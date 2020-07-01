Советник использует две МА ( Moving Average ) для открытия позиции. В MA Slim гибкие настройки для выставления стоп лосс и тейк профит. Так же можно выставить свой трейлинг стоп. Хорошо оптимизирован для eurusd H4 , но можно настроить под любую валютную пару по своему усмотрению.

Lots/ Лот

DecreaseFactor/ Коэффициент Уменьшения

SL/ Стоп Лосс

TP/ Тейк профит

MovingPeriod1/ Период MA

MovingPeriod2/ Период MA

MovingShift/ Сдвиг МА

AllPositions/ Управлять всеми позициями

ProfitTrailing/ Тралить только профит

TrailingStop/ Фиксированный размер трала

TrailingStep/ Шаг трала

Можно торговать советником с 30 долларов , но желательно со 100 .

При выходе важных новостей желательно контролировать и перевести прибыль в б.у. Но это просто советы.



