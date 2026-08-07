MTF Isolator EMA
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- Version: 1.0
📋 Características Principales
1. Medía Móvil Multi-Timeframe (MTF) con Estabilidad Temporal
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EMA Macro ( InpMATimeframe ): Permite proyectar y visualizar en el gráfico actual una Media Móvil Exponencial (EMA) calculada desde una temporalidad superior (por defecto en gráfico diario PERIOD_D1 ).
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Independencia de Temporalidad: Mantiene los cálculos exactos y fijos del periodo que se requiera (la temporalidad macro seleccionada) sin que estos se modifiquen, distorsionen o recalibren indebidamente al cambiar de temporalidad en el gráfico de trabajo.
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Configuración de Periodos ( InpMAPeriod ): Permite definir la cantidad de periodos para el cálculo de la EMA (por defecto 20).
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Precio Aplicado ( InpAppliedPrice ): Toma como base los precios de cierre ( PRICE_CLOSE ) u otras opciones del precio de mercado.
2. Suavizado e Interpolación de Línea ( InpSmooth )
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Cuenta con un algoritmo interno de interpolación lineal que distribuye de forma fluida los valores de la temporalidad superior en el marco de tiempo menor. Esto evita el efecto de "escalones" tradicional al proyectar marcos temporales grandes en gráficos pequeños, dibujando una línea continua y precisa ( clrDodgerBlue , estilo sólido, grosor 2).
3. Seguridad y Sincronización en MQL5
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Gestión de Handles: Utiliza la función interna iMA para gestionar de manera segura los datos del marco de tiempo superior.
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Control de Buffers: Incluye validaciones robustas ( BarsCalculated y comprobación en CopyBuffer ) para evitar errores de ejecución si los datos históricos de la temporalidad macro aún se están cargando o sincronizando en segundo plano.