Индикатор I Special ZigZag отмечает на графике максимумы и минимумы 3-х порядков, а именно краткосрочные , среднесрочные и долгосрочные и соединяет их линией подобно ZigZag без перерисовки.

Идея построения индикатора взята из книги Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" и адаптирована под современный рынок.

В настройках индикатора можно задать нужную толщину и цвет для каждого вида экстремума для удобства восприятия на графике цены.

С помощью данного индикатора легче понять динамику рынка, можно работать как на пробой экстремумов, так и на отскок от уровней. Теперь вам будет проще находить уровни поддержки / сопротивления, рисовать каналы и линии тренда.