones.



Vamos a comenzar con la iteración de órdenes. Aquí se añade solo la función de elección de la historia HistorySelect():



#define ForEachOrder (ticket,i) HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); \ ulong ticket= OrderGetTicket ( 0 ); \ int or_total= OrdersTotal (); \ for ( int i= 1 ;i<or_total;i++,ticket= OrderGetTicket (i)) void OnStart () { ForEachOrder ( orderticket , index ) { Print ( index , ": #" , orderticket , " " , OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ), " " , EnumToString (( ENUM_ORDER_TYPE ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ))); } }

Podemos notar que en este caso, además, en este macro (y los dos anteriores) no existe el procesamiento de errores. Por ejmplo, ¿qué sucede si HistorySelect() retorna false? Podemos responder solo que en este caso no podremos iterar en el ciclo por todas las órdenes. Además, ¿quién analiza el resultado de la ejecución de HistorySelect()? Resulta que en este macro tampoco hay nada prohibido para el método habitual de escritura de programas.



Pero la crítica más intensa que se puede hacer al uso de la directiva #define es que el uso de macrosustituciones no permite realizar la depuración del código. Estamos de acuerdo con ello, aunque, como dice fxsaber, "Un paciente bien sujeto no necesita anestesia, y un macro bien depurado no necesita depuración".



A continuación, hacemos un macro por analogía para la iteración de posiciones:



#define ForEachPosition (ticket,i) HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); \ ulong ticket= PositionGetTicket ( 0 ); \ int po_total= PositionsTotal (); \ for ( int i= 1 ;i<=po_total;i++,ticket= PositionGetTicket (i- 1 )) void OnStart () { ForEachPosition (positionid,index) { Print (index, ": " , PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ), " postionID #" ,positionid); }

Iteración de las transacciones en la historia:

#define ForEachDeal (ticket,i) HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); \ ulong ticket= HistoryDealGetTicket ( 0 ); \ int total= HistoryDealsTotal (); \ for ( int i= 1 ;i<=total;i++,ticket= HistoryDealGetTicket (i- 1 )) void OnStart () { ForEachDeal (dealticket,index) { Print (index, ": deal #" ,dealticket, ", order ticket=" , HistoryDealGetInteger (dealticket, DEAL_ORDER )); } }

Iteración de órdenes en la historia:

#define ForEachHistory Order (ticket,i) HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ());\ ulong ticket= HistoryOrderGetTicket ( 0 ); \ int total= HistoryOrdersTotal (); \ for ( int i= 1 ;i<=total;i++,ticket= HistoryOrderGetTicket (i- 1 )) void OnStart () { ForEachHistory Order (historyorderticket,index) { Print (index, ": #" ,historyorderticket); } }

Reunimos todas las macrosustituciones en el archivo ForEach.mqh4:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #define ForEachSymbol ( symbol ,i) string symbol= SymbolName ( 0 , true ); \ int os_ total= SymbolsTotal ( true ); \ for ( int i= 1 ;i<os_total;i++,symbol= SymbolName (i, true )) #define ForEachObject ( name ,i) string name= ObjectName ( 0 , 0 ); \ int ob_ total= ObjectsTotal ( 0 ); \ for ( int i= 1 ;i<=ob_total;i++,name= ObjectName ( 0 ,i- 1 )) #define ForEachOrder ( ticket ,i) HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); \ ulong ticket= OrderGetTicket ( 0 ); \ int or_ total= OrdersTotal (); \ for ( int i= 1 ;i<or_total;i++,ticket= OrderGetTicket (i)) #define ForEachPosition ( ticket ,i) HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); \ ulong ticket= PositionGetTicket ( 0 ); \ int po_ total= PositionsTotal (); \ for ( int i= 1 ;i<=po_total;i++,ticket= PositionGetTicket (i- 1 )) #define ForEachDeal ( ticket ,i) HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); \ ulong ticket= HistoryDealGetTicket ( 0 ); \ int dh_ total= HistoryDealsTotal (); \ for ( int i= 1 ;i<=dh_total;i++,ticket= HistoryDealGetTicket (i- 1 )) #define ForEachHistoryOrder ( ticket ,i) HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ());\ ulong ticket= HistoryOrderGetTicket ( 0 ); \ int oh_ total= HistoryOrdersTotal (); \ for ( int i= 1 ;i<=oh_total;i++,ticket= HistoryOrderGetTicket (i- 1 ))

Preste atención: hemos tenido que añadir un prefijo para cada macro para la variable "total", para que no haya conflictos si decidimos utilizar más de un macro en nuestro código. Esta es la principal desventaja de este macro: escondemos tras este la declaración de una variable que se verá desde el exterior. Esto puede provocar errores de compilación difíciles de detectar.

