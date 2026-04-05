Force Trading

ВНИМАНИЕ — ИЗУЧИТЕ ОПИСАНИЕ!

Применять только на валютной паре GBPUSD - H1.

Данный индикатор ежедневно после закрытия 13-го бара определяет есть ли сегодня точка силы или нет. Если ее нет, индикатор ничего не нарисует, тогда этот день пропускаем. Если же уровень будет отображен, вам необходимо только наблюдать за дальнейшим движением цены. Чтобы сигнал предварительно был подтвержден важно, чтобы выполнились некоторые базовые условия в течение этого и максимум следующего дня, а именно: цена достигла графического уровня TP и при этом пунктирная линия SL не была задета, только в этом случае вы можете выставить лимитный ордер по уровню, который уже формально отработал. Однако, несмотря на то, что точка входа осталась та же, уровень SL = 35, а TP = 150. На фото будут представлены рабочие ситуации, чтобы вам стало понятно — сложного ничего нет, частота сигналов примерно 6-8 за полгода, однако они имеют достаточно высокую точность реализации.

ПАРАМЕТРЫ ВХОДА В СДЕЛКУ ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СИГНАЛА

Защитный уровень (SL) = 35 пунктов

Уровень прибыли (TP) = 150 пунктов

Максимальное время для активации сигнала = текущий день + 1 сутки

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