Aurum SMC PRO

AURUM SMC PRO MT5

Профессиональный торговый советник для XAUUSD на основе рыночной структуры, ликвидности и фильтра старшего таймфрейма.

AURUM SMC PRO MT5 разработан для алгоритмической торговли золотом и объединяет анализ структуры рынка, поиск снятия ликвидности, подтверждение направления тренда и адаптивное сопровождение открытых позиций.

Советник анализирует импульсные пробои, локальные максимумы и минимумы, зоны ликвидности и направление рынка на старшем таймфрейме. Сделки открываются только при совпадении заданных условий, что помогает отфильтровывать слабые и противотрендовые сигналы.

⚡ Ограниченная Стартовая цена🔥

Текущая цена: 190 долларов
Следующая цена: 290 долларов (+100$ после продажи 10 экземпляров)
Окончательная цена: 690 долларов

Основные возможности

  • анализ BOS и CHOCH;

  • поиск снятия ликвидности;

  • определение равных максимумов и минимумов;

  • фильтр тренда старшего таймфрейма;

  • подтверждение сигналов индикатором Alligator;

  • динамический Stop Loss на основе ATR;

  • автоматический Break Even;

  • ATR Trailing Stop;

  • фиксация и сопровождение прибыли в валюте депозита;

  • автоматический расчёт торгового объёма по заданному риску;

  • ограничение количества одновременно открытых позиций;

  • фильтрация торговли по сессиям;

  • дневная защита торгового счёта.

Логика торговли

Для открытия позиции советник оценивает:

  1. направление структуры рынка;

  2. наличие пробоя или смены характера движения;

  3. снятие ближайшей ликвидности;

  4. силу импульсной свечи;

  5. положение цены относительно тренда старшего таймфрейма;

  6. направление линий Alligator;

  7. допустимый уровень риска и состояние защиты счёта.

После открытия сделки советник автоматически управляет позицией: переносит Stop Loss в безубыток, сопровождает цену по ATR и постепенно защищает достигнутую прибыль в валюте счёта.

Управление риском

Пользователь может настроить:

  • риск на одну сделку;

  • максимальное количество позиций;

  • соотношение Risk/Reward;

  • дневной лимит прибыли и убытка;

  • момент переноса позиции в безубыток;

  • параметры ATR-трейлинга;

  • сумму начала денежного трейлинга;

  • минимальную защищаемую прибыль;

  • шаг увеличения зафиксированной прибыли.

Рекомендуемые условия

Инструмент: XAUUSD
Рабочий таймфрейм: M15
Таймфрейм управления: M5
Старший таймфрейм: H1
Тип счёта: ECN или счёт с низким спредом
Минимальный рекомендуемый депозит: от 500 USD
Рекомендуемое кредитное плечо: от 1:100

Перед использованием на реальном счёте необходимо провести тестирование у своего брокера и подобрать параметры с учётом спреда, комиссии, спецификации символа и размера депозита.

Особенности продукта

  • без мартингейла;

  • без сетки ордеров;

  • без усреднения убыточных позиций;

  • адаптивное управление сделкой;

  • понятные и настраиваемые правила риска;

  • подходит для тестирования на реальных тиках;

  • оптимизирован для торговли золотом.

Важная информация

Советник не гарантирует получение прибыли. Результаты тестирования и прошлая доходность не являются гарантией будущих результатов. Перед торговлей на реальном счёте рекомендуется использовать демо-счёт и собственную оптимизацию параметров.


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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (2)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XAU Momentum
TICK STACK LTD
Experts
XAU Momentum — Trend-Aligned Gold Breakout EA Live Performance All Tick Stack Signals can be found on our website or by following the link below. See images below for more information.  https://www.mql5.com/en/blogs/post/773500 Launch Offer:   Grab XAU Momentum now at the lowest price it'll ever be. Bundle it with   Gold Neural Core   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Two copies left at current price - next price = 298$ How to use: Load on XAUUSD
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Experts
SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.6 (10)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
3 (1)
Experts
AETHERION PRIME EA Precision Algorithmic Trading for XAUUSD on H1 Public live signal for real-time monitoring: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Limited Launch Offer The first 7 copies are available for only $259 . Once these copies are sold, the price will increase immediately by $100 — to $359 . This introductory offer is intended for traders who want to join Aetherion Prime EA at the earliest stage and follow the development of the system through a public live signal from the very begi
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Experts
[ My Channel ] HFT Spike EA Recommended accounts: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext etc.) Strategies: Quantum Physics Principles, HFT Spike (High-Frequency Trading), level trading, neural trading, No Martingale, No Grid, single-position trend trading. A fully automated, risk-managed EA designed on XAUUSD tick data. You don't need to select a Time-Frame. Default values match the tested configuration. Designed for Gold. It detects sudden volatility bursts ("sp
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NeuralGold MLP
Vladimir Gazinskii
Experts
NeuralGold MLP — AI-Powered Gold Trading for MT5 The future of gold trading is here. Not hype. Pure mathematics. What is NeuralGold MLP? NeuralGold MLP is a professional-grade Expert Advisor built exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It combines a Multi-Layer Perceptron neural network with linear regression output to predict price direction with mathematical precision — no curve-fitting, no martingale, no grid. Every trade is backed by 15 engineered features derived from RSI, MACD,
Hunter GS
Vladimir Gazinskii
Experts
GOLD STRUCTURE HUNTER — XAUUSD                                                                              Smart Money Concepts + Technical Filters                                                                               УНИКАЛЬНОСТЬ СТРАТЕГИИ В отличие от стандартных индикаторных советников, Gold Structure Hunter  использует концепции Smart Money Concepts (SMC) — подход профессиональных  трейдеров и маркет-мейкеров: BOS (Break of Structure) — пробой структуры рынка    Советник ав
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