Además, al usar un macro paramétrico, el compilador no da ninguna pista sobre cómo se hace esto para las funciones. Tendrá que estudiar estos 6 macros, si desea utilizarlos. Aunque no resulta complicado: el primer parámetro siempre es la entidad que se itera en el ciclo, y el segundo parámetro es siempre el índice del ciclo que comienza por 1 (unidad).

Al fin, vamos a añadir otro macro para el bypass en orden inverso. En este caso, es necesario moverse desde el final de la lista hacia el principio. Añadimos al nombre del macro el sufijo Back y hacemos pequeñas correcciones. Este será el aspecto del macro para la iteración de los símbolos en la observación del mercado.

#define ForEachSymbolBack(symbol,i) int s_start= SymbolsTotal ( true )- 1 ;\ string symbol= SymbolName (s_start, true ); \ for ( int i=s_start;i>= 0 ;i--,symbol= SymbolName (i, true )) void OnStart () { ForEachSymbolBack(symbol,index) { double spread= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK )- SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_BID ); double point= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); long digits= SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); string str_spread= DoubleToString (spread/point, 0 ); string str_point= DoubleToString (point,digits); Print (index, ". " ,symbol, " spread=" ,str_spread, " points (" , digits, " digits" , ", point=" ,str_point, ")" ); } }

Como puede ver, en este caso, el valor de la variable index varía entre size-1 y 0. Con esto, finalizamos la introducción a #define y pasamos a la escritura de las funciones para el acceso simple al estilo MQL4.



1 Qué grupos de funiones MQL4 se describen en el artículo

Atención: Deberá cambiar por sí mismo variables tales como Point, Digits y Bar a Point(), Digits() y Bar(Symbol(),Period()) Se pasarán a MQL5 los grupos MQL4 AccountXXXX, MQL4 MarketInfo, MQL4 Comprobación del estado, MQL4 Variables predefinidas. De esta forma, a la carpeta [date folder]\MQL5\Include\SimpleCall\ se añadirán cuatro archivos: AccountInfo.mqh, MarketInfo.mqh, Check.mqh y Predefined.mqh. En total, en la carpeta habrá siete archivos para pasar las funciones MQL4 a MQL5: AccountInfo.mqh, Check.mqh, IndicatorsMQL4.mqh, IndicatorsMQL5.mqh, MarketInfo.mqh, Predefined.mqh y Series.mqh. Para trabajar, usted deberá incluir estos archivos por sí mismo. En este caso, además, existe una limitación: los archivos IndicatorsMQL4.mqh y IndicatorsMQL5.mqh no se pueden incluir a la vez, hay que elegir uno de ellos. Por eso tenemos dos archivos: SimpleCallMQL4.mqh — incluye todos los archivos más IndicatorsMQL4.mqh y SimpleCallMQL5.mqh — incluye todos los archivos más IndicatorsMQL5.mqh. Ejemplo de inclusión basado en MACD Sample.mq4 Copiamos el archivo MACD Sample.mq4 a una carpeta MQL5 con los expertos, por ejemplo, a [data folder]\MQL5\Experts\, y cambiamos la extensión del archivo a mq5. De esta forma, obtenemos el archivo MACD Sample.mq5. Lo compilamos y obtenemos directamente 59 errores y una advertencia. Ahora incluimos el archivo SimpleCallMQL4.mqh: #property copyright "2005-2014, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql4.com" #include <SimpleCall\SimpleCallMQL4.mqh> input double TakeProfit = 50 ; Compilamos de nuevo y esta vez obtenemos 39 errores y una advertencia. Ahora necesitamos sustituir manualmente (con la ayuda de Ctrl+H) Bars por Bars(Symbol(),Period()) y Point por Point(). Copiamos. Quedan 35 errores, todos ellos relacionados con las funciones comerciales. Pero no vamos a hablar sobre las funciones comerciales en este artículo.

