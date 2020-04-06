EA Nsats Smart X

EA NSATS Smart X es un EA martingala que opera principalmente contratendencia buscando los retrocesos del precio para lograr su profit, es uno de los mas rentables del mercado pero siendo un EA martingala siempre se debe operar con precaución y lo más importante bajo estrategia. La estrategia básica de operación se basa principalmente en la diversificación y la gestión de las ordenes que colocará el EA en cada uno de los pares.

Se pueden operar casi todos los pares de divisas exceptuando los pares GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD, GBPCHF, CHFJPY, EURNZD y EURAUD.

  • Periodo de tiempo recomendado: H1
  • Se recomienda una cuenta centavo con un capital inicial de 1000 USD y ejecutar todos estos pares para distribuir el riesgo AUDCAD, AUDCHF, NZDCAD, NZDCHF, CADCHF, AUDJPY, AUDUSD, EURGBP, EURUSD, NZDUSD con el set predefinido. 
  • Por cada 200 USD adicionales puede incluir  estos pares:  CADJPY, NZDJPY, EURJPY, USDJPY, USDCAD, GBPUSD en Timeframe H4.
  • La estrategia esta basada en las correlaciones de las divisas base con su divisa cotizada.
  • Para los pares que se establecen en timeframe H1 se puede tener como precaución adicional cambiar a H4 cada vez que el EA haya abierto una octava orden a mercado.


Caracteristicas básicas

  • El Take Profit esta oculto para minimizar manipulación del broker.
  • Posee stop loss general y al llegar el precio a este numero de pips contado desde el tp establecido cerrará todas las ordenes abiertas hasta ese momento en ese par, mas o menos es el promedio de pips entre la primer orden puesta y la última puesta por el EA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:  Nunca olvide que el rendimiento pasado no es garantía para el futuro. Se recomienda primero hacer backtesting de los ultimos 5 años con un capital mínimo por par de 300 usd, para entender visualmente como opera el EA, luego puede verificar en una cuenta demo por al menos 15 días para que experimente como el EA realiza las operaciones de igual manera, luego si puede ocupar su cuenta real con al menos 1000 usd en cuenta centavo. Es muy importante comprender cómo funciona un sistema. 


