MA Slim
- Experts
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- Version: 1.0
Советник использует две МА ( Moving Average ) для открытия позиции. В MA Slim гибкие настройки для выставления стоп лосс и тейк профит. Так же можно выставить свой трейлинг стоп. Хорошо оптимизирован для eurusd H4 , но можно настроить под любую валютную пару по своему усмотрению.
Lots/ Лот
DecreaseFactor/ Коэффициент Уменьшения
SL/ Стоп Лосс
TP/ Тейк профит
MovingPeriod1/ Период MA
MovingPeriod2/ Период MA
MovingShift/ Сдвиг МА
AllPositions/ Управлять всеми позициями
ProfitTrailing/ Тралить только профит
TrailingStop/ Фиксированный размер трала
TrailingStep/ Шаг трала
Можно торговать советником с 30 долларов , но желательно со 100 .
При выходе важных новостей желательно контролировать и перевести прибыль в б.у. Но это просто советы.
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