1.1. MQL4 AccountXXXX La conversión de las funciones MQL4 AccountXXXX se ha ejeuctado en el archivo [date folder]\MQL5\Include\SimpleCall\AccountInfo.mqh El recuadro de correspondencias de las funciones de MQL4 con las funciones MQL5 tiene el aspecto siguiente:



MQL4 MQL5 AccountInfoXXXX MQL5 CAccountInfo Observaciones AccountInfoDouble AccountInfoDouble CAccountInfo::InfoDouble o los métodos CAccountInfo::double AccountInfoInteger AccountInfoInteger CAccountInfo::InfoInteger o los métodos de número entero CAccountInfo:: AccountInfoString AccountInfoString CAccountInfo::InfoString o los métodos de texto CAccountInfo:: AccountBalance AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) o CAccountInfo::Balance AccountCredit AccountInfoDouble(ACCOUNT_CREDIT) o CAccountInfo::Credit AccountCompany AccountInfoString(ACCOUNT_COMPANY) o CAccountInfo::Company AccountCurrency AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY) o CAccountInfo::Currency AccountEquity AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) o CAccountInfo::Equity AccountFreeMargin AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN) o CAccountInfo::FreeMargin AccountFreeMarginCheck --- /--- CAccountInfo::FreeMarginCheck AccountFreeMarginMode No hay análogos No hay análogos AccountLeverage AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE) CAccountInfo::Leverage En MQL4 tiene el tipo int, en MQL5: long AccountMargin AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN) CAccountInfo::Margin AccountName AccountInfoString(ACCOUNT_NAME) CAccountInfo::Name AccountNumber AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) CAccountInfo::Login En MQL4 tiene el tipo int, en MQL5: long AccountProfit AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT) CAccountInfo::Profit AccountServer AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER) CAccountInfo::Server AccountStopoutLevel AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_SO) CAccountInfo::MarginStopOut En MQL4 tiene el tipo int, en MQL5: double AccountStopoutMode AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE) CAccountInfo::StopoutMode

Preste atención: para MQL4 AccountFreeMarginMode no hay análogo en MQL5. En lo sucesivo, deberá usar MQL4 AccountFreeMarginMode por su cuenta y riesgo. Si se da MQL4 AccountFreeMarginMode, en el log se imprimirá una advertencia y se retornará un NaN — "no es un número".

Para el resto de las funciones MQL4 AccountXXXX hay análogos, además en dos variantes: a través de AccountInfoXXXX o a través de la clase comercial CAccountInfo. Para AccountInfoDouble, AccountInfoInteger y AccountInfoString no hay diferencias entre MQL4 y MQL5.

En el encabezado del archivo se ha introducido este código. ¿Cómo funciona?

#define OP_BUY ORDER_TYPE_BUY #define OP_SELL ORDER_TYPE_SELL

Para comenzar, echemos un vistazo al manual de referencia de #define:

La directiva #define se puede utilizar para asignar a las expresiones nombres mnemotécnicos. Hay dos formas: #define identifier expression #define identifier(par1,... par8) expression La directiva #define sustituye con "expression" todas las entradas sucesivas "identifier" encontradas en el texto original.

En el caso de nuestro código (hemos utilizado la forma no paramétrica): la directiva #define sustituye con ORDER_TYPE_BUY todas las entradas OP_BUY encontradas en el texto fuente. La directiva #define sustituye con ORDER_TYPE_SELL todas las entradas sucesivas OP_SELL encontradas en el texto fuente. Es decir, después de incluir el archivo [date folder]\MQL5\Include\SimpleCall\AccountInfo.mqh en su asesor MQL5, podrá utilizar en él los tipos MQL4 OP_BUY y OP_SELL de la forma acostumbrada. El compilador no dará error.

