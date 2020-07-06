SMA Cross EA

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Asesor Experto creado a base de una estrategia de 3 medias móviles.

Puedes configurar los parámetros de cada una para lograr cruces de medias a medida.

Puedes establecer los valores de TP y SL

Cuenta con sistema de SL dinámico para proteger tus ganancias.

Este asesor permite realizar Backtesting muy completo para crear estrategias solidas a tu gusto.

Si conoces alguna confirmación basada en otro indicador para validar el cruce de la media y hacer este asesor aún más ´preciso, házmelo saber para poder adaptarlo y mejorar este sistema!

Reviews 1
PaChuc Production
28
PaChuc Production 2020.10.21 23:03 
 

It does, what it says, it can do. Thank you.

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--Stochastic Scalper EA, trading strategy--The strategy with which this Expert Advisor was developed is based on the crossing of the means and levels of the technical indicator "Stochastic Oscilator", the configuration of the inputs for sale or purchase are given at the crossing of the moving average with the signal linear being within the levels of over-purchase for sale and over-sale for purchase. Thinking that most of the technical indicators give false entries on some or many occasions, it
Bollinger Band Scalper EA
Gerardo Monita Ruiz
Experts
Estrategia basada en el indicador técnico Bandas de Bollinger. El EA abrirá compras o ventas al tocar las bandas superior o inferior. Trailings Stop: se activa y protege las ordenes positivas en Break even y recorre el SL dinámico a la distancia configurada. Sistema Martingala: cubre las ordenes abiertas en caso de que el precio rompa con fuerza la banda en caso de volatilidad para esperar el giro del precio y cerrar todas las coberturas en positivo. Ideal para todo tipo de activos FOREX, de pre
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PaChuc Production
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PaChuc Production 2020.10.21 23:03 
 

It does, what it says, it can do. Thank you.

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