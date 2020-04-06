Trading Toolbox MT4
- Utilities
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- Version: 1.5
- Updated: 6 April 2020
这是一个交易辅助工具箱，并不是全自动交易的机器人
W10 系统请保持 100%的缩放比，如果超过这个值。按钮内的字体将超出按钮边框
常规：
- 一键下单、一键挂单、一键反手，自动设置止盈止损。
- 一键平仓、一键平多单（空单）、一键删除挂单。
- 一键反手、一键锁单、设置自动追踪止损。
- 根据画线追踪止损
非农：
- 消息突破单，可在非农或者其他重大消息时使用，在消息行情爆发前在当前价格上方
挂BUYSTOP，下方挂SELLSTOP。订单自动设置止盈止损。
划线下单：
- 支持最多四根做多趋势线或者做空趋势线并存。价格到达趋势线自动开单。
- 支持每根下单趋势线设置不同的仓位。
- 每根下单趋势线可以设置不同的止损趋势线、止盈趋势线。
- 支持止损止盈趋势线进行止损止盈追踪移动。
- 支持趋势线的“时效性”，如果价格运行到开单（止损、止盈）趋势线的右方仍未订单成交，则价格将永远不会接触到趋势线，策略失效。如需要请延长趋势线
杂项：
- 支持历史订单轨迹显示，可在图表显示历史记录中所有订单的下单轨迹，显示开仓价、平仓价、单量。
- 支持实时点差显示
- 支持平台信息显示，杠杆，一个点的价值，一手保证金，仓息，是否支持EA等等
该工具在不断完善当中，欢迎参与Q群1080804056进行反馈建议。
群中有升级版 Trading Toolbox Pro 新增加 独有的指标信号 、半自动交易模块。