Bien, el primer grupo de funciones que convertiremos a la forma MQL5 comprende: AccountBalance(), AccountCredit(), AccountCompany(), AccountCurrency(), AccountEquity() y AccountFreeMargin():

#define AccountBalance ( void ) AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ) #define AccountCredit ( void ) AccountInfoDouble ( ACCOUNT_CREDIT ) #define AccountCompany ( void ) AccountInfoString ( ACCOUNT_COMPANY ) #define AccountCurrency ( void ) AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ) #define AccountEquity ( void ) AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ) #define AccountFreeMargin ( void ) AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE )

Aquí en las funciones MQL4 XXXX(void) ya se usa la forma paramétrica #define, donde "void" actúa como parámetro. Esto se puede comprobar con facilidad: si quitamos "void", al compilar obtendremos el error "unexpected in macro format parameter list":





En el caso con MQL4 AccountFreeMarginCheck, actuaremos de otra forma: implementaremos AccountFreeMarginCheck como una función dentro de la cual se usa solo código MQL5:

double AccountFreeMarginCheck ( string symbol, int cmd, double volume) { double price= 0.0 ; ENUM_ORDER_TYPE trade_operation=( ENUM_ORDER_TYPE )cmd; if (trade_operation== ORDER_TYPE_BUY ) price= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ); if (trade_operation== ORDER_TYPE_SELL ) price= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_BID ); double margin_check= EMPTY_VALUE ; double margin= EMPTY_VALUE ; margin_check=(! OrderCalcMargin (trade_operation,symbol,volume,price,margin))? EMPTY_VALUE :margin; return ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_FREEMARGIN )-margin_check); }

Como se ha dicho anteriormente, AccountFreeMarginMode no tiene análogo en MQL5, por eso, al encontrar en el código AccountFreeMarginMode, se mostrará una advertencia y se retornará "no es un número":

double AccountFreeMarginMode ( void ) { string text= "MQL4 functions \"AccountFreeMarginMode()\" has no analogs in MQL5. Returned \"NAN - not a number\"" ; Alert (text); Print (text); return ( double ( "nan" )); }

Para el resto de las funciones MQL4, actuamos por analogía con las anteriores:

#define AccountLeverage ( void ) ( int ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ) #define AccountMargin ( void ) AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN ) #define AccountName ( void ) AccountInfoString ( ACCOUNT_NAME ) #define AccountNumber ( void ) ( int ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ) #define AccountProfit ( void ) AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT ) #define AccountServer ( void ) AccountInfoString ( ACCOUNT_SERVER ) #define AccountStopoutLevel ( void ) ( int ) AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_SO ) int AccountStopoutMode ( void ) { ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE stopout_mode=( ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE ); if (stopout_mode== ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT ) return ( 0 ); return ( 1 ); }

1.2. MQL4 MarketInfo

La conversión de funciones MQL4 MarketInfotXXXX se ha ejecutado en el archivo [date folder]\MQL5\Include\SimpleCall\MarketInfo.mqh

MQL4 MarketInfo tiene el tipo double, pero en MQL5 hay análogos de MarketInfo tanto en SymbolInfoInteger() (retorna el tipo long), como en SymbolInfoDouble() (retorna el tipo double). Aquí salta a la vista la torpeza en el uso de la función anticuada MarketInfo: conversión de tipos. Tomamos como ejemplo MQL5 SYMBOL_DIGITS:

MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS) <= (double)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS)

1.2.1 La ambigüedad con MQL4 MODE_TRADEALLOWED

En MQL4 se trata de una bandera sencilla bool, mientras que en MQL5 para el símbolo pueden existir varios tipos de permisos/prohibiciones:

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

Identificador Descripción SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED El comercio con el símbolo está prohibido SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY Solo se permite la compra SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY Solo se permite la venta SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY Solo se permiten las operaciones de cierre de posiciones YMBOL_TRADE_MODE_FULL No hay limitaciones en las operaciones comerciales

Proponemos mostrar false solo en el caso SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED, y true para las limitaciones parciales o para el acceso completo (además, en este caso, mostramos Alert y Print con una advertencia sobre la limitación parcial).

