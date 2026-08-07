MTF Isolator EMA

Assistente Jake Jesus Herrera Turizo 实用工具

Características Principales El bot actúa como una herramienta de supervisión y control automatizado de posiciones abiertas, enfocándose en la gestión dinámica basada en la detección de velas de expansión rápida ( Spikes ). 1. Detección Inteligente de Spikes Identificación Automática: Analiza si el símbolo activo corresponde a un índice Boom o Crash . Filtro de Cuerpo de Vela: Compara el tamaño de las velas recientes con un promedio dinámico (calculado sobre un periodo de referencia) para iden