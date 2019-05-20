Nephew

Nephew - автоматическая торговая система - скальпер.

Советник является трендовым ночным скальпером. Вход в сделку происходит при откатах от основного тренда.  Трендовым и одновременно канальным является индикатор «ленты Боллинджера» (Bollinger Bands). Ордера открываются при пробое границ канала на определённое заданное количество пунктов.  Закрытие ордеров может происходить по тейк-профиту, трейлинг-стопу, стоп-лоссу, а также по истечении заданного времени. Возможно задавать ограничения по времени работы советника.

Эксперт не использует мартингейл и сетки ордеров

Торговые инструменты: EURCHF (стандартные настройки являются оптимальными)

Таймфрейм:  М30

Время торговли: азиатская сессия (за 1 час до ролловера и первые 2 часа после) - необходимо указать время торговли с учетом времени вашего сервера

Объем операций:  0.01 лота

Спрэд: минимальный

Кредитное плечо: любое

Мани Менеджмент: не менее 20 единиц валюты на лот 0.01 


Параметры советника:

Trading  hours  HH . ММ  (server time) :  ограничение времени торговли

on time: время начала торговли

off time: время окончания торговли

SL: стоп-лосс

TP: тэйк-профит

Use Break Even and Trailingstop: использовать перевод в безубыток и трейлинг-стоп

Magic: индивидуальный магик ордера

Slippage : допустимое проскальзывание

Use display info: использовать инфопанель

Comment: комментарий к ордеру



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Gold Rain
Natalya Sopina
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Experts
Gold Rain Expert Advisor Gold Rain is  a completely automated instrument for all-day trading.   Trading instruments: all, recomended - XAUUSD, EURUSD, GER_30(Germany 30 Cash index) Timeframe: any, recomended M30, H1 Time of trade: 24/5 (recomended to limit trade hours at night when spread is high) Strategy: scalping at braking of strong price levels, braking levels are determined by built in indicator, use no martingale, no grid, no everaging Description of settings: trading hours - time of trad
Scissors
Natalya Sopina
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Experts
SCISSORS  — is an automated trading scalping system. The strategy is based on enter signals given by a modified indicator Zig Zag; the EA opens two pending orders - sell stop и buy stop - on peaks of the indicator, at break (false break) the order activates and runs profit trail. Simply the EA is cutting all that higher/lower to Zig Zag peaks. Trading strategy  —trend scalping without use of grid, martingale, averaging, using stop loss, take profit and trailing stop.  The number of trades per mo
Smart Grid FX
Natalya Sopina
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Smart Grid FX – is counter-trend trade multicurrency EA for automated Forex trading. EA uses principle of Martingale. EA work algorithm: At cycle start the pair of opposite order opens with initial lots. Further grid of orders is being built with variable step and lot volume at the price movement direction. Wherein every time at the next order opening the all grid orders close level is being changed with regard to parameters of TakeProfit. The EA does not use such function as locking, trailing,
Fit Scalper
Natalya Sopina
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FIT SCALPER  - is fully   automated multifunctional trading robot – scalper, can be used with any currency pairs and any TF.   The EA gets signals for enter from two force indicators, uses aid orders to strengthen position, martingale, averaging, stop loss, take profit, trailing stop, avails special function of overlapping of unprofitable orders by profitable ones.   Main capacities   1.     1 .     . EA normal function In this mode aid order function and   overlapping of unprofitable orders fun
Creature
Natalya Sopina
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Creature  - is an automated trading system - trend scalper. EA work strategy: The trades are made at rollback from main trend. Indicator Bollinger Bands is responsible for trend and channel determination. The EA opens orders at channel breakdown for definite value of points. False enters are filtered by breakdown minimal price bounce limiter resulting in loss trades cut.Orders can be closed at take-profit, trailing-stop, stop-loss and at defined time elapse. Time limit of the EA work is availabl
Pocket Hercules
Natalya Sopina
Experts
Pocket Hercules  - is an automated trading scalping system. The EA is a trend scalper. The trades are made at rollback from main trend. Indicator Bollinger Bands is responsible for trend and channel determination. The EA opens orders at channel breakdown for definite value of points. Orders can be closed at take-profit, trailing-stop, stop-loss and at defined time elapse. Time limit of the EA work is available. The EA does not use martingale and grid of orders. Trade instruments : all, recommend
Mistress
Natalya Sopina
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Mistress  - high speed EA-scalper. Mistress  -  the best EA!  - to my view. Mistress  -universal and simple. Mistress  - trades accurately, frequently and swiftly. Mistress  - independent on TF. Mistress  - worsk on all currency pairs. Mistress  - uses no martingale and no grid Mistress  -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Mistress EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) :  trade time limit on time : time to start trading off time : time to end
Two Kids
Natalya Sopina
Experts
Two Kids  - high frequency EA-scalper. Two Kid s  -  uses only two standard indicators to generate signal to oder opening. Two Kids   -universal and simple. Two Kids   - trades accurately and swiftly. Two Kids   - independent on TF. Two Kids   - worsk on all currency pairs. Two Kids   - uses no martingale and no grid Two Kids   -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Two Kid s EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) : trade time limit on time : tim
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Mehdi Faraz Fard
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Mehdi Faraz Fard 2020.07.10 23:29 
 

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Roy W
946
Roy W 2019.05.24 12:36 
 

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