1.2.2. Ambigüedad con MQL4 MODE_SWAPTYPE

En MQL4, MODE_SWAPTYPE retorna solo cuatro valores (método de cálculo de swaps. 0 — en puntos; 1 — en la divisa básica del instrumento; 2 — en tanto por ciento; 3 — en la divisa del margen), mientras que en MQL5, la enumeración ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE contiene nueve valores que se cruzan con los valores en MQL4:

MQL4 MODE_SWAPTYPE MQL5 ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE No hay correspondencia SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED 0 - en puntos SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS 1 - en la divisa básica del instrumento SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL 3 - en la divisa del margen SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN No hay correspondencia SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT 2 - en tanto por ciento SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT 2 - en tanto por ciento SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN No hay correspondencia SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT No hay correspondencia SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

En MQL5, para el cálculo de los swaps en tanto por ciento, puede haber dos variantes:

Vamos a considerarlos como el mismo tipo. Para el resto de variantes MQL5 que carecen de análogos en MQL4, se mostrará una advertencia y se retornará "no es un número".

1.2.3. La ambigüedad con MQL4 MODE_PROFITCALCMODE y MODE_MARGINCALCMODE

En MQL4 MODE_PROFITCALCMODE (método de cálculo del beneficio) retorna solo tres valores: 0 — Forex; 1 — CFD; 2 — Futures, y MODE_MARGINCALCMODE (método de cálculo del margen) — cuatro: 0 — Forex; 1 — CFD; 2 — Futures; 3 — CFD de índices. En MQL5, para el instrumento se puede definir el método de cálculo del margen (enumeración ENUM_SYMBOL_CALC_MODE), pero no tiene método de cálculo del beneficio. Suponemos que en MQL5 el método de cálculo del margen es igual al método de cálculo del beneficio, por eso para MQL4 MODE_PROFITCALCMODE y MODE_MARGINCALCMODE se retornará un valor idéntico con MQL5 ENUM_SYMBOL_CALC_MODE.

La enumeración MQL5 ENUM_SYMBOL_CALC_MODE contiene diez métodos. Comparamos MQL4 MODE_PROFITCALCMODE con MQL5 ENUM_SYMBOL_CALC_MODE:

MQL4 MODE_PROFITCALCMODE "Forex" <==> MQL5 SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

MQL4 MODE_PROFITCALCMODE "CFD" <==> MQL5 SYMBOL_CALC_MODE_CFD

MQL4 MODE_PROFITCALCMODE "Futures" <==> MQL5 SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

Para el resto de variantes MQL5 que carecen de análogos en MQL4, se mostrará una advertencia y se retornará "no es un número".

... #define MODE_PROFITCALCMODE 1000 #define MODE_MARGINCALCMODE 1001 ... case MODE_PROFITCALCMODE : { ENUM_SYMBOL_CALC_MODE profit_calc_mode=( ENUM_SYMBOL_CALC_MODE ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ); switch (profit_calc_mode) { case SYMBOL_CALC_MODE_FOREX : return (( double ) 0 ); case SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES : return (( double ) 2 ); case SYMBOL_CALC_MODE_CFD : return (( double ) 1 ); default : { string text= "MQL4 MODE_PROFITCALCMODE returned MQL5 " + EnumToString (profit_calc_mode); Alert (text); Print (text); return ( double ( "nan" )); } } } case MODE_MARGINCALCMODE : { ENUM_SYMBOL_CALC_MODE profit_calc_mode=( ENUM_SYMBOL_CALC_MODE ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ); switch (profit_calc_mode) { case SYMBOL_CALC_MODE_FOREX : return (( double ) 0 ); case SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES : return (( double ) 2 ); case SYMBOL_CALC_MODE_CFD : return (( double ) 1 ); default : { string text= "MQL4 MODE_MARGINCALCMODE returned MQL5 " + EnumToString (profit_calc_mode); Alert (text); Print (text); return ( double ( "nan" )); } } }

1.3. MQL4 Comprobación del estado

La conversión de funciones MQL4 de comprobación de estado se ha ejecutado en el archivo [date folder]\MQL5\Include\SimpleCall\Check.mqh

