Nephew - автоматическая торговая система - скальпер.

Советник является трендовым ночным скальпером. Вход в сделку происходит при откатах от основного тренда. Трендовым и одновременно канальным является индикатор «ленты Боллинджера» (Bollinger Bands). Ордера открываются при пробое границ канала на определённое заданное количество пунктов. Закрытие ордеров может происходить по тейк-профиту, трейлинг-стопу, стоп-лоссу, а также по истечении заданного времени. Возможно задавать ограничения по времени работы советника.

Эксперт не использует мартингейл и сетки ордеров.

Торговые инструменты: EURCHF (стандартные настройки являются оптимальными)

Таймфрейм: М30

Время торговли: азиатская сессия (за 1 час до ролловера и первые 2 часа после) - необходимо указать время торговли с учетом времени вашего сервера

Объем операций: 0.01 лота

Спрэд: минимальный

Кредитное плечо: любое

Мани Менеджмент: не менее 20 единиц валюты на лот 0.01





Параметры советника:

Trading hours HH . ММ (server time) : ограничение времени торговли on time: время начала торговли off time: время окончания торговли SL: стоп-лосс TP: тэйк-профит

Use Break Even and Trailingstop: использовать перевод в безубыток и трейлинг-стоп

Magic: индивидуальный магик ордера

Slippage : допустимое проскальзывание

Use display info: использовать инфопанель

Comment: комментарий к ордеру







