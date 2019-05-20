Nephew
- Experts
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- Version: 1.2
- Updated: 22 February 2020
- Activations: 5
Nephew - автоматическая торговая система - скальпер.
Советник является трендовым ночным скальпером. Вход в сделку происходит при откатах от основного тренда. Трендовым и одновременно канальным является индикатор «ленты Боллинджера» (Bollinger Bands). Ордера открываются при пробое границ канала на определённое заданное количество пунктов. Закрытие ордеров может происходить по тейк-профиту, трейлинг-стопу, стоп-лоссу, а также по истечении заданного времени. Возможно задавать ограничения по времени работы советника.
Эксперт не использует мартингейл и сетки ордеров.
Торговые инструменты: EURCHF (стандартные настройки являются оптимальными)
Таймфрейм: М30
Время торговли: азиатская сессия (за 1 час до ролловера и первые 2 часа после) - необходимо указать время торговли с учетом времени вашего сервера
Объем операций: 0.01 лота
Спрэд: минимальный
Кредитное плечо: любое
Мани Менеджмент: не менее 20 единиц валюты на лот 0.01
Параметры советника:
Trading hours HH . ММ (server time) : ограничение времени торговли
on time: время начала торговли
off time: время окончания торговли
SL: стоп-лосс
TP: тэйк-профит
Use Break Even and Trailingstop: использовать перевод в безубыток и трейлинг-стоп
Magic: индивидуальный магик ордера
Slippage : допустимое проскальзывание
Use display info: использовать инфопанель
Comment: комментарий к ордеру
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