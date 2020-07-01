MA Slim

3

Советник использует две  МА ( Moving Average ) для открытия позиции. В MA Slim гибкие настройки для выставления стоп лосс и тейк профит. Так же можно выставить свой трейлинг стоп. Хорошо оптимизирован для eurusd H4 , но можно настроить под любую валютную пару по своему усмотрению.

Lots/ Лот

DecreaseFactor/ Коэффициент Уменьшения

SL/ Стоп Лосс

TP/ Тейк профит

MovingPeriod1/ Период MA

MovingPeriod2/ Период MA

MovingShift/ Сдвиг МА

AllPositions/ Управлять всеми позициями

ProfitTrailing/ Тралить только профит

TrailingStop/ Фиксированный размер трала

TrailingStep/ Шаг трала

Можно торговать советником с 30 долларов , но желательно со 100 .

При выходе важных новостей желательно контролировать и перевести прибыль в б.у. Но это просто советы.


Recommended products
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.67 (3)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
Stargogs Red Snake EA
Lorenzo Edward Beukes
3.75 (4)
Experts
STARGOGS RED SNAKE EA V1.6  IS A FREE EA THIS EA WORKS ON ALL CURRENCY PAIRS, ALL INDICES & METALS THE ROBOT TAKES ONE TRADE AT A TIME NO MARTINGALE  NO GRID LOTSIZE MULTIPLIER CAN BE TURNED OFF IN SETTINGS EA HAS THE FOLLOWING: - MACD INDICATOR WITH ADJUSTALBE PARAMETERS - EA opens a Buy when Main Macd crossing The Signal line upwards with TP and SL  - EA opens a Sell when Main Macd crossing The Signal line downwards with TP and SL - Scalping.... - Adjustable TP & SL - Adjustable Lotsize - EA
FREE
EA Scalping Expert
Gerard Valldosera Gomez
3 (1)
Experts
This is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. This EA can't run in the same account. If you want an Expert Advisor that trades daily this is not because it requires patience to wait for a few days or weeks on the right opportunity for it to trade. It takes advantage of the volatility of the price movement.
FREE
DrawRectangular
Ivan Zhigalov
Experts
DrawRectangular EA The Expert draws Renko rectangles and the levels of development of the following "bricks" directly on the chart, can be used as an indicator. The order may be opened on or against (sets in the settings) the trend, depending on the size of the shadows of the last two Renko bars. Expert features: No more than one order per symbol; You must set the size of the last two shadows: "from" and "to"; Management of lot size depending on the deposit; Adjustable size Renko bar; Pending
FREE
TequilaEA
Kun Jiao
1 (1)
Experts
TequilaEA Trading Strategy Documentation 1. Basic Information Name : TequilaEA Version : 1.0 Applicable Instrument : XAUUSD (Gold/US Dollar) Applicable Timeframe : M1 (1-minute chart) Developer : Tulip Financial Technology 2. Core Trading Logic This EA makes trading decisions based on a combination of technical indicators and price pattern recognition, with the following core logic: Trend Judgment Determine the overall trend direction using the MACD indicator (parameters 12, 26, 9): When MACD ma
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
4.83 (6)
Indicators
Main purpose: "Pin Bars" is designed to automatically detect pin bars on financial market charts. A pin bar is a candle with a characteristic body and a long tail, which can signal a trend reversal or correction. How it works: The indicator analyzes each candle on the chart, determining the size of the body, tail and nose of the candle. When a pin bar corresponding to predefined parameters is detected, the indicator marks it on the chart with an up or down arrow, depending on the direction of
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experts
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
Pattern 3 Candles
Aleksandr Butkov
4.2 (5)
Experts
An Expert Advisor based on the 3 candlestick pattern. 1-SL, 2-TP, 3-OFF - 1 pulls up StopLoss. 2 pulls up TakeProfit. 3-disabled. auto SL / TP on hi-low count bars - number of bars for 1-SL, 2-TP expiration on profit - after passing N bars, TP changes expiration on loss - after N bars have passed SL to open an order + commission pips for loss expiration - the number of points for expiration on profit The rest of the settings are intuitive.
FREE
ATR parabolic
Alexander Chertnik
4.33 (3)
Experts
This EA trades the forex markets by a specific combination of ATR and parabolic SAR indicator signals and transaction management. the EA has stop loss and take profit. minimum trading account 500. default settings for GBPUSD 1h.  settings for optimization: ATRperiod lot sarStep sarMaximum tpFactor slFactor this EA(){      operates once per bar;      fast methods of optimization are valid(){      user can optimize by model (control point); || (open prices only); }} developed, tested and optimi
FREE
Scaled Awesome Oscillator mq4
Daniel Opoku
