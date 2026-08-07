Assistente

📋 Características Principales

El bot actúa como una herramienta de supervisión y control automatizado de posiciones abiertas, enfocándose en la gestión dinámica basada en la detección de velas de expansión rápida (Spikes).

1. Detección Inteligente de Spikes

  • Identificación Automática: Analiza si el símbolo activo corresponde a un índice Boom o Crash.

  • Filtro de Cuerpo de Vela: Compara el tamaño de las velas recientes con un promedio dinámico (calculado sobre un periodo de referencia) para identificar anomalías o movimientos de velas grandes que superen 2.2 veces el cuerpo promedio.

2. Gestión de Riesgo y Cierre de Operaciones

El bot maneja dos reglas principales de salida para proteger el capital:

  • Take Profit Individual en USD ( InpTakeProfitUSD ): Si una posición alcanza o supera la ganancia neta configurada en dólares (por defecto $5.00 USD), el bot cierra la orden de inmediato.

  • Control Post-Spike ( InpVelasRetroceso ): Si ocurre un spike posterior a la apertura de la operación, el bot cuenta cuántas velas de retroceso han transcurrido tras el cierre del spike. Si se supera el límite configurado (por defecto 3 velas), la operación se cierra para asegurar ganancias o limitar la exposición.

  • Stop Loss por Velas ( InpVelasStopLoss ): Si la operación se mantiene abierta y no se ha producido ningún spike dentro del rango esperado tras la apertura, el bot cuenta el número de velas transcurridas (por defecto 5 velas). Si se alcanza este límite sin ver el movimiento esperado, la posición se corta automáticamente.

3. Interfaz Visual (HUD / Panel de Control)

Incluye un panel interactivo dibujado directamente en el gráfico de MetaTrader 5 que muestra en tiempo real:

  • Configuración Activa: Los parámetros actuales de Stop Loss, Retroceso y Take Profit configurados por el usuario.

  • Estado de Cuenta: Balance actual y beneficio/pérdida flotante de la cuenta.

  • Monitoreo de Posiciones: Una lista detallada (hasta un máximo de 5 operaciones simultáneas) que muestra el símbolo, el beneficio actual en dinero y el estado del conteo de velas (ya sea en fase de SL o de retroceso post-spike).

  • Personalización Gráfica: Permite modificar colores, fuentes, tamaños de texto y la posición en pantalla ( InpPanelX e InpPanelY ) desde las propiedades del EA.


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