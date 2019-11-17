FuTuRe 02 Phi Cubic Fractals Pack2
- Indicators
- Claudio De Carvalho Aguiar
- Version: 191.207
- Updated: 8 December 2019
- Activations: 5
PACK 2 do Phi Cubic Fractals com opção para extender os indicadores no FUTURO, para o lado direito do gráfico
Este produto contem os indicadores do PACK 2 (ROC full / SAINT 8 / SAINT 17 / SAINT 34 / SAINT 72 ) + MODO FUTURO
- Phi ROC - indicador do tipo oscilador, semelhante ao MIMAROC, que é capaz de mostrar a direção e a força do mercado, bem como determinar o ponto de entrada ótimo;
- Phi SAINT - indicador do tipo oscilador, semelhante ao SANTO do Phicube, que é capaz de mostrar a direção e a força do mercado, bem como determinar o ponto de entrada ótimo;
Para acessar essas médias de dentro de um Expert Advisor (EA), você deve criar um handle para esse indicador usando a função iCustom utilizando os parâmetros de entrada desejados, e a seguir usar CopyBuffer para copiar um indicador específico, chamando pelo número do buffer, conforme abaixo:
//Parâmetros de Entrada do Indicador Future Pack2
bool NoColors=false;//Remove a cor interna do Santo
enum ENUM_OPTIONS {SAINT_8, SAINT_17,SAINT_34,SAINT_72,ROC_FULL}; //Lista os Indicadores disponíveis
ENUM_OPTIONS Choice = ROC_FULL; //Seleciona o Indicador desejado
bool FUTURE = false;
Buffers para ROC [Type: double]
-
buffer_num = 7 ==> ROC 17 : Magenta
-
buffer_num = 8 ==> ROC 34 : Azul Claro
-
buffer_num = 9 ==> ROC 72 : Laranja
-
buffer_num = 10 ==> ROC 144 : Amarelo
-
buffer_num = 11 ==> ROC 305 : Azul Escuro
-
buffer_num = 12 ==> ROC 610 : Cinza
Buffers para SAINT [Type: double]
-
buffer_num = 2 ==> Banda Rápida 17
-
buffer_num = 3 ==> Banda Lenta 72
-
buffer_num = 4 ==> Linha SAINT 8, 17, 34 ou 72 (dependendo da seleção na entrada)
-
buffer_num = 5 ==> PV (Proíbido Vender/ Tendencia de Alta, Linha SAINT destacada em verde )
-
buffer_num = 6 ==> PC (Proíbido Comprar/ Tendência de Baixa, Linha SAINT destacada em vermelho)
MODO FUTURO
O modo FUTURO funciona com todos os indicadores do PACK 2 (ROC full / SAINT 8 / SAINT 17 / SAINT 34 / SAINT 72 ). Funciona tanto no gráfico principal, quanto no testador de estratégia. No gráfico principal, permite extender os indicadores para até 610 candles no futuro. No strategy tester permite extender os indicadores para o futuro a partir de qualquer candle no passado ("back to the future"). No testador de estratégia, são necessários pelo menos 610 candles serem carregados no passado para que o indicador exiba as linhas e começe a funcionar no modo FUTURO.
O Modo FUTURO funciona tanto no after market (mercado parado) quanto com o mercado ao vivo. Quando o indicador é carregado, as linhas são calculadas e ficam congeladas, não sendo atualizadas com os novos candles. No modo FUTURO, você pode recalcular (atualizar) os indicadores até o último candle disponível apertando a tecla BACKSPACE (isso apaga qualquer desenho futuro que vc tenha feito antes).
Usando a tecla SHIFT, vc escolhe entre "CREATE MODE" e "ADJUST MODE". No "CREATE MODE" cada click do lado direito do gráfico traça uma nova linha de preços no futuro, a partir do final da última linha traçada. No "ADJUST MODE", cada click modifica o ponto final da última linha de preços traçada. Ao pressionar a tecla DELETE, vc apaga todo o futuro desenhado, retornando à condição inicial em que o gráfico foi carregado.
Quando os indicador FuTuRe 01 (indicadores da janela superior) é carregado juntamente com o indicador FuTuRe 02 (indicadores da janela inferior), ambos funcionam juntos sincronizados no gráfico principal, obedecendo aos clicks feito no gráfico superior. Ver figuras para mais detalhes.
Phi Cubic Fractals Channel on You Tube
https://www.youtube.com/channel/UCXYSemYcmydg-CAuyTu3Jaw/featured
Grupo WhatsApp:
https://chat.whatsapp.com/Jf8Ah4SDgslJMMfxz2jByj
*** DOWNLOAD DEMO funciona apenas no testador de estrategia e apenas no ativo "IEEX" (BOVESPA) ou "AUDJPY" (FOREX)***
Excelente, está sendo muito útil. Será que vc conseguiria acrescentar SANTO 144 e SANTO 305 ?