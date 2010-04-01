Phi Cubic Fractals Pack 1A with FuTuRe

Phi Cubic Fractals Pack1A with FuTuRe

 

PACK 1A é uma melhoria sobre o Pack 1 que inclui a possibilidade de selecionar as linhas LINE 4/8/17/34/72/144/305/610 individualmente.

Este produto contém os indicadores do PACK 1A (Lines + LineSAR + Channels + BTL + Ladder) + MODO FUTURO

  • Phi Lines - medias moveis especiais, semelhantes às MIMAs do Phicube, capazes de indicar com muita clareza tanto a tendencia como a consolidação;
  • Phi LineSAR - apaga ou destaca as Phi Lines para mostrar apenas as linhas que funcionam como suporte ou resistencia, indicando o limite de estabilidade do movimento de preço dentro dos fractais cúbicos de Phi (Phi Cubic Fractals). Semelhante ao indicador MIMASAR do sistema Phicube;
  • Phi Channels - indicador capaz de mostrar suporte e resistência, semelhante ao Phibo do Phicube (linhas verdes e vermelhas);
  • Phi BTL - colore os candles de acordo com o alinhamento das Phi Lines, um poderoso indicador para visualizar a tendencia pura e os pontos de entrada do tipo "caiu comprou", ou "levantou cortou" (terminologia adotada por Fernando Góes, discipulo do mestre Bo Williams);
  • Phi LADDER - semelhante ao indicador ESCADA, do sistema Phicube, este indicador permite visualizar provaveis alvos, com base em linhas de suporte ("teto de vidro") e resistencia ("piso de vidro"), obtidos a partir dos fractais cúbicos de Phi com período 17, 34, 72, 144, 305, 610 e 1292.

Para acessar essas médias de dentro de um Expert Advisor (EA), você deve criar um handle para esse indicador usando a função iCustom utilizando os parâmetros de entrada desejados, e a seguir usar CopyBuffer para copiar um indicador específico, chamando pelo número do buffer, conforme abaixo:

Parâmetros de Entrada do Indicador Future Pack1

bool LINE_SAR

bool LINE

bool LINE_4

bool LINE_8

bool LINE_17

bool LINE_34

bool LINE_72

bool LINE_144

bool LINE_305

bool LINE_610

bool CHANNELS

enum ENUM_SELECTION {f17_72_305, f34_144_610,f72_305_1292};

ENUM_SELECTION CHANNELS_Options

bool CHANNELS_Show_All

bool LADDER

bool FUTURE

bool BTL

Buffers para LINES [Type: double]

  • buffer 123 ==> Line 4: Verde

  • buffer 124 ==> Line 8: Vermelho

  • -----------------------------------------------

  • buffer 117 ==> Line 17: Magenta

  • buffer 118 ==> Line 34: Azul Claro

  • buffer 119 ==> Line 72: Laranja

  • buffer 120 ==> Line 144: Amarelo

  • buffer 121 ==> Line 305: Azul Escuro

  • buffer 122 ==> Line 610: Cinza

Buffers para CHANNELS [Type: double]

  • buffer 68 ==> 17PV    |  34PV    |  72PV

  • buffer 69 ==> 72PV    |  144PV  |  305PV

  • buffer 70 ==> 305PV  |  610PV  |  1292PV

  • buffer 71 ==> 17PC    |  34PC    |  72PC

  • buffer 72 ==> 72PC    |  144PC  |  305PC

  • buffer 73 ==> 305PC  |  610PC  |  1292PC

Buffer para BTL [Type: double]

  • buffer 125 ==> BTL out

Nota1: Não existe buffer disponível para LADDER

MODO FUTURO

Funciona tanto no gráfico principal, quanto no testador de estratégia. No gráfico principal, permite estender os indicadores para até 610 candles no futuro. No stratetgy tester permite estender os indicadores para o futuro a partir de qualquer candle no passado ("back to the future"). No testador de estratégia, são necessários pelo menos 610 candles serem carregados no passado para que o indicador exiba as linhas e começe a funcionar no modo FUTURO.

Quando o indicador é carregado, as linhas são calculadas e ficam congeladas, não sendo atualizadas com os novos candles. No modo FUTURO, você pode recalcular (atualizar) os indicadores até o último candle disponível apertando a tecla BACKSPACE (isso apaga qualquer desenho futuro que vc tenha feito antes).

Usando a tecla SHIFT, vc escolhe entre "CREATE MODE" e "ADJUST MODE". No "CREATE MODE" cada click do lado direito do gráfico traça uma nova linha de preços no futuro, a partir do final da última linha traçada. No "ADJUST MODE", cada click modifica o ponto final da última linha de preços traçada. Ao pressionar a tecla DELETE, vc apaga todo o futuro desenhado, retornando à condição inicial em que o gráfico foi carregado. (Ver figuras para mais detalhes.)

Phi Cubic Fractals Channel on You Tube

https://www.youtube.com/channel/UCXYSemYcmydg-CAuyTu3Jaw/featured

Grupo WhatsApp: 

https://chat.whatsapp.com/Jf8Ah4SDgslJMMfxz2jByj

*** DOWNLOAD DEMO funciona apenas no testador de estrategia e apenas no ativo "IEEX" (BOVESPA) ou "AUDJPY" (FOREX)***




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LAUNCH PRICE: $99 Axiom Matrix is available at the launch price of $99. The price will increase to $199 after the first 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom Matrix, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. [User Manual] , [Online Course] , [PDF]  And [DEMO] Axiom Matrix is a professional multi-symbol, multi-timeframe market scanner and decision dashboard for MetaTrader 5. It scans your Market Watc
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Indicators
ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicators
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  ] It detects 19 different harmonic pric
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Indicators
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
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FuTuRe 02 Phi Cubic Fractals Pack2
Claudio De Carvalho Aguiar
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FuTuRe 01 Phi Cubic Fractals Pack1
Claudio De Carvalho Aguiar
5 (1)
Indicators
This product contains following indicators: (Lines + LineSAR + Channels + BTL + Ladder) Phi Lines  - special EMAs, similar to MIMAs from Phicube; Phi LineSAR  - erase and highlight Phi Lines in support or resistance. Similart to MIMASAR from Phicube; Phi Channels  - show support and resistance, similar to Phibo from Phicube (Green and Read Lines); Phi BTL  - candles color following Phi Lines alignment; Phi LADDER  - Indicator that allow you to visualize possible targets.  FUTURO Tool Future too
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