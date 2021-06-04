NasdaqDaily

5


Recommended spread 80 or lower 

Nasdaq Daily is an advanced, fully automated Expert developed to trade with Nas100 index.

Experts showed stable results on Nas100. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or hedge. 


  • Working symbol NAS100, USTEC, US100, Nasdaq 100
  • Working Timeframe: M5
  • Min deposit: $100

For back-testing, Please download dataset and load in the EA to begin: 

Download dataset for $100 initial deposit


Invest only what you can afford to lose. NFA.


Reviews 2
Alexander Kloz
361
Alexander Kloz 2021.11.24 12:18 
 

This EA works good, but to grow to slow. Its have one trade per Day.

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Arqam Aslam Ranjha
Experts
Promo Offer - Premium Product Low Risk Settings: 0.2   lot and   10k   account. Please use the default settings to test the EA on MT5 platform with lot size and deposit balance as mentioned above. Live Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/1434687   Symbol: NAS100 USTEC US100 Nasdaq 100 Timeframe: 30M   Use Swap-free ECN This expert advisor is for NAS100 indices, opens only long positions for safely. Hundreds of hours of work went into this EA from development to quality back-testing on MT5
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Alexander Kloz
361
Alexander Kloz 2021.11.24 12:18 
 

This EA works good, but to grow to slow. Its have one trade per Day.

Juan Manuel Rodriguez Lazaro
189
Juan Manuel Rodriguez Lazaro 2021.07.16 11:05 
 

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