Indicators
The Scaled Awesome Oscillator (SAO) represents a refined adaptation of the Awesome Oscillator, aimed at establishing consistent benchmarks for identifying market edges. Unlike the standard Awesome Oscillator, which records the variation in pips across different commodities, the only unchanging reference point is the zero line. This limitation hampers investors and traders from pinpointing specific levels for trend reversals or continuations using the traditional Awesome Indicator, a creation of
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.72 (43)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
MACD LevelTrader
Eduard Gluhov
Experts
Эксперт  MACD_LevelTrader создан для торговле валютной пары XAUUSD. Данная версия это наработки того, что можно извлечь  из  индикатора MACD и Moving Average.   Важно перед тестированием изменить настройку с 1000 на 5000                       Offset in points UP from SMA200 for sell            5000                       Offset in points DOWN from SMA200 for buy        5000   Тайм фрейм  М5. Два варианта логики, П араметр  true=вход по уровню  MACD + SMA200, false=вход по MACD  Тестируйте на демо
FREE
Pivot Point MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indicators
The   Pivot Point indicator   automatically calculates and displays the pivot point line and support and resistance levels. Pivot can be calculated according to the Classic, Floor, Fibonacci, Woodie, Camarilla or DeMark formula. It is also possible to select the period for calculating the indicator. A trader can choose from daily, weekly, monthly, or user-defined periods. Types of pivots Classic Floor Fibonacci Woodie Camarilla DeMark Main features The indicator shows the current and historic
FREE
TrendSurfer Collection
Augustine Kamatu
3.67 (3)
Experts
Introducing the TrendSurfer Collection: Ride the Waves of Forex Success Are you tired of navigating the unpredictable waters of the forex market alone? Do you wish there was a way to surf the waves of currency trading with confidence and ease? Look no further than the TrendSurfer Collection—a revolutionary automated trading system designed to turn the tide in your favor. TrendSurfer Collection gives you free access to one of the many profitable Expert Advisors from my TrendSurfer series. Her
FREE
Toms Dollar Cost Averaging
Thomas Alexander Kevin Anderson
1 (1)
Experts
This Expert Advisor implements an RSI Mean Reversion strategy with a moving average filter for trade entries. The EA uses higher timeframe RSI conditions to detect potential buy or sell opportunities, confirmed by a lower timeframe moving average. The strategy includes risk management features like limiting the maximum number of open trades, controlling risk based on ADR, and closing trades when a predefined account profit percentage is reached. It also includes visualization tools such as a bre
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicators
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Candle Countdown MT4
Sergey Ermolov
Indicators
Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT4 Candle Countdown is a simple and precise tool that shows the remaining time until the current candle closes directly on the chart. When your entry depends on the candle close, even a few seconds matter. This indicator helps you see the exact time and make decisions without rushing or guessing. An indicator for precise control over candle closing time. The indicator displays: time remaining until candle close current server time spread Stop Level
FREE
The Crossing
Anton Iudakov
5 (2)
Indicators
+ 2 bonus strategies! Alerts! I recommend watching my advisor -   Night Zen EA The indicator combines the most popular moving average strategies: Simple moving average crossover. Moving average crossover relative to the position of the slower moving average. 2 bonus strategies : The crossing of the fast moving average with the calculation of the opening prices of the slow moving average with the calculation of the closing prices taking into account the slower moving average. (The settings for th
FREE
CryptoTrend
Paulo Martins Barbosa
4 (2)
Experts
<h3>CryptoTrend</h3> <p> <b>CryptoTrend</b> is the free edition of a rule-based cryptocurrency Expert Advisor created for traders who want to test the product philosophy and core execution style before using the full version. </p> <h3>Overview</h3> <p> This EA is designed around the idea of participating in relevant crypto price trends through structured rules and controlled execution. It avoids dangerous recovery methods and focuses on practical automated trading. </p> <p> There is no marti
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Experts
