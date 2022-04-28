CandTimer
- Utilities
-
- Version: 1.0
Об индикаторе CandTimer:
Крайне простой индикатор CandTimer.
Индикатор CandTimer показывает оставшееся время свечи.
Работает для таймфреймов:
М1 (Минутный таймфрейм);
М5 (Пятиминутный таймфрейм);
М15 (Пятнадцатиминутный таймфрейм);
М30 (Тридцатиминутный таймфрейм);
Н1 (Часовой таймфрейм);
Н4 (Четырехчасовой таймфрейм);
D1 (Дневной таймфрейм);
W1 (Недельный таймфрейм);
MN (Месячный таймфрейм).
Таймер отображается в виде чисел на графике в часах, минутах и секундах.