Aurum SMC PRO

AURUM SMC PRO MT5

Профессиональный торговый советник для XAUUSD на основе рыночной структуры, ликвидности и фильтра старшего таймфрейма.

AURUM SMC PRO MT5 разработан для алгоритмической торговли золотом и объединяет анализ структуры рынка, поиск снятия ликвидности, подтверждение направления тренда и адаптивное сопровождение открытых позиций.

Советник анализирует импульсные пробои, локальные максимумы и минимумы, зоны ликвидности и направление рынка на старшем таймфрейме. Сделки открываются только при совпадении заданных условий, что помогает отфильтровывать слабые и противотрендовые сигналы.

⚡ Ограниченная Стартовая цена🔥

Текущая цена: 190 долларов
Следующая цена: 290 долларов (+100$ после продажи 10 экземпляров)
Окончательная цена: 690 долларов

Основные возможности

  • анализ BOS и CHOCH;

  • поиск снятия ликвидности;

  • определение равных максимумов и минимумов;

  • фильтр тренда старшего таймфрейма;

  • подтверждение сигналов индикатором Alligator;

  • динамический Stop Loss на основе ATR;

  • автоматический Break Even;

  • ATR Trailing Stop;

  • фиксация и сопровождение прибыли в валюте депозита;

  • автоматический расчёт торгового объёма по заданному риску;

  • ограничение количества одновременно открытых позиций;

  • фильтрация торговли по сессиям;

  • дневная защита торгового счёта.

Логика торговли

Для открытия позиции советник оценивает:

  1. направление структуры рынка;

  2. наличие пробоя или смены характера движения;

  3. снятие ближайшей ликвидности;

  4. силу импульсной свечи;

  5. положение цены относительно тренда старшего таймфрейма;

  6. направление линий Alligator;

  7. допустимый уровень риска и состояние защиты счёта.

После открытия сделки советник автоматически управляет позицией: переносит Stop Loss в безубыток, сопровождает цену по ATR и постепенно защищает достигнутую прибыль в валюте счёта.

Управление риском

Пользователь может настроить:

  • риск на одну сделку;

  • максимальное количество позиций;

  • соотношение Risk/Reward;

  • дневной лимит прибыли и убытка;

  • момент переноса позиции в безубыток;

  • параметры ATR-трейлинга;

  • сумму начала денежного трейлинга;

  • минимальную защищаемую прибыль;

  • шаг увеличения зафиксированной прибыли.

Рекомендуемые условия

Инструмент: XAUUSD
Рабочий таймфрейм: M15
Таймфрейм управления: M5
Старший таймфрейм: H1
Тип счёта: ECN или счёт с низким спредом
Минимальный рекомендуемый депозит: от 500 USD
Рекомендуемое кредитное плечо: от 1:100

Перед использованием на реальном счёте необходимо провести тестирование у своего брокера и подобрать параметры с учётом спреда, комиссии, спецификации символа и размера депозита.

Особенности продукта

  • без мартингейла;

  • без сетки ордеров;

  • без усреднения убыточных позиций;

  • адаптивное управление сделкой;

  • понятные и настраиваемые правила риска;

  • подходит для тестирования на реальных тиках;

  • оптимизирован для торговли золотом.

Важная информация

Советник не гарантирует получение прибыли. Результаты тестирования и прошлая доходность не являются гарантией будущих результатов. Перед торговлей на реальном счёте рекомендуется использовать демо-счёт и собственную оптимизацию параметров.


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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Hunter GS
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