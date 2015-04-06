Salary Trend EA
- Experts
-
Sergei StakhanovВсем доброго времени суток!
Меня зовут Сергей Стаханов, я являюсь частным инвестором, занимаюсь торговлей на финансовых рынках, инвестированием. Веду канал на Ютуб про финансовую грамотность и саморазвитие. Всегда открыт к диалогу и рад новым знакомствам. Для связи пишите ВКонтакте. Всем профита!
- Version: 1.0
- Activations: 5
Авторский советник Salary Trend EA с широкой диверсификацией до 7 валютных пар. Эксперт размещает на выбранном расстоянии отложенные ордера (стоповые или лимитные). Присутствует уникальный алгоритм фиксации прибыли по всей корзине ордеров - данная функция значительно снижает риски, которые присутствуют у классических роботов. В советнике предусмотрен манименеджмент, можно торговать как фиксированным лотом, так и процентом от депозита. Имеется адаптивная система перекрытия просадок, трейлинг стоп и система усреднения. Эксперт не нуждается в постоянном контроле и оптимизации - главное соблюдать правила управления капиталом. Советник не зависит от режима торговли (демо/реал), и там и там торговля идентична. Это мультивалютный эксперт, где в торговле взаимодействует одновременно несколько валютных пар, что невозможно увидеть при тестировании в МТ4.
Основные преимущества:
- Широкая диверсификация, возможность выбрать любое количество пар
- Система умного закрытия всей корзины ордеров по заданной прибыли
- Возможность торговать фиксированным лотом или % от депозита
- Работа с четырех и пятизначными котировками
- Гибкая и интуитивно понятная настройка, не требующая оптимизации
- Уникальная система восстановления - трейлинг + общая фиксация прибыли
- Отлично подходит для консервативной торговли и ПАММ счетов
Рекомендации по торговле:
- Минимальный лот на каждую валютную пару - 300 $ . Оптимальная торговля начинается от 3-х валютных пар и 1500 $ .
- Откройте все пары, которые Вы выбрали в настройках. Устанавливайте советник на одну валютную пару, таймфрейм - H1, он установит ордера на всех инструментах
- Рекомендуемое количество валютных пар - от 3 до 5
- Обязательно используйте ECN счет и VPS, плечо от 1:500
- При наличии префиксов у валютных пар - прописывайте пары вместе с ними
- Если пар меньше чем 7 - просто оставляйте пустое значение в остальных парах
- Стоповые ордера рекомендуются при тренде, лимитные - при флете
Входные параметры:
- Mode lot - Переключатель установки лота
- Fixed - Желаемый размер фиксированного лота для начальных ордеров
- In % - Желаемый % лота от депозита для начальных ордеров
- Drawdown exit system - Система выхода из просадок
- The number of positive transactions to overlap unprofitable - Количество плюсовых сделок для перекрытия убыточной
- % of profitable and unprofitable deals for overlap - % суммы плюсовых и минусовых сделок для перекрытия
- %profit to close all deals - % прибыли для закрытия всех сделок
- Trailing stop settings - Настройки трейлинг-стопа
- Trail start - Прибыль в пунктах, при которой активируется трейлинг-стоп
- Trail step - Шаг трейлинг-стопа
- Averaging settings - Настройки усреднения ордеров
- Lot multiplier - Экспонента увеличения лота. При значении 1 - лот увеличиваться не будет
- Grid step - Расстояние между добавочными ордерами
- Order settings - Настройка отложенных ордеров
- Time modify - Время в минутах для модификации отложенных ордеров на заданное расстояние
- Distance order - Расстояние отложенных ордеров от цены
- Use modify - Переключатель модификации ордеров
- Use Limit order - Включатель лимитных ордеров (buy limit /sell limit)
- Use Stop order - Включатель стоповых ордеров (buy stop /sell stop)
- Pair settings
- Para 1 - Первая пара
- Para 2 - Вторая пара
- Para 3 - Третья пара
- Para 4 - Четвертая пара
- Para 5 - Пятая пара
- Para 6 - Шестая пара
- Para 7 - Седьмая пара
- Extra settings - Дополнительные настройки
- Slippage - Максимальное отклонение от запрашиваемой цены
- Magic - Идентификатор эксперта
- Name EA - Имя эксперта, будет отображаться в комментариях
- Show info - Переключатель вывода информации о торговле на график