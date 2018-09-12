PanelLongProfit
- Utilities
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- Version: 2.1
- Updated: 15 July 2020
- Activations: 10
PanelLongProfit-многофункциональная панель нового поколения.
Возможности:
- Позволяет оперативно реагировать на резкие движения рынка, все управление сосредоточено в панели в одном месте экрана
- Выбор языка сообщений (RUS, ENG)
- Кнопка "Clear" очищает график от лишних и не нужных объектов
- Кнопка "Lock" локирует все сделки. Если кнопка включена, то советник постоянно локирует позиции.
- Кнопка "Grid" возможность выставлять сетку ордеров отложенными ордерами. В параметрах советника можно настроить сетку по объему, шагу между ордерами, количеству ордеров и т.д.
- Окно профита и просадки. Показывает текущую прибыль и просадку, общую прибыль и просадку по текущему инструменту и текущему счету.
- Кнопка "X" - прекращение работы советника и выгрузки его из графика терминала
- Цветовые настройки и 4 настройки по умолчанию
- Изменение размера (расширенный, средний, маленький)
- Работа в тестере стратегий (все функции работают). Уникальная возможность тестировать свои стратегии для ручной торговли, оттачивать мастерство, закреплять приемы
- Расширенный режим позволяет работать с отложенными ордерами
- Расчет объема позиции в процентах или лотах
- Закрытие части сделки в процентах от общей прибыли. Если сделок несколько, то закроет указанный процент от каждой сделки
- Установка безубытка
- Трейлинг-стоп
- Поле информации о каждой открытой сделке (тип, цена открытия, объем, профит/убыток)
- Таймер открытия новой свечи с алертом
- Поле информации "Процент прибыли от баланса " по разным временным периодам
- Функция выставления виртуальной позиции. Позволяет оперативно увидеть где стоит SL и TP если бы сделка была открыта в этот тик (секунду)
- Панель подхватывает сделки открытые не самим экспертом и успешно управляет ими
- Панель можно перемещать в любое удобное место на графике
- Информационные поля позволяют контролировать текущий баланс, объем открытых позиций, количество отложенных ордеров, своп, спред, прибыль/убыток открытых ордеров
- Настройка объёма, стоплосса, тейкпрофита, тоски безубыточности, трейлинг стопа находится на самой панели
- Каждое действие трейдера комментируется в строке Сomment, что позволяет контролировать свои действия и дает обратную связь с панелью
Настройки:
- Перемещать окно (true-да, false -нет)
- click - звук при нажатии кнопок. Установите свой звук, загрузив его в папку Sound терминала
- Установка шага тралла
- Минимальная прибыль с которой стартует тралл
- Размер лота. Чтобы панель правильно реагировала на торгуемый объем указывайте минимальный лот, который вы собираетесь использовать
- Проскальзывание. Максимальная разница в цене между той, которую трейдер указал в приказе и той, по которой этот приказ был исполнен.
- Отступ от текущей цены до отложенного ордера. Указывается по 4-значной системе. На 5-значную панель переводит автоматически
- Шаг изменения стопов
- Шаг изменения лота
- Шаг изменения %
- Подтверждение действий. Каждое действие подтверждается появлением диалогового окна. Это позволяет исключить необдуманные и неверные действия в торговле
- Стопы от уровня безубытка/покупки
- Стопы от уровня безубытка/продажи
- Тип окна. 0- Мини окно. Свернутое окно позволяющее освободить максимум места в окне терминала. !При мини окне по умолчанию выставляются стоп лосс и тейк профит. Обнулите значения прежде чем перейти в режим мини. 1-Средний режим. Режим без управления отложенными ордерами. 2-Полнофункциональный режим.
- Тип цветового оформления. Четыре вида цветовых оформлений по умолчанию. Для "цветоголиков" есть возможность настроить цвета под свой вкус.
- "За сколько секунд шлем оповещение"- функция открытия новой свечи. Можно установить через какое количество секунд панель оповестит об открытии новой свечи
- Расчет процента от баланса за различные периоды времени
- Блок параметров для сеточной системы, встроенной в советник
Перед использованием панели на реальном счёте рекомендуется изучить её возможности на демо-счёте!
Также если вы заинтересовались и хотите добавить некоторые функции, пожалуйста, свяжитесь со мной: https://www.mql5.com/ru/users/paviliomm
Идея отличная,исполнение на 4+.Насыщение программы возможностями хорошее(даже с лишком).Качество изготовления нормальное.Тормозит при большом количестве открытых позиций,автоматически к размеру экрана не подстраивается!