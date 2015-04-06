Основные преимущества



Matematik Logik Reversal 1.23MLR v 1.23 - это математический, автоматизированный конструктор для создания множественных торговых тактик, на любом инструменте рынка форекс, в зависимости от поведения цены в тот, или иной период времени. Первый эксперт, который останется вашим автоматизированным помощником в торговле на форекс навсегда!

Используя настройки этого эксперта, вы всегда сможете :

- адаптировать торговлю под любые изменения рынка и на абсолютно любых инструментах без каких либо ограничений.

- создать несколько полностью автоматизированных торговых стратегий на выбранных вами инструментах, множествено диверсифицируя риски.

- настроить его торговлю в соответствии с вашими пожеланиями риск/доходность.

- в рынке 24 на 5, торгует корзиной ордеров сразу в обоих направлениях хеджируя риски и использует любые движения цены.

- работает на 4 и 5 ти знаках.

Рабочие параметры







- Валютные пары: любые;

- Плече: 0т 1:500 и выше;

- Таймфрейм: любой;

- Торговые счета: ECN, Classik, Fix, Cent, Micro;

- Брокеры: разрешающие торговлю одновременно в обе стороны, не расширяющие установленный на паре спрэд, более чем в 5 раз.

Настройки



Первый блок парных ордеров стартовым лотом для торговли во флэте.

- first_lot: размер лота стартовой пары ордеров, рекомендуется значение от 1 го, до 40% от разрешенных одновременно к открытию брокером на данном типе счета.

- first_orders: количество ордеров для открытия стартовым лотом

- first_step: расстояние в пунктах между стартовыми ордерами

- first_tp: общий тейк профит в пунктах для обоих направлений

- first_tp_add_step: смещает тейк профит, с nn ордера указанного в этой настройке (рекомендуется если ордеров в этой группе более 8-ми)

- first_tp-add: на сколько пунктов смещать тейк профит с каждым новым ордером обоих групп ордеров, начиная с nn ордера указанного в предыдущей настройке

Настройки для ордеров 2-го блока, задача которых закрыть ордера первого блока, которые останутся после выхода валютной пары из флета, наращивая при этом депозит.

- second_orders: количество ордеров 2-го блока, которое советник может открыть дополнительно к имеющимся ордерам первой группы (рекомендуется для стратегий с множественным количеством ордеров и/или когда брокер ставит ограничение на количество одновременно открытых ордеров)

- second_lot_koef: коэффициент применимый к лоту первого блока ордеров, открываемых во втором блоке против хода цены, для закрытия убытков в коррекциях цены.

- second_lot_koef_trend: коэффициент применимый к лоту первого блока ордеров, открываемых во втором блоке по ходу цены, для закрытия убытков по тренду и/или наращиванию прибыли, в зависимости от выбранных настроек шага между ордерами.

- second_lot_max: максимально разрешенный к открытию лот.

- second_step: первоначальное расстояние в пунктах для открытия 1-ой пары хеджированных ордеров с коэффициентами применимо для каждого направления отдельно

second_step_koef: при значении больше 1, расстояние между парами ордеров в пунктах будет увеличиваться в соответствии с указанным значением. При значении меньше 1, расстояние между ордерами будет плавно уменьшаться (применяется умнож. на коеф).

- second_step_minimum: ограничение минимального расстояния в пунктах между ордерами в случае если значение в предыдущей настройке меньше 1 ( с целью не допустить нулевых значений в пунктах между ордерами).

- second_tp_type: money- тейк-профит всей корзины ордеров в деньгах, percent- в процентах к депозиту.

- second_tp_money: значение в деньгах для закрытия по тейк-профиту.

- second_tp_percent: значение в % для закрытия по тейк-профиту, если значение tp_type установлено - percent

Настройки 3 блока, призванного разруливать просадки при затяжных безоткатных движениях цены

- protection: разрешает работу блока, рекомендуется - true

- protection_start: рекомендуется значение 1

- protection_tp_type: money в деньгах, percent в процентах к депозиту для перекрытия убыточного ордера

- protection_tp_money: перекрыть убыток в nn денег

- protection_tp_percent: перекрыть убыток в nn %

- magik: номер ордеров

-commentSize: размер текста комментариев к торговле