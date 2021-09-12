Projeto SERA
- Indicators
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Jonathan Cordeiro PereiraOlá, sou Jonathan tenho 30 anos. Trabalho no mercado financeiro a mais de 4 anos e venho desenvolvendo indicadores e técnicas de gestão operacional desde então.
- Version: 1.0
- Activations: 5
O melhor indicador para o mercado forex, binárias, commodities!
Não repinta ( não alterna o sinal, ocultando as percas) 100% transparente e muito eficaz.
Ótimo indicador mesmo no período de notícias!
Sempre aprimorando para ser o indicador mais poderoso do mercado! Com atualizações mensais... próxima atualização dia 30 de setembro de 2021
CONFIRA!!!!