Trading Toolbox MT4

这是一个交易辅助工具箱，并不是全自动交易的机器人

W10 系统请保持 100%的缩放比，如果超过这个值。按钮内的字体将超出按钮边框

常规：

  •  一键下单、一键挂单、一键反手，自动设置止盈止损。
  • 一键平仓、一键平多单（空单）、一键删除挂单。
  •  一键反手、一键锁单、设置自动追踪止损。
  •  根据画线追踪止损

 

非农：

  •  消息突破单，可在非农或者其他重大消息时使用，在消息行情爆发前在当前价格上方

挂BUYSTOP，下方挂SELLSTOP。订单自动设置止盈止损。

划线下单：

  • 支持最多四根做多趋势线或者做空趋势线并存。价格到达趋势线自动开单。
  • 支持每根下单趋势线设置不同的仓位。
  • 每根下单趋势线可以设置不同的止损趋势线、止盈趋势线。
  • 支持止损止盈趋势线进行止损止盈追踪移动。
  • 支持趋势线的“时效性”，如果价格运行到开单（止损、止盈）趋势线的右方仍未订单成交，则价格将永远不会接触到趋势线，策略失效。如需要请延长趋势线

杂项：

  • 支持历史订单轨迹显示，可在图表显示历史记录中所有订单的下单轨迹，显示开仓价、平仓价、单量。
  • 支持实时点差显示
  • 支持平台信息显示，杠杆，一个点的价值，一手保证金，仓息，是否支持EA等等

该工具在不断完善当中，欢迎参与Q群1080804056进行反馈建议。

群中有升级版  Trading Toolbox Pro 新增加 独有的指标信号 、半自动交易模块。


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jie shang
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简介 Trading Toolbox Pro是一个辅助性交易工具，包含快速下单，快速设置止损止盈，划线止损，追踪止损，划线下单，消息策略，多货币指标信号，自动交易模块等。 程序运行环境 ：MetaTrader 4。 功能简介： 常规： 一键下单，一键挂单，一键反手，自动设置止盈止损。 一键平仓，一键平多单（空单），一键删除挂单。 一键反手，一键锁单，设置自动追踪止损。 根据画线追踪止损 非农： 消息突破单，可在非农或其他重大消息时使用，在消息行情爆发前在当前价格上方挂BUYSTOP，下面挂SELLSTOP。订单自动设置止盈止损。 划线下单： 支持最多 四 根做多趋势线 或者 做空趋势线并存。价格到达趋势线自动开单。 支持每根下单趋势线设置不同的仓位。 每根下单趋势线可以设置不同的止损趋势线，止盈趋势线。 支持止损止盈趋势线进行止损止盈追踪移动。 支持趋势线的“时效性”，如果价格运行到开单（止损，止盈）趋势线的右方仍未订单成交，则价格将永远不会接触到趋势线，策略无效。如需要请延长趋势线 杂项： 支持历史订单轨迹显示，可在图表显示历史记录中所有订单的下单轨迹，显示开仓价，平仓价，单量。
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