Aquí se incluyen elementos como:

Digits

Point

IsConnected

IsDemo

IsDllsAllowed

IsExpertEnabled

IsLibrariesAllowed

IsOptimization

IsTesting

IsTradeAllowed

IsTradeContextBusy

IsVisualMode

TerminalCompany

TerminalName

TerminalPath

MQL4 MQL5 MQL5 classes Nota Digits



MQL4 permite usar simultáneamente Digits y Digits() Point



MQL4 permite usar simultáneamente Point y Point() IsConnected TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED) CTerminalInfo::IsConnected

IsDemo AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE) CAccountInfo::TradeMode Se retorna uno de los valores de la enumeración ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE IsDllsAllowed TerminalInfoInteger(TERMINAL_DLLS_ALLOWED) и MQLInfoInteger(MQL_DLLS_ALLOWED) CTerminalInfo::IsDLLsAllowed TERMINAL_DLLS_ALLOWED tiene posee el estado superior, mientras que MQL_DLLS_ALLOWED se puede ignorar IsExpertEnabled TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) CTerminalInfo::IsTradeAllowed Estado del botón "Autotrading" en el terminal IsLibrariesAllowed MQLInfoInteger(MQL_DLLS_ALLOWED) -/- La comprobación no tiene sentido: si el programa usa DLL y usted no le permite utilizarlas (pestaña "Dependencias" del programa), usted sencillamente no podrá iniciar el programa. IsOptimization MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION) -/- Un programa MQL5 tiene cuatro modos: depuración, perfilado de código, simulación y optimización IsTesting MQLInfoInteger(MQL_TESTER) -/- Un programa MQL5 tiene cuatro modos: depuración, perfilado de código, simulación y optimización IsTradeAllowed MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED) -/- Estado de la casilla de verificación "Permitir el comercio automático" en las propiedades del programa IsTradeContextBusy -/- -/- Se retornará "false" IsVisualMode MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE)

Un programa MQL5 tiene cuatro modos: depuración, perfilado de código, simulación y optimización TerminalCompany TerminalInfoString(TERMINAL_COMPANY) CTerminalInfo::Company TerminalName TerminalInfoString(TERMINAL_NAME) CTerminalInfo::Name TerminalPath TerminalInfoString(TERMINAL_PATH) CTerminalInfo::Path

Los dos primeros puntos (Digits y Point) no se pueden implementar porque aquí MQL4 y MQL5 están totalmente enredados. Para ser más concretos: en MQL4 se pueden encontrar simultáneamente Digits y Digits() y Point y Point(). Por ejemplo, nosotros personalmente desconocemos cómo podemos unificar Digits y Digits() en Digits() a través de la directiva define. El resto de los puntos se encuentran unívocamente como XXXX() y pueden ser sustituidos por análogos de MQL5.

Aquí tenemos la implementación propiamente dicha:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.003" #define IsConnected ( bool ) TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED ) #define IsDemo ( bool )( AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_MODE )==( ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE ) ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO ) #define IsDllsAllowed ( bool ) TerminalInfoInteger ( TERMINAL_DLLS_ALLOWED ) #define IsExpertEnabled ( bool ) TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED ) #define IsLibrariesAllowed ( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_DLLS_ALLOWED ) #define IsOptimization ( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION ) #define IsTesting ( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) #define IsTradeAllowed ( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_TRADE_ALLOWED ) #define IsTradeContextBusy false #define IsVisualMode ( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ) #define TerminalCompany TerminalInfoString ( TERMINAL_COMPANY ) #define TerminalName TerminalInfoString ( TERMINAL_NAME ) #define TerminalPath TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )

1.4. MQL4 Variables predefinidas

La implementación se encuentra en el archivo [data folder]\MQL5\Include\SimpleCall\Predefined.mqh

MQL4 variables predefinidas:

_Digits

_Point

_LastError

_Period

_RandomSeed

_StopFlag

_Symbol

_UninitReason

Ask

Bars

Bid

Close

Digits

High

Low

Open

Point

Time

Volume

Las variables predefinidas _XXXX se convierten en funciones MQL5 con la ayuda de la forma no paramétrica #define:

