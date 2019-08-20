MADayLevelAssistant
- Experts
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Azamat Mullayanovувлекаюсь Forex и разработкой дополнительных инструментов
- Version: 1.0
Данный эксперт является помощник для торговли по индикатору MADayLevel (https://www.mql5.com/ru/market/product/41130)
Использовать можно как сеточник и для торговли внутри дня.
Так как эксперт больше рассчитан на торговлю вручную, в автоматической торговле задействованы только 4 уровня: когда предыдущий бар полностью закрывается между 6 и 5, -6 и -5, выше 6 и ниже -6.
Еще раз повторюсь, основной упор идет на работу в ручном режиме вместе с индикатором.
Рекомендуемый период H1, символ EURUSD, тип счета хеджинг.
Входные параметры:
- Magic - Идентификатор эксперта;
- Lot - Объем сделки в лотах;
- LevelsFIBO - true: уровни строятся с помощью чисел Фибоначчи (разница уровней 1 и -1 умножается на числа Ф)., false:
уровни строятся обыным способом (разница уровней 1 и -1, суммируется к слудующим уровням);
- TradeCH5 - Если предыдущий бар полностью закрылся между 6 и 5 уровнями, то выставляется отложенный ордер на продажу по 4 уровню, с 0 StopLoss и TakeProfit по 2 уровню.
- TradeCH6 - Если предыдущий бар полностью закрылся выше 6 уровня, то выставляется отложенный ордер на продажу по 5 уровню, с 0 StopLoss и TakeProfit по 2 уровню.
- TradeCHm5 - Если предыдущий бар полностью закрылся между -6 и -5 уровнями, то выставляется отложенный ордер на покупку по -4 уровню, с 0 StopLoss и TakeProfit по -2 уровню.
- TradeCHm6 - Если предыдущий бар полностью закрылся ниже -6 уровня, то выставляется отложенный ордер на покупку по -5 уровню, с 0 StopLoss и TakeProfit по -2 уровню.
- TakeProfit - Целое число. Если -1 эксперт устанавливает согласно уровню. Если 0, то не используется.
- StopLoss - Целое число. Если -1 эксперт устанавливает согласно уровню. Если 0, то не используется.
- TrailingFixedPips- Целое число. Можно менять в графической части эксперта.
- TrailingLevelWidth - true: трейлинг стоп будет определяться разницей уровней между которым находится текущая цена;
- Slippage - Отклонение от запрашиваемой цены;
- PeriodMA - Период МА для построения каналов;
- ShowBar - В случае отсутствия индикаторы, можно выводить графические объекты в количестве задаваемым на графической части эксперта;
- ColorArrow - Цвет нумерации уровней на графике;
- ColorLevel1 - Цвет линий выше +1 уровня;
- ColorLevel2 - Цвет линий ниже -1 уровня;
- SizeArrow - Размер графических объектов.
После присоединения на график будет выведена графическая часть эксперта показанная на рис. 1.
Графическая часть состоит из:
- Выпадающий список - Содержит данные по текущим уровням для последующего выставления отложенных ордеров. Последняя строка для открытия позиций по текущим ценам.
- Кнопки - "BUY STOP/LIMIT" и "SELL STOP/LIMIT". После выбора нужного уровня будут открыты отложенные ордера в зависимости от положения цены. В случае выбора «BUY/SELL current price» будет открыта длинная/короткая позиция.
- Trailing - Позволяет менять Трейлинг стоп. В скобках указывается текущее значение. 0 - не активен. В случае если будет введено число, оно
будет перекрывать значения TrailingFixedPips и TrailingLevelWidth;
- Current bar - Показывает в каком канале находится текущая цена.
- Last bar - Показывает канал в котором находится предыдущий бар. В случае если бар полностью входит в канал.
- Show MA Level - Показать/ скрыть уровни построенные с помощью графических объектов.
- Modify Order - Изменение отложенных ордеров при движении цены. У ордера цена открытия, TP и SL привязываются к уровням. При изменении уровней меняются и данные ордер;
- Distance between - Разница медлу уровнями в которой находится текущая цена.
- Position $$ %% - Список открытых позиций.
Столбцы: Тикет позиции; Цена открытия, Профит, Комментарии.
$$ - количество позиций по данному символу.
%% - Суммарная прибыль
Кнопки:
upd – обновление текущего списка.
close – закрытие выбранной позиции.
close all – закрытие всех открытых позиций.
- Orders $$ - Список отложенных ордеров
Столбцы: Тикет позиции; Цена открытия, Тип ордера, Комментарии
$$ - количество ордеров по данному символу.
Кнопки:
upd – обновление текущего списка.
del – удаление выбранного ордера.
del all – удаление всех ордеров.
Negativo