Salary Trend EA

  • Experts
  • Sergei Stakhanov
    Sergei Stakhanov

    Sergei Stakhanov

    Всем доброго времени суток!
    Меня зовут Сергей Стаханов, я являюсь частным инвестором, занимаюсь торговлей на финансовых рынках, инвестированием. Веду канал на Ютуб про финансовую грамотность и саморазвитие. Всегда открыт к диалогу и рад новым знакомствам. Для связи пишите ВКонтакте. Всем профита!
    2 comments
  • Version: 1.0
  • Activations: 5

Авторский советник Salary Trend EA с широкой диверсификацией до 7 валютных пар. Эксперт размещает на выбранном расстоянии отложенные ордера (стоповые или лимитные). Присутствует уникальный алгоритм фиксации прибыли по всей корзине ордеров - данная функция значительно снижает риски, которые присутствуют у классических роботов. В советнике предусмотрен манименеджмент, можно торговать как фиксированным лотом, так и процентом от депозита. Имеется адаптивная система перекрытия просадок, трейлинг стоп и система усреднения. Эксперт не нуждается в постоянном контроле и оптимизации - главное соблюдать правила управления капиталом. Советник не зависит от режима торговли (демо/реал), и там и там торговля идентична. Это мультивалютный эксперт, где в торговле взаимодействует одновременно несколько валютных пар, что невозможно увидеть при тестировании в МТ4. 

Основные преимущества:

  • Широкая диверсификация, возможность выбрать любое количество пар 
  • Система умного закрытия всей корзины ордеров по заданной прибыли
  • Возможность торговать фиксированным лотом или % от депозита
  • Работа с четырех и пятизначными котировками
  • Гибкая и интуитивно понятная настройка, не требующая оптимизации
  • Уникальная система восстановления - трейлинг + общая фиксация прибыли
  • Отлично подходит для консервативной торговли и ПАММ счетов

Рекомендации по торговле:

  • Минимальный лот на каждую валютную пару - 300 $ . Оптимальная торговля начинается от 3-х валютных пар и 1500 $ .
  • Откройте все пары, которые Вы выбрали в настройках. Устанавливайте советник на одну валютную пару, таймфрейм - H1, он установит ордера на всех инструментах
  • Рекомендуемое количество валютных пар - от 3 до 5
  • Обязательно используйте ECN счет и VPS, плечо от 1:500 
  • При наличии префиксов у валютных пар - прописывайте пары вместе с ними
  • Если пар меньше чем 7 - просто оставляйте пустое значение в остальных парах
  • Стоповые ордера рекомендуются при тренде, лимитные - при флете

Входные параметры: 

      • Mode lot - Переключатель установки лота
    • Fixed - Желаемый размер фиксированного лота для начальных ордеров
    • In % - Желаемый % лота от депозита для начальных ордеров
      • Drawdown exit system - Система выхода из просадок
    • The number of positive transactions  to overlap unprofitable - Количество плюсовых сделок для перекрытия убыточной
    • % of profitable and unprofitable deals  for overlap - % суммы плюсовых и минусовых сделок для перекрытия
    • %profit to close all deals - % прибыли для закрытия всех сделок 
      • Trailing stop settings - Настройки трейлинг-стопа
    • Trail start - Прибыль в пунктах, при которой активируется трейлинг-стоп
    • Trail step - Шаг трейлинг-стопа
      • Averaging settings - Настройки усреднения ордеров
    • Lot multiplier - Экспонента увеличения лота. При значении 1 - лот увеличиваться не будет
    • Grid step - Расстояние между добавочными ордерами
      • Order settings - Настройка отложенных ордеров
    • Time modify - Время в минутах для модификации отложенных ордеров на заданное расстояние
    • Distance order - Расстояние отложенных ордеров от цены
    • Use modify - Переключатель модификации ордеров
    • Use Limit order - Включатель лимитных  ордеров (buy limit /sell limit)
    • Use Stop order - Включатель стоповых ордеров (buy stop /sell stop)
      • Pair settings
    • Para 1 - Первая пара
    • Para 2 - Вторая пара
    • Para 3 - Третья пара
    • Para 4 - Четвертая пара
    • Para 5 - Пятая пара
    • Para 6 - Шестая пара
    • Para 7 - Седьмая пара
      • Extra settings - Дополнительные настройки
    • Slippage - Максимальное отклонение от запрашиваемой цены
    • Magic - Идентификатор эксперта
    • Name EA - Имя эксперта, будет отображаться в комментариях 
    • Show info - Переключатель вывода информации о торговле на график


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    HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (18)
    Experts
    BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.94 (34)
    Experts
    UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
    BB Return mt4
    Leonid Arkhipov
    4.89 (18)
    Experts
    BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
    Quantum Nexus MT4
    Farell Edson Mazarin
    Experts
    Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
    Neuralis Cortoid Gold
    Olivier Nomblot
    Experts
    NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD     For NDX       https://www.mql5.com/en/market/product/187869   https://www.mql5.com/en/signals/2385985  ; Early days the brain started learning . You can set the EA one timeframe, one trade  . I use a few timeframes and a basket , but this EA in no way is a grid or martigale ; you set the lots and no of trades. Back tests on neurals are very difficult especially in mt4 ; the mt5 version of this EA has excellent ba
    Bitcoin Scalp Pro
    Profalgo Limited
    5 (4)
    Experts
    NEW PROMO: Only a few copies copies available at current price Final price: 999$ NEW: From 349$ or higher --> Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro is a unique trading system on the market.  It is fully focused on exploiting the volatility of the Bitcoin market by trading the breakouts of support and resistance levels. The focus of the EA lies on safety, which translates i
    Kenni Trades Gold Breakout MT4
    Ken Rmah
    Experts
    Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
    Forex Diamond EA
    Lachezar Krastev
    5 (6)
    Experts
    BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
    Adaptive Gold Scalper MT4
    Fan Yang
    Experts
    Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
    Wall Street Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (1)
    Experts
    Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.29 (42)
    Experts
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    GoldPro
    Sergey Batudayev
    5 (2)
    Experts
    GoldPro (MT4) — XAUUSD Expert Advisor with 2 selectable modes: Classic & Scalping GoldPro is an automated trading system for   XAUUSD (Gold)   built for traders who want structure, clear risk controls and an EA that can work in different market tempos. Inside one EA you can choose   how it trades : 1) Classic Mode — calm logic for swings & pullbacks A classic approach focused on reversal / mean-reversion behavior (entries from market “exhaustion” zones) and structured position management. Basket
    EA Ice Cube Scalper
    Sergey Batudayev
    4.71 (21)
    Experts
    Trading Advisor Ice Cube Scalper -       it is a day scalper , making a large number of trades daily, taking several points with each transaction. The EA's strategy is based trade with the trend using the RSI indicator. The EA uses averaging with a multiplier lot, you need to understand this before using the EA, however the strategy performed well in both backtesting and live trading. Before use test the work of the adviser in the strategy tester for more understanding his work. To control risks
    GOLD Scalper PRO
    Lachezar Krastev
    4.48 (25)
    Experts
    BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy GOLD Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2353871 GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled
    Waka Waka EA
    Valeriia Mishchenko
    4.25 (48)
    Experts
    8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
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