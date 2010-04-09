Tracker Cangle Signal

Tracker Candle Signal est un indicateur simple et pratique, capable de déterminer le mouvement des acheteurs et vendeurs,

A savoir, qui aura le dessus à la fin de la chaque bougie en fonction de l'unité de temps choisi.

Il est très précis sur les grandes unités de temps 1H, 4H, Daily. En effet, je l'utilises en daily pour comprendre le comportement du marché puis en 1H pour prendre position.

Surtout n'hesitez pas à me faire un retour après utilisation.

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