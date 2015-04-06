Авторский советник Salary Trend EA с широкой диверсификацией до 7 валютных пар. Эксперт размещает на выбранном расстоянии отложенные ордера (стоповые или лимитные). Присутствует уникальный алгоритм фиксации прибыли по всей корзине ордеров - данная функция значительно снижает риски, которые присутствуют у классических роботов. В советнике предусмотрен манименеджмент, можно торговать как фиксированным лотом, так и процентом от депозита. Имеется адаптивная система перекрытия просадок, трейлинг стоп и система усреднения. Эксперт не нуждается в постоянном контроле и оптимизации - главное соблюдать правила управления капиталом. Советник не зависит от режима торговли (демо/реал), и там и там торговля идентична. Это мультивалютный эксперт, где в торговле взаимодействует одновременно несколько валютных пар, что невозможно увидеть при тестировании в МТ4.

Основные преимущества:



Широкая диверсификация, возможность выбрать любое количество пар

Система умного закрытия всей корзины ордеров по заданной прибыли

Возможность торговать фиксированным лотом или % от депозита

Работа с четырех и пятизначными котировками

Гибкая и интуитивно понятная настройка, не требующая оптимизации

оптимизации Уникальная система восстановления - трейлинг + общая фиксация прибыли

Отлично подходит для консервативной торговли и ПАММ счетов

Рекомендации по торговле:



Минимальный лот на каждую валютную пару - 300 $ . Оптимальная торговля начинается от 3-х валютных пар и 1500 $ .

. Оптимальная торговля начинается от 3-х валютных пар и 1500 . Откройте все пары, которые Вы выбрали в настройках. Устанавливайте советник на одну валютную пару, таймфрейм - H1 , он установит ордера на всех инструментах

Рекомендуемое количество валютных пар - от 3 до 5

Обязательно используйте ECN счет и VPS , плечо от 1:500

При наличии префиксов у валютных пар - прописывайте пары вместе с ними

Если пар меньше чем 7 - просто оставляйте пустое значение в остальных парах

Стоповые ордера рекомендуются при тренде, лимитные - при флете

Входные параметры:

Mode lot - Переключатель установки лота

Fixed - Желаемый размер фиксированного лота для начальных ордеров

- Желаемый размер фиксированного лота для начальных ордеров In % - Желаемый % лота от депозита для начальных ордеров

Drawdown exit system - Система выхода из просадок

The number of positive transactions to overlap unprofitable - Количество плюсовых сделок для перекрытия убыточной

- Количество плюсовых сделок для перекрытия убыточной % of profitable and unprofitable deals for overlap - % суммы плюсовых и минусовых сделок для перекрытия

- % суммы плюсовых и минусовых сделок для перекрытия %profit to close all deals - % прибыли для закрытия всех сделок

Trailing stop settings - Настройки трейлинг-стопа

Trail start - Прибыль в пунктах, при которой активируется трейлинг-стоп

- Прибыль в пунктах, при которой активируется трейлинг-стоп Trail step - Шаг трейлинг-стопа

Averaging settings - Настройки усреднения ордеров

Lot multiplier - Экспонента увеличения лота. При значении 1 - лот увеличиваться не будет

- Экспонента увеличения лота. При значении 1 - лот увеличиваться не будет Grid step - Расстояние между добавочными ордерами

Order settings - Настройка отложенных ордеров

Time modify - Время в минутах для модификации отложенных ордеров на заданное расстояние

- Время в минутах для модификации отложенных ордеров на заданное расстояние Distance order - Расстояние отложенных ордеров от цены

- Расстояние отложенных ордеров от цены Use modify - Переключатель модификации ордеров

- Переключатель модификации ордеров Use Limit order - Включатель лимитных ордеров (buy limit /sell limit)

- Включатель лимитных ордеров (buy limit /sell limit) Use Stop order - Включатель стоповых ордеров (buy stop /sell stop)

Pair settings

Para 1 - Первая пара

- Первая пара Para 2 - Вторая пара

- Вторая пара Para 3 - Третья пара

- Третья пара Para 4 - Четвертая пара

- Четвертая пара Para 5 - Пятая пара

- Пятая пара Para 6 - Шестая пара

- Шестая пара Para 7 - Седьмая пара

Extra settings - Дополнительные настройки

Slippage - Максимальное отклонение от запрашиваемой цены

- Максимальное отклонение от запрашиваемой цены Magic - Идентификатор эксперта

- Идентификатор эксперта Name EA - Имя эксперта, будет отображаться в комментариях

- Имя эксперта, будет отображаться в комментариях Show info - Переключатель вывода информации о торговле на график



