https://www.mql5.com/en/signals/1217700?source=Site+Signals+Page

https://www.mql5.com/en/signals/1244502?source=Site+Signals+Page

https://www.mql5.com/en/signals/1258448?source=Site+Signals+My (Daily target 2,5%)





Strategi lihat di deskrisi link di atas





Strategi lain:

Buat 3 sampai pada MT4 dengan menggunakan Magic Number yang berbeda, Tiap Windows punya target masing-masing





* Pasar Asia

XAUUSD TP:500 SL:375 TF:M5 time start 03.00 - 08.00:

** Pasar Eropa

XAUUSD TP:500 SL:375 TF:M5 08.00-15.00

*** Pasar New York

XAUUSD TP:600 SL:400 TF:M5 15.00 - 22.00

Buat Target Harian, katakanlah sebagai MM nya. Kalo target harian 3% bagi 3 windows. Buatlah tiap window risknya 0,5% targetnya 1%

Jangan anggap 3% itu kecil lo... sebulan bisa 60% kan???? Gede mana sama bunga Bank ??

Jangan terlalu besar juga nyari keuntungan selalu ingat HIGH GAIN is HIGH RISK





Thanks ya....



