SMA Cross EA
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Gerardo Monita RuizMy goal as a trader is to take maximum care of my account even if this leads to reduce profits and thus protect the accounts of the people who follow me in the copy system. I perform automatic trading with 24-hour supervision based on trend strategy protected with martingales to avoid loss in the
- Version: 1.15
Asesor Experto creado a base de una estrategia de 3 medias móviles.
Puedes configurar los parámetros de cada una para lograr cruces de medias a medida.
Puedes establecer los valores de TP y SL
Cuenta con sistema de SL dinámico para proteger tus ganancias.
Este asesor permite realizar Backtesting muy completo para crear estrategias solidas a tu gusto.
Si conoces alguna confirmación basada en otro indicador para validar el cruce de la media y hacer este asesor aún más ´preciso, házmelo saber para poder adaptarlo y mejorar este sistema!
It does, what it says, it can do. Thank you.