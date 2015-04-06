Bollinger Band Scalper EA

Estrategia basada en el indicador técnico Bandas de Bollinger.

El EA abrirá compras o ventas al tocar las bandas superior o inferior.

Trailings Stop: se activa y protege las ordenes positivas en Break even y recorre el SL dinámico a la distancia configurada.

Sistema Martingala: cubre las ordenes abiertas en caso de que el precio rompa con fuerza la banda en caso de volatilidad para esperar el giro del precio y cerrar todas las coberturas en positivo.

Ideal para todo tipo de activos FOREX, de preferencia pares de bajo spread.

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