Little Shotgun

Funcionamiento:


Little Shoutgun funciona de la siguente manera:

En el momento en que usted ponga el EA a funcionar, éste colocara ordenes pendientes de compra hacia abajo del precio, cada 1.5 pips o 15 puntos (dependiendo del broker) y ordenes pendientes de venta hacia arriba del precio. 

Cerrara las operaciones con 2.8 usd de ganancia cada una hasta llegar al 25% del balance inicial; si se inicia con una cuenta de 100 el robot se reiniciara cuando el valor liquido sea igual a 125.

Una vez que se reinicia el robot buscara generar el 25% de 125 y así sucesivamente. Nosotros recomendamos retirar la ganancia antes de volver a entrar al mercado, basta con desactivar el AutoTrading y usar nuestro robot(ERASER EXPRESS) que es completamente gratis para quitar las ordenes

Little Shotgun es el trading hecho simple:

1. Abra una cuenta con su broker preferido. (Recomendamos cuentas de 100 a 500)

2. Corra el programa en el par EUR/USD  (H1).

3. Espere a que el programa trabaje. Little Shotgun creara una serie de posiciones de compra y venta pendientes cuyos limites están dentro del rango de oscilación actual de la gráfica, el programa intentará incrementar el balance de la cuenta en un 25 % lo mas pronto posible, si lo logra, el programa se detendrá y mostrará una alerta de éxito.

4. Una vez que el programa haya terminado su funcionamiento y haya llegado al 25% de ganancia, es tiempo de retirar el dinero ganado y esperar un dia para volver a operar

5. Repita los pasos anteriores, Little Shotgun funciona de manera cíclica y en ráfaga, el programa será rentable siempre y cuando hayan mas corridas exitosas que perdedoras, así que tome su tiempo comprobando (en backtesting) que esto sucede.

Consideraciones:

- Muchas veces el BackTesting suele ser engañoso por lo que también recomendamos probarlo en cuenta demo un mes antes de empezar a operar con cuenta real.

- Little Shotgun trabaja en periodos cortos de tiempo, así que cuando haga backtesting pruebe cambiando varias veces la fecha de inicio,

- Considerando lo anterior, no compare los resultados con programas que trabajan en periodos de un año completo, mejor pruebe a hacer 10 corridas del programa iniciando en distintas fechas, para probar la taza de acierto.

- Se necesita un broker que permita como 40 operaciones pendientes, como mínimo.

- El spread debe ser menor que 30.

- Corra en el par EUR / USD timeframe de 1H.

- NO INTERFIERA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EXPERT. SI YA NO QUIERE USARLO PRIMERO DEBERA ELIMINAR EL EXPERT DE LA GRAFICA Y DESPUES BORRAR TODAS LAS ORDENES PENDIENTES QUE QUEDARON.

CUALQUIER PREGUNTA  MANDAR MENSAJE (whatsapp) AL NUMERO 5526621604 O AL CORREO rangebote@gmail.com

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MARC ALBRECHT SCHMID
46755
MARC ALBRECHT SCHMID 2024.11.19 17:06 
 

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Frank Portmann
70
Frank Portmann 2019.09.25 19:18 
 

Llevamos probando dos personas este bot, de momento funciona muy bien con pares de divisas o con metales, se pueden ajustar los lotes, las órdenes quedan a 100 pips (en oro a 1€ o 1$ de distancia). El bot abre 20 buy limit y 20 sell limit a 100 pips de distancia entre ellos (más que seguro ante fuertes spikes) y en general muy contento. La distancia en pips ya se puede ajustar con la última actualización.

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