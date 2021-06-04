NasdaqDaily

AW Double Grids EA AW Trading Software Limited 4.5 (8) Experts

Advisor AW Double Grids MT4 - is an aggressive, fully automated grid advisor, with an information trading panel and simple setup. The strategy consists of simultaneous two-way work, multiplying the volume of one direction. Built-in automatic lot calculation, various variations of increasing the volume of positions, and other functions are implemented. Instructions -> HERE / Problem solving -> HERE / MT5 version -> HERE How the advisor trades: AW Double Grids conducts two-way trading with