#define _Digits Digits () #define _Point Point () #define _LastError GetLastError () #define _Period Period () #define _StopFlag IsStopped () #define _Symbol Symbol () #define _UninitReason UninitializeReason ()

La única excepción es para "_RandomSeed", en esta variable se guarda el estado actual del generador de números enteros pseudoaleatorios. Tampoco hay conversión a MQL5 para Bars (o mejor dicho, Bars se deja para la sustitución manual). Para Digits y Point no hay solución. Como ya hemos mencionado anteriormente, en el texto pueden encontrarse simultáneamente tanto Digits y Digits(), como Point y Point().

MQL4 Ask y Bid son sustituidas por las funciones personalizadas (propias) GetAsk() y GetBid():

#define Ask GetAsk() #define Bid GetBid() ... double GetAsk() { MqlTick tick; SymbolInfoTick ( Symbol (),tick); return (tick.ask); } double GetBid() { MqlTick tick; SymbolInfoTick ( Symbol (),tick); return (tick.bid); }

Nosotros, por supuesto, podríamos escribir el macro para Ask de forma más sencilla:

#define Ask SymbolInfoDouble ( __Symbol , SYMBOL_ASK )

Pero en las observaciones a SymbolInfoDouble se dice:

Si la función se usa para obtener información sobre el último tick, mejor usar SymbolInfoTick(). Es muy posible que para este símbolo aún no haya habido ninguna cotización desde el momento de conexión del terminal a la cuenta de trading. En este caso, el valor que se solicita va a ser indeterminado. En la mayoría de los casos, será suficiente utilizar la función SymbolInfoTick() que en una llamada permite conseguir los valores Ask, Bid, Last, Volume y el tiempo de llegada del último tick.

Y ahora, algo nuevo: vamos a usar "operator"

La palabra clave operator se usará para la sobrecarga (redesignación) del operador de indexación []. Esto se hará necesario para la conversión de las matrices-series temporales MQL4 (Open[], High[], Low[], Close[], Time[], Volume[]) a la forma MQL5.

Qué es lo que nos dice el manual de referencia sobre "operator":

La sobrecarga de operaciones permite usar una anotación operacional (anotación en forma de expresiones simples) aplicada a los objetos complejos: estructuras y clases.



Partiendo del manual de referencia, podemos determinar que para la sobrecarga del operador de indexación [], necesitaremos crear una clase.

Recordando #define:

La directiva #define se puede utilizar para asignar a las expresiones nombres mnemotécnicos. Hay dos formas: #define identifier expression #define identifier(par1,... par8) expression La directiva #define sustituye con "expression" todas las entradas sucesivas "identifier" encontradas en el texto original.

el código siguiente se puede leer así: la directiva #define sustituye con 159 todas las entradas sucesivas encontradas en el texto fuente.

#define SeriesVolume ( Volume ,T) 159 void OnStart () { long a= SeriesVolume ( Volume , long ); }

Es decir, el código en OnStart se transforma en:

long a= 159 ;

Paso 2

Aquí, dentro de #define hemos ubicado una clase completa,

#define SeriesVolume ( Volume ,T) class CVolume \ { \ public : \ T operator []( const int i) const \ { \ long val[ 1 ]; \ if ( CopyTickVolume ( Symbol (), Period (),i, 1 ,val)== 1 )\ return (val[ 0 ]); \ else \ return (- 1 ); \ } \ }; \ CVolume Volume ; SeriesVolume ( Volume , long ) void OnStart () { Print ( Volume [ 4 ]); }

Esta sustitución se puede imaginar así:

class CVolume { public : long operator []( const int i) const { long val[ 1 ]; if ( CopyTickVolume ( Symbol (), Period (),i, 1 ,val)== 1 ) return (val[ 0 ]); else return (- 1 ); } }; CVolume Volume ; void OnStart () { Print ( Volume [ 4 ]); }

Es decir, en OnStart, en esencia, recurrimos al objeto Volume de la clase CVolume, al método [], en el que transmitimos el índice i. Según ese mismo principio, escribimos para las series MQL4 Open, High, Low, Close y Time.

