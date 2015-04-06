Buman Id
- Experts
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- Version: 1.50
- Activations: 20
https://www.mql5.com/en/signals/1217700?source=Site+Signals+Page
https://www.mql5.com/en/signals/1244502?source=Site+Signals+Page
https://www.mql5.com/en/signals/1258448?source=Site+Signals+My (Daily target 2,5%)
Strategi lihat di deskrisi link di atas
Strategi lain:
Buat 3 sampai pada MT4 dengan menggunakan Magic Number yang berbeda, Tiap Windows punya target masing-masing
* Pasar Asia
XAUUSD TP:500 SL:375 TF:M5 time start 03.00 - 08.00:
** Pasar Eropa
XAUUSD TP:500 SL:375 TF:M5 08.00-15.00
*** Pasar New York
XAUUSD TP:600 SL:400 TF:M5 15.00 - 22.00
Buat Target Harian, katakanlah sebagai MM nya. Kalo target harian 3% bagi 3 windows. Buatlah tiap window risknya 0,5% targetnya 1%
Jangan anggap 3% itu kecil lo... sebulan bisa 60% kan???? Gede mana sama bunga Bank ??
Jangan terlalu besar juga nyari keuntungan selalu ingat HIGH GAIN is HIGH RISK
Thanks ya....