NasdaqDaily
- Experts
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- Version: 2.0
- Updated: 15 July 2021
- Activations: 5
Recommended spread 80 or lower
Nasdaq Daily is an advanced, fully automated Expert developed to trade with Nas100 index.
Experts showed stable results on Nas100. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or hedge.
- Working symbol NAS100, USTEC, US100, Nasdaq 100
- Working Timeframe: M5
- Min deposit: $100
For back-testing, Please download dataset and load in the EA to begin:
Download dataset for $100 initial deposit
Invest only what you can afford to lose. NFA.
This EA works good, but to grow to slow. Its have one trade per Day.