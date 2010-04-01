Phi Cubic Fractals Pack 1A with FuTuRe
- Indicators
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- Version: 210.321
- Activations: 5
Phi Cubic Fractals Pack1A with FuTuRe
PACK 1A é uma melhoria sobre o Pack 1 que inclui a possibilidade de selecionar as linhas LINE 4/8/17/34/72/144/305/610 individualmente.
Este produto contém os indicadores do PACK 1A (Lines + LineSAR + Channels + BTL + Ladder) + MODO FUTURO
- Phi Lines - medias moveis especiais, semelhantes às MIMAs do Phicube, capazes de indicar com muita clareza tanto a tendencia como a consolidação;
- Phi LineSAR - apaga ou destaca as Phi Lines para mostrar apenas as linhas que funcionam como suporte ou resistencia, indicando o limite de estabilidade do movimento de preço dentro dos fractais cúbicos de Phi (Phi Cubic Fractals). Semelhante ao indicador MIMASAR do sistema Phicube;
- Phi Channels - indicador capaz de mostrar suporte e resistência, semelhante ao Phibo do Phicube (linhas verdes e vermelhas);
- Phi BTL - colore os candles de acordo com o alinhamento das Phi Lines, um poderoso indicador para visualizar a tendencia pura e os pontos de entrada do tipo "caiu comprou", ou "levantou cortou" (terminologia adotada por Fernando Góes, discipulo do mestre Bo Williams);
- Phi LADDER - semelhante ao indicador ESCADA, do sistema Phicube, este indicador permite visualizar provaveis alvos, com base em linhas de suporte ("teto de vidro") e resistencia ("piso de vidro"), obtidos a partir dos fractais cúbicos de Phi com período 17, 34, 72, 144, 305, 610 e 1292.
Para acessar essas médias de dentro de um Expert Advisor (EA), você deve criar um handle para esse indicador usando a função iCustom utilizando os parâmetros de entrada desejados, e a seguir usar CopyBuffer para copiar um indicador específico, chamando pelo número do buffer, conforme abaixo:
Parâmetros de Entrada do Indicador Future Pack1
bool LINE_SAR
bool LINE
bool LINE_4
bool LINE_8
bool LINE_17
bool LINE_34
bool LINE_72
bool LINE_144
bool LINE_305
bool LINE_610
bool CHANNELS
enum ENUM_SELECTION {f17_72_305, f34_144_610,f72_305_1292};
ENUM_SELECTION CHANNELS_Options
bool CHANNELS_Show_All
bool LADDER
bool FUTURE
bool BTL
Buffers para LINES [Type: double]
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buffer 123 ==> Line 4: Verde
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buffer 124 ==> Line 8: Vermelho
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buffer 117 ==> Line 17: Magenta
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buffer 118 ==> Line 34: Azul Claro
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buffer 119 ==> Line 72: Laranja
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buffer 120 ==> Line 144: Amarelo
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buffer 121 ==> Line 305: Azul Escuro
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buffer 122 ==> Line 610: Cinza
Buffers para CHANNELS [Type: double]
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buffer 68 ==> 17PV | 34PV | 72PV
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buffer 69 ==> 72PV | 144PV | 305PV
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buffer 70 ==> 305PV | 610PV | 1292PV
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buffer 71 ==> 17PC | 34PC | 72PC
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buffer 72 ==> 72PC | 144PC | 305PC
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buffer 73 ==> 305PC | 610PC | 1292PC
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buffer 125 ==> BTL out
Nota1: Não existe buffer disponível para LADDER
MODO FUTURO
Funciona tanto no gráfico principal, quanto no testador de estratégia. No gráfico principal, permite estender os indicadores para até 610 candles no futuro. No stratetgy tester permite estender os indicadores para o futuro a partir de qualquer candle no passado ("back to the future"). No testador de estratégia, são necessários pelo menos 610 candles serem carregados no passado para que o indicador exiba as linhas e começe a funcionar no modo FUTURO.
Quando o indicador é carregado, as linhas são calculadas e ficam congeladas, não sendo atualizadas com os novos candles. No modo FUTURO, você pode recalcular (atualizar) os indicadores até o último candle disponível apertando a tecla BACKSPACE (isso apaga qualquer desenho futuro que vc tenha feito antes).
Usando a tecla SHIFT, vc escolhe entre "CREATE MODE" e "ADJUST MODE". No "CREATE MODE" cada click do lado direito do gráfico traça uma nova linha de preços no futuro, a partir do final da última linha traçada. No "ADJUST MODE", cada click modifica o ponto final da última linha de preços traçada. Ao pressionar a tecla DELETE, vc apaga todo o futuro desenhado, retornando à condição inicial em que o gráfico foi carregado. (Ver figuras para mais detalhes.)Phi Cubic Fractals Channel on You Tube
https://www.youtube.com/channel/UCXYSemYcmydg-CAuyTu3Jaw/featured
Grupo WhatsApp:
https://chat.whatsapp.com/Jf8Ah4SDgslJMMfxz2jByj
*** DOWNLOAD DEMO funciona apenas no testador de estrategia e apenas no ativo "IEEX" (BOVESPA) ou "AUDJPY" (FOREX)***