MADayLevelAssistant

Данный эксперт является помощник для торговли по индикатору MADayLevel (https://www.mql5.com/ru/market/product/41130)

Использовать можно как сеточник и для торговли внутри дня.

Так как эксперт больше рассчитан на торговлю вручную, в автоматической торговле задействованы только 4 уровня: когда предыдущий бар полностью закрывается между 6 и 5, -6 и -5, выше 6 и ниже -6.

Еще раз повторюсь, основной упор идет на работу в ручном режиме вместе с индикатором.

Рекомендуемый период H1, символ EURUSD, тип счета хеджинг.



Входные параметры:

Magic - Идентификатор эксперта;

Lot - Объем сделки в лотах;



LevelsFIBO - true: уровни строятся с помощью чисел Фибоначчи (разница уровней 1 и -1 умножается на числа Ф)., false: уровни строятся обыным способом (разница уровней 1 и -1, суммируется к слудующим уровням);



TradeCH5 - Если предыдущий бар полностью закрылся между 6 и 5 уровнями, то выставляется отложенный ордер на продажу по 4 уровню, с 0 StopLoss и TakeProfit по 2 уровню.

TradeCH6 - Если предыдущий бар полностью закрылся выше 6 уровня, то выставляется отложенный ордер на продажу по 5 уровню, с 0 StopLoss и TakeProfit по 2 уровню.

TradeCHm5 - Если предыдущий бар полностью закрылся между -6 и -5 уровнями, то выставляется отложенный ордер на покупку по -4 уровню, с 0 StopLoss и TakeProfit по -2 уровню.

TradeCHm6 - Если предыдущий бар полностью закрылся ниже -6 уровня, то выставляется отложенный ордер на покупку по -5 уровню, с 0 StopLoss и TakeProfit по -2 уровню.

TakeProfit - Целое число. Если -1 эксперт устанавливает согласно уровню. Если 0, то не используется.

StopLoss - Целое число. Если -1 эксперт устанавливает согласно уровню. Если 0, то не используется.

TrailingFixedPips- Целое число. Можно менять в графической части эксперта.



TrailingLevelWidth - true: трейлинг стоп будет определяться разницей уровней между которым находится текущая цена;



Slippage - Отклонение от запрашиваемой цены;

PeriodMA - Период МА для построения каналов;

ShowBar - В случае отсутствия индикаторы, можно выводить графические объекты в количестве задаваемым на графической части эксперта;

ColorArrow - Цвет нумерации уровней на графике;

ColorLevel1 - Цвет линий выше +1 уровня;

ColorLevel2 - Цвет линий ниже -1 уровня;

SizeArrow - Размер графических объектов.

После присоединения на график будет выведена графическая часть эксперта показанная на рис. 1.

Графическая часть состоит из:

Выпадающий список - Содержит данные по текущим уровням для последующего выставления отложенных ордеров. Последняя строка для открытия позиций по текущим ценам.

Кнопки - "BUY STOP/LIMIT" и "SELL STOP/LIMIT". После выбора нужного уровня будут открыты отложенные ордера в зависимости от положения цены. В случае выбора «BUY/SELL current price» будет открыта длинная/короткая позиция.

Trailing - Позволяет менять Трейлинг стоп. В скобках указывается текущее значение. 0 - не активен. В случае если будет введено число, оно будет перекрывать значения TrailingFixedPips и TrailingLevelWidth;



Current bar - Показывает в каком канале находится текущая цена.

Last bar - Показывает канал в котором находится предыдущий бар. В случае если бар полностью входит в канал.

Show MA Level - Показать/ скрыть уровни построенные с помощью графических объектов.

Modify Order - Изменение отложенных ордеров при движении цены. У ордера цена открытия, TP и SL привязываются к уровням. При изменении уровней меняются и данные ордер;

Distance between - Разница медлу уровнями в которой находится текущая цена.

Position $$ %% - Список открытых позиций.

Столбцы: Тикет позиции; Цена открытия, Профит, Комментарии.

$$ - количество позиций по данному символу.

%% - Суммарная прибыль

Кнопки:

upd – обновление текущего списка.

close – закрытие выбранной позиции.

close all – закрытие всех открытых позиций.

Orders $$ - Список отложенных ордеров

Столбцы: Тикет позиции; Цена открытия, Тип ордера, Комментарии

$$ - количество ордеров по данному символу.

Кнопки:

upd – обновление текущего списка.

del – удаление выбранного ордера.

del all – удаление всех ордеров.