Y al final nos quedan las funciones MQL4 iXXX: iOpen, iHigh, iLow, iClose, iTime e iVolume. Para ellas aplicaremos el método de declaración de la función personalizada.

Ejemplo para iClose:

double iClose ( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int shift ) { double result= 0.0 ; double val[ 1 ]; ResetLastError (); int copied= CopyClose (symbol,timeframe,shift, 1 ,val); if (copied> 0 ) result=val[ 0 ]; else Print ( __FUNCTION__ , ": CopyClose error=" , GetLastError ()); return (result); }

2. Cambios en otros archivos

En [data folder]\MQL5\Include\SimpleCall\IndicatorsMQL4.mqh, todos los nombres MQL4 de las líneas ahora se escriben en el encabezado:

double NaN= double ( "nan" ); #define MODE_MAIN 0 #define MODE_SIGNAL 1 #define MODE_PLUSDI 1 #define MODE_MINUSDI 2 #define MODE_GATORJAW 1 #define MODE_GATORTEETH 2 #define MODE_GATORLIPS 3 #define MODE_UPPER 1 #define MODE_LOWER 2 #define MODE_TENKANSEN 1 #define MODE_KIJUNSEN 2 #define MODE_SENKOUSPANA 3 #define MODE_SENKOUSPANB 4 #define MODE_CHIKOUSPAN 5

В [data folder]\MQL5\Include\SimpleCall\Series.mqh убраны

#define MODE_OPEN 0 #define MODE_CLOSE 3 #define MODE_VOLUME 4

Ahora están escritos en [data folder]\MQL5\Include\SimpleCall\Header.mqh :

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://wmua.ru/slesar/" #define MODE_LOW 10001 #define MODE_HIGH 10002 #define MODE_TIME 10005

tanto iClose, iHigh, iLow, iOpen, iTime como iVolume ahora están escritos en [data folder]\MQL5\Include\SimpleCall\Predefined.mqh

Conclusión

En el artículo anterior ya vimos cómo escribir las llamadas de los indicadores en el estilo MQL4, y lo que esto provoca. Resulta que, debido a su sencillez de escritura, tenemos que pagar con la ralentización del funcionamiento de los asesores, en los que no existe control de los indicadores creados. En este artículo hemos continuado buscando un modo de simplificar la escritura del código y hemos analizado la macrosustitución #define.



Como resultado, vemos que con la ayuda de los códigos adjuntos al artículo, podemos obligar a funcionar a casi cualquier asesor MQL4 en MetaTrader 5. Solo necesitamos incluir los archivos necesarios, que sobrecargan o añaden nuevas funciones y variables predeterminadas.

Para lograr la compatibilidad completa solo nos faltan las funciones simplificadas de MQL4. Sin embargo, este problema también se puede resolver, si se desea. En resumen, vamos a repetir las ventajas y desventajas de este enfoque:

Desventajas:



limitaciones en el procesamiento del error retornado al acceder a los indicadores;

reducción de la velocidad de simulación al acceder a más de un indicador simultáneamente;



necesidad de indicar correctamente las líneas de los indicadores, dependiendo de la inclusión de "IndicatorsMQL5.mqh" o "IndicatorsMQL4.mqh";

imposibilidad de depurar la macrosustitución #define;

no hay pista emergente sobre los argumentos de la #define paramétrica;



potenciales colisiones de las variables escondidas tras los macros.



sencillez de escritura del código, una línea en lugar de varias;



claridad y brevedad: cuanto menos código hay, más sencillo resulta comprenderlo;

las macrosustituciones se iluminan en el editor en color rojo, por lo que resulta más sencillo ver los identificadores y funciones personalizados;

podemos crear nuestros propios sucedáneos de snippets.



Nosotros analizamos los métodos mostrados en el artículo como consejos prácticos, pero nos reafirmamos como seguidores del enfoque MQL5. Es posible que el artículo ayude a los lectores acostrumbrados a escribir en el estilo MQL4 a superar la barrera psicológica que supone dar el salto a MetaTrader 5, que resulta más cómodo en todos los parámetros.