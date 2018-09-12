PanelLongProfit-многофункциональная панель нового поколения.

Возможности:

Позволяет оперативно реагировать на резкие движения рынка, все управление сосредоточено в панели в одном месте экрана

Выбор языка сообщений (RUS, ENG)

Кнопка "Clear" очищает график от лишних и не нужных объектов

Кнопка "Lock" локирует все сделки. Если кнопка включена, то советник постоянно локирует позиции.

Кнопка "Grid" возможность выставлять сетку ордеров отложенными ордерами. В параметрах советника можно настроить сетку по объему, шагу между ордерами, количеству ордеров и т.д.

Окно профита и просадки. Показывает текущую прибыль и просадку, общую прибыль и просадку по текущему инструменту и текущему счету.

Кнопка "X" - прекращение работы советника и выгрузки его из графика терминала

Цветовые настройки и 4 настройки по умолчанию

Изменение размера (расширенный, средний, маленький)

Работа в тестере стратегий (все функции работают). Уникальная возможность тестировать свои стратегии для ручной торговли, оттачивать мастерство, закреплять приемы

Расширенный режим позволяет работать с отложенными ордерами

Расчет объема позиции в процентах или лотах

Закрытие части сделки в процентах от общей прибыли. Если сделок несколько, то закроет указанный процент от каждой сделки

Установка безубытка

Трейлинг-стоп

Поле информации о каждой открытой сделке (тип, цена открытия, объем, профит/убыток)

Таймер открытия новой свечи с алертом

Поле информации "Процент прибыли от баланса " по разным временным периодам

Функция выставления виртуальной позиции. Позволяет оперативно увидеть где стоит SL и TP если бы сделка была открыта в этот тик (секунду)

Панель подхватывает сделки открытые не самим экспертом и успешно управляет ими

Панель можно перемещать в любое удобное место на графике

Информационные поля позволяют контролировать текущий баланс, объем открытых позиций, количество отложенных ордеров, своп, спред, прибыль/убыток открытых ордеров

Настройка объёма, стоплосса, тейкпрофита, тоски безубыточности, трейлинг стопа находится на самой панели

Каждое действие трейдера комментируется в строке Сomment, что позволяет контролировать свои действия и дает обратную связь с панелью





Настройки:

Перемещать окно (true-да, false -нет)

click - звук при нажатии кнопок. Установите свой звук, загрузив его в папку Sound терминала

Установка шага тралла

Минимальная прибыль с которой стартует тралл

Размер лота. Чтобы панель правильно реагировала на торгуемый объем указывайте минимальный лот, который вы собираетесь использовать

Проскальзывание. Максимальная разница в цене между той, которую трейдер указал в приказе и той, по которой этот приказ был исполнен.

Отступ от текущей цены до отложенного ордера. Указывается по 4-значной системе. На 5-значную панель переводит автоматически

Шаг изменения стопов

Шаг изменения лота

Шаг изменения %

Подтверждение действий. Каждое действие подтверждается появлением диалогового окна. Это позволяет исключить необдуманные и неверные действия в торговле

Стопы от уровня безубытка/покупки

Стопы от уровня безубытка/продажи

Тип окна. 0- Мини окно. Свернутое окно позволяющее освободить максимум места в окне терминала. !При мини окне по умолчанию выставляются стоп лосс и тейк профит. Обнулите значения прежде чем перейти в режим мини. 1-Средний режим. Режим без управления отложенными ордерами. 2-Полнофункциональный режим.

Тип цветового оформления. Четыре вида цветовых оформлений по умолчанию. Для "цветоголиков" есть возможность настроить цвета под свой вкус.

"За сколько секунд шлем оповещение"- функция открытия новой свечи. Можно установить через какое количество секунд панель оповестит об открытии новой свечи

Расчет процента от баланса за различные периоды времени

Блок параметров для сеточной системы, встроенной в советник

Перед использованием панели на реальном счёте рекомендуется изучить её возможности на демо-счёте!

Также если вы заинтересовались и хотите добавить некоторые функции, пожалуйста, свяжитесь со мной: https://www.mql5.com/ru/users/paviliomm























































