New version 8.00 is available. In this version, I tried to take into account the wishes of the user. Each of you can also take part in the improvement of this advisor. In the default settings, the adviser opens trades when the extremum point is broken       standard indicator       Zigzag. When the upper point of the zigzag extremum is broken, it opens a buy deal, and when the lower point of the zigzag extremum is broken, it opens a sell deal. In addition to the standard ZigZag indicator, which
FREE
Fibomathe for MT4
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Indicators
Fibomathe Indicator: Support and Resistance Tool for MT4 The Fibomathe Indicator is a technical analysis tool designed for MetaTrader 4 (MT4) that assists traders in identifying support and resistance levels, take-profit zones, and additional price projection areas. It is suitable for traders who use structured approaches to analyze price action and manage trades. Key Features Support and Resistance Levels: Allows users to define and adjust support and resistance levels directly on the chart. L
FREE
SnowyOwlFree
RODION SLOTIN
3 (2)
Experts
The free version of the snowyowl trend adviser, which is based on determining combinations of candle patterns. A virtual trailing stop tracks each open order and groups open orders to close them simultaneously. In the free version, you can only work on one timeframe, while in the paid version, opening orders on the selected TF is a signal to open orders on lower TF.
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.68 (50)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
BoxFibo
Sergei Kiriakov
Utilities
It is just an alternative fibo lines, because mt4 have is a very strange drawing of fibo lines A simple Box (Rectangle) graphic element with adjustable levels binding: it is possible to specify up to 17 custom levels, all rectangles on the chart with the given prefix in their name are processed. Levels are specified in % of the height of the rectangle. A convenient graphical element for analyzing charts by growth-correction levels. Enjoy your work!
FREE
GridderEA Pro
Nikolaos Pantzos
3.83 (6)
Experts
It's a multi-currency grid and martingale system that can trade all input pairs from one chart. The expert will close all orders for each pair using a profit level. The expert has the possibility to trade up to 100 pairs. Information Chose a broker with fast execution and low spreads for effective results. Please make some tests on a demo account to see how the expert works before using it on a real account. For 0.01 lot size and leverage 1:500, you need an initial balance of at least 10,000 f
FREE
Super MataELang Limited
Agus Wahyu Pratomo
Experts
EA SUPER MATAELANG Limited Big Promo For 5 first buyer will get $65 price ==>> next price will Up to $XXXXX This is the Free Version of  EA SUPER MATAELANG PRO It cannot set the Lotsize. By default is 0.001. Plase buy Pro version  Link Pro Version :  https://www.mql5.com/en/market/product/87076 This EA uses some very sophisticated indicators. Can detect trend direction with high accuracy. It also has a safety system to anticipate if the price direction is not in the same direction as the posit
FREE
MyGrid Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
3.94 (52)
Experts
MyGrid Scalper You either lead it — or it leads you. 29,000+ downloads since 2022 — no hype, no noise, no discounts. Just consistent execution in the hands of those who understand Basic Info Symbol: Any (default optimized: XAUUSD) Timeframe: Any (default optimized: M5 ) Type: Grid-based EA with soft martingale (default 1.5) Lot control: Set multiplier to 1.0 for fixed lots Account type: ECN recommended but not required Broker: Any broker, low spread preferred Live & demo ready: Backtested, for
FREE
Deep Scalper Japan
Takashi Oya
4 (2)
Experts
This Expert Advisor (EA) is a specialized High-Frequency Trading (HFT) scalping system designed specifically for the German DAX index (DE40). Operating under a "Sniper Mode" philosophy, the algorithm prioritizes quality over quantity, utilizing a strict filtering mechanism to engage the market only during high-probability volatility bursts. Core Strategy & Logic: The EA operates primarily during the 10:00 (server time) trading hour, aiming to capture strong directional momentum. Instead of ente
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.56 (72)
Indicators
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
2.5 (2)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Buyers of this product also purchase
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Experts
PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to e
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
4.92 (13)
Experts
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Experts
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 --------- Key Features Fully a
