MADayLevelAssistant

Данный эксперт является помощник для торговли по индикатору MADayLevel  (https://www.mql5.com/ru/market/product/41130)

Использовать можно как сеточник и для торговли внутри дня.

Так как эксперт больше рассчитан на торговлю вручную, в автоматической торговле задействованы только 4 уровня: когда предыдущий бар полностью закрывается между 6 и 5, -6 и -5, выше 6 и ниже -6.

Еще раз повторюсь, основной упор идет на работу в ручном режиме вместе с индикатором.

Рекомендуемый период H1, символ EURUSD, тип счета хеджинг.

Входные  параметры:

  • Magic - Идентификатор эксперта;
  • Lot - Объем сделки в лотах;
  • LevelsFIBO - true:  уровни строятся с помощью чисел Фибоначчи (разница уровней 1 и -1 умножается на числа Ф).,  false:  уровни строятся обыным способом (разница уровней 1 и -1, суммируется к слудующим уровням);
  • TradeCH5  - Если предыдущий бар полностью закрылся между 6 и 5 уровнями, то выставляется отложенный ордер на продажу по 4 уровню, с 0 StopLoss и TakeProfit по 2 уровню.
  • TradeCH6 - Если предыдущий бар полностью закрылся выше 6 уровня, то выставляется отложенный ордер на продажу по 5 уровню, с 0 StopLoss и TakeProfit по 2 уровню.
  • TradeCHm5  - Если предыдущий бар полностью закрылся между -6 и -5 уровнями, то выставляется отложенный ордер на покупку по -4 уровню, с 0 StopLoss и TakeProfit по -2 уровню.
  • TradeCHm6  - Если предыдущий бар полностью закрылся ниже -6 уровня, то выставляется отложенный ордер на покупку по -5 уровню, с 0 StopLoss и TakeProfit по -2 уровню.
  • TakeProfit  - Целое число. Если -1 эксперт устанавливает согласно уровню. Если 0, то не используется.
  • StopLoss - Целое число. Если -1 эксперт устанавливает согласно уровню. Если 0, то не используется.
  • TrailingFixedPips- Целое число. Можно менять в графической части эксперта.
  • TrailingLevelWidth - true: трейлинг стоп будет определяться разницей уровней между которым находится текущая цена;
  • Slippage - Отклонение от запрашиваемой цены;
  • PeriodMA  - Период МА для построения каналов;
  • ShowBar - В случае отсутствия индикаторы, можно выводить графические объекты в количестве задаваемым на графической части эксперта;
  • ColorArrow - Цвет нумерации уровней на графике;
  • ColorLevel1 - Цвет линий выше +1 уровня;
  • ColorLevel2 - Цвет линий ниже -1 уровня;
  • SizeArrow - Размер графических объектов.

После присоединения на график будет выведена графическая часть эксперта показанная на рис. 1.

Графическая часть состоит из:

  • Выпадающий список - Содержит данные по текущим уровням для последующего выставления отложенных ордеров. Последняя строка для открытия позиций по текущим ценам.
  • Кнопки - "BUY STOP/LIMIT" и "SELL STOP/LIMIT". После выбора нужного уровня будут открыты отложенные ордера в зависимости от положения цены. В случае выбора «BUY/SELL current price» будет открыта длинная/короткая позиция.
  • Trailing  - Позволяет менять Трейлинг стоп. В скобках указывается текущее значение. 0 - не активен. В случае если будет введено число, оно будет перекрывать значения TrailingFixedPips и TrailingLevelWidth;
  • Current bar - Показывает в каком канале находится текущая цена.
  • Last bar - Показывает канал в котором находится предыдущий бар. В случае если бар полностью входит в канал.
  • Show MA Level - Показать/ скрыть уровни построенные с помощью графических объектов.
  • Modify Order - Изменение отложенных ордеров при движении цены. У ордера цена открытия, TP и SL привязываются к уровням. При изменении уровней меняются и данные ордер;
  • Distance between - Разница медлу уровнями в которой находится текущая цена.
  • Position $$ %%  - Список открытых позиций.
Столбцы: Тикет позиции; Цена открытия, Профит, Комментарии.
$$ - количество позиций по данному символу. 
%% - Суммарная прибыль
Кнопки:
upd – обновление текущего списка.
close – закрытие выбранной позиции.
close all – закрытие всех открытых позиций.
  • Orders $$ - Список отложенных ордеров
Столбцы: Тикет позиции; Цена открытия, Тип ордера, Комментарии
$$ - количество ордеров по данному символу.
Кнопки:
upd – обновление текущего списка.
del – удаление выбранного ордера.
del all – удаление всех ордеров.

 

 


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UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Aura Gold Pro Edition
Stanislav Tomilov
5 (2)
Experts
Built to dominate the gold market. Official Information Seller profile Official channel User Guide LIMITED PRICE — $400 Aura Gold Pro Edition is available now for only $400 , but from September 1 , the price will increase to $999 . After September 1, the price will be more than double.  Don’t wait until the price goes up — secure your copy now for $400. Live Trading Signals  Roboforex https://www.mql5.com/en/signals/2366593 FPMarkets https://www.mql5.com/en/signals/2358523 ICTrading https://www.
Quantum iGold MT5
Yassine Mouhssine
4.54 (39)
Experts
Quantum iGold MT5 – Advanced AI Trading System (XAUUSD) Quantum iGold MT5 is a fully automated trading system built using advanced Artificial Intelligence techniques. It employs a hybrid neural architecture that integrates LSTM and Transformer models to analyze price behavior on XAUUSD . This structure enables the system to detect market patterns, adapt to volatility changes, and generate technically refined trading signals in real time. After purchase, please contact me via MQL5 private messa
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (505)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (4)
Experts
LIVE SIGNAL REACHED NEW HIGH Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It elimin
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.34 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.04 (25)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
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Indicators
The indicator plots two lines by High and Low prices. The lines comply with certain criteria. The blue line is for buy. The red one is for sell. The entry signal - the bar opens above\below the lines. The indicator works on all currency pairs and time frames It can be used either as a ready-made trading system or as an additional signal for a custom trading strategy. There are no input parameters. Like with any signal indicator, it is very difficult to use the product during flat movements. You
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Massimo Boncompagni
2230
Massimo Boncompagni 2023.04.30 06:39 
 

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