SMA Cross EA

Asesor Experto creado a base de una estrategia de 3 medias móviles.

Puedes configurar los parámetros de cada una para lograr cruces de medias a medida.

Puedes establecer los valores de TP y SL

Cuenta con sistema de SL dinámico para proteger tus ganancias.

Este asesor permite realizar Backtesting muy completo para crear estrategias solidas a tu gusto.

Si conoces alguna confirmación basada en otro indicador para validar el cruce de la media y hacer este asesor aún más ´preciso, házmelo saber para poder adaptarlo y mejorar este sistema!