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Experts
The Expert Advisor is a system designed to recover unprofitable positions. The author's algorithm locks a losing position, splits it into many separate parts, and closes each of them separately. Easy setup, delayed launch in case of drawdown, locking, disabling other Expert Advisors, averaging with trend filtering and partial closing of a losing position are built into one tool. It is the use of closing losses in parts that allows you to reduce losses with a lower deposit load, which ensures saf
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Experts
Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal -> click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strategy.
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Experts
MULTI SNIPER EA is precise automatic trading system with around 90% accuracy for MT4 platform. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time. No grid! No martingale! It is original product which is offered only on this MQL5 website. Download EA Set_files for testing and trading: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implemented compound interest method and scalping techniques. - System sets dynamic SL automatically depending on market volati
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Experts
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Experts
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
Market Reversal Alerts EA
Lee Samson
4.13 (23)
Experts
The Market Reversal EA is powered by the indicator of the same name ( available here ) and trades based on market structure shifts. The EA will by default take a trade every time a market reversal alert is sent by the indicator and will trade those alerts based on the conditions and filters you set in the EA settings. It draws support rectangles as price moves in it's current trend direction and trades when price reverses sharply and signals a market structure shift or a re-test of the reversal.
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (568)
Experts
EA Black Dragon runs on the trend indicator. The EA opens a deal by indicator color, then there is the opportunity to increase the network of orders or work with stop loss. Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Real operation monitoring as well as my other products can be found here:  https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller      Inputs Value  ·       
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (18)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Experts
Trend Catcher EA analyzes market price movements, using the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.   It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.   By combining the smoothing and trend-filtering capabilities of special customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters, the EA can automatically execute trades based
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
Experts
Mirror EA is an automated trading system developed to execute trades based on the SmaSRS196 indicator which is a combination of the Simple Moving Average (SMA) and the Relative Strength Index (RSI), utilizing a 96-period optimization framework.  The EA continuously analyzes market conditions to identify high-probability trading opportunities by confirming trend direction with the SMA while using RSI to detect momentum strength and potential overbought or oversold conditions.  The EA will sell u
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Experts
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
AFTrade Scalper MT4 EA
Achmad Fathoni
5 (2)
Experts
AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD / GOLD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No Grid and No Martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Experts
EA Gold Stuff is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Gold Stuff indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Real-time results can be viewed  here . Contact me immediately after the purchase to get personal bonus!  You can get a free copy of our Strong Support and Trend Scanner indicator, please pm. me! Settings  and manual   here  Please note that I do not sell my
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Experts
Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
Filter:
Ramesh Subramanian
18
Ramesh Subramanian 2022.11.08 08:56 
 

User didn't leave any comment to the rating

Anton Tsygvintsyev
544
Reply from developer Anton Tsygvintsyev 2022.11.17 02:39
Thank you for your feedback. I'm very pleased.
Miguel Jimenez Cordero
6779
Miguel Jimenez Cordero 2021.02.18 15:31 
 

Good job

Anton Tsygvintsyev
544
Reply from developer Anton Tsygvintsyev 2021.02.19 08:52
Thank you for your feedback.
Reply to review