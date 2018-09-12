PanelLongProfit

4

PanelLongProfit-многофункциональная панель нового поколения.

Возможности:

  • Позволяет оперативно реагировать на резкие движения рынка, все управление сосредоточено в панели в одном месте экрана
  • Выбор языка сообщений (RUS, ENG)
  • Кнопка "Clear" очищает график от лишних и не нужных объектов 
  • Кнопка "Lock" локирует все сделки. Если кнопка включена, то советник постоянно локирует позиции. 
  • Кнопка "Grid" возможность выставлять сетку ордеров отложенными ордерами. В параметрах советника можно настроить сетку по объему, шагу между ордерами, количеству ордеров и т.д. 
  • Окно профита и просадки. Показывает текущую прибыль и просадку, общую прибыль и просадку по текущему инструменту и текущему счету. 
  • Кнопка "X" - прекращение работы советника и выгрузки его из графика терминала 
  • Цветовые настройки и 4 настройки по умолчанию
  • Изменение размера (расширенный, средний, маленький)
  • Работа в тестере стратегий (все функции работают). Уникальная возможность тестировать свои стратегии для ручной торговли, оттачивать мастерство, закреплять приемы
  • Расширенный режим позволяет работать с отложенными ордерами
  • Расчет объема позиции в процентах или лотах
  • Закрытие части сделки в процентах от общей прибыли. Если сделок несколько, то закроет указанный процент от каждой сделки
  • Установка безубытка
  • Трейлинг-стоп
  • Поле информации о каждой открытой сделке (тип, цена открытия, объем, профит/убыток)
  • Таймер открытия новой свечи с алертом
  • Поле информации "Процент прибыли от баланса " по разным временным периодам 
  • Функция выставления виртуальной позиции. Позволяет оперативно увидеть где стоит SL и TP если бы сделка была открыта в этот тик (секунду)
  • Панель подхватывает сделки открытые не самим экспертом и успешно управляет ими
  • Панель можно перемещать в любое удобное место на графике
  • Информационные поля позволяют контролировать текущий баланс, объем открытых позиций, количество отложенных ордеров, своп, спред, прибыль/убыток открытых ордеров
  • Настройка объёма, стоплосса, тейкпрофита, тоски безубыточности, трейлинг стопа находится на самой панели
  • Каждое действие трейдера комментируется в строке Сomment, что позволяет контролировать свои действия и дает обратную связь с панелью


Настройки:

  • Перемещать окно (true-да, false -нет)
  • click - звук при нажатии кнопок. Установите свой звук, загрузив его в папку Sound терминала
  • Установка шага тралла
  • Минимальная прибыль с которой стартует тралл 
  • Размер лота. Чтобы панель правильно реагировала на торгуемый объем указывайте минимальный лот, который вы собираетесь использовать
  • Проскальзывание. Максимальная разница в цене между той, которую трейдер указал в приказе и той, по которой этот приказ был исполнен.
  • Отступ от текущей цены до отложенного ордера. Указывается по 4-значной системе. На 5-значную панель переводит автоматически
  • Шаг изменения стопов
  • Шаг изменения лота
  • Шаг изменения %
  • Подтверждение действий. Каждое действие подтверждается появлением диалогового окна. Это позволяет исключить необдуманные и неверные действия в торговле
  • Стопы от уровня безубытка/покупки
  • Стопы от уровня безубытка/продажи
  • Тип окна. 0- Мини окно. Свернутое окно позволяющее освободить максимум места в окне терминала. !При мини окне по умолчанию выставляются стоп лосс и тейк профит. Обнулите значения прежде чем перейти в режим мини. 1-Средний режим. Режим без управления отложенными ордерами. 2-Полнофункциональный режим.
  • Тип цветового оформления. Четыре вида цветовых оформлений по умолчанию. Для "цветоголиков" есть возможность настроить цвета под свой вкус.
  • "За сколько секунд шлем оповещение"- функция открытия новой свечи. Можно установить через какое количество секунд панель оповестит об открытии новой свечи
  • Расчет процента от баланса за различные периоды времени
  • Блок параметров для сеточной системы, встроенной в советник

Перед использованием панели на реальном счёте рекомендуется изучить её возможности на демо-счёте!

Также если вы заинтересовались и хотите добавить некоторые функции, пожалуйста, свяжитесь со мной: https://www.mql5.com/ru/users/paviliomm























Reviews 1
Константин
48
Константин 2020.06.26 17:27 
 

Идея отличная,исполнение на 4+.Насыщение программы возможностями хорошее(даже с лишком).Качество изготовления нормальное.Тормозит при большом количестве открытых позиций,автоматически к размеру экрана не подстраивается!

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VirtualTradePad PRO SE MT4 — advanced trading panel and chart workspace for MetaTrader 4 VirtualTradePad PRO SE is a professional trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 4 . It helps traders open, manage, protect, close and analyze trades faster from one chart-based interface. The product was created for active manual traders who need more than a simple set of buttons. PRO SE combines one-click execution, pending orders, position control, partial close, basket profit/loss log
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
Utilities
Trading Panel for trading in 1 click.  Working with positions and orders!  Trading from the chart or the keyboard. Using our trading panel, you can trade in one click from the chart and perform trading operations 30 times faster than the standard MetaTrader control. Automatic calculations of parameters and functions that make life easier for a trader and help a trader conduct their trading activities much faster and more conveniently. Graphic tips and full information on trade deals on the chart
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilities
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (54)
Utilities
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilities
Custom Alerts AIO: All-in-One Market Scanner – No Setup Required Overview Custom Alerts AIO is the fastest and easiest way to monitor multiple markets for real-time trading signals—without any setup or extra licenses. It comes with all required Stein Investments indicators already embedded, making it the perfect plug-and-play solution for traders who value simplicity and performance. Just load it to any chart and start receiving alerts across Forex, Metals, Crypto, and Indices. Shares can be a
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 4, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
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Константин
48
Константин 2020.06.26 17:27 
 

Идея отличная,исполнение на 4+.Насыщение программы возможностями хорошее(даже с лишком).Качество изготовления нормальное.Тормозит при большом количестве открытых позиций,автоматически к размеру экрана не подстраивается!

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