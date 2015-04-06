Bollinger Band Scalper EA
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Gerardo Monita RuizMy goal as a trader is to take maximum care of my account even if this leads to reduce profits and thus protect the accounts of the people who follow me in the copy system. I perform automatic trading with 24-hour supervision based on trend strategy protected with martingales to avoid loss in the
- Version: 1.10
- Activations: 5
Estrategia basada en el indicador técnico Bandas de Bollinger.
El EA abrirá compras o ventas al tocar las bandas superior o inferior.
Trailings Stop: se activa y protege las ordenes positivas en Break even y recorre el SL dinámico a la distancia configurada.
Sistema Martingala: cubre las ordenes abiertas en caso de que el precio rompa con fuerza la banda en caso de volatilidad para esperar el giro del precio y cerrar todas las coberturas en positivo.
Ideal para todo tipo de activos FOREX, de preferencia pares de bajo spread.