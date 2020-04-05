Aurum SMC PRO
- Эксперты
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- Версия: 1.30
- Активации: 5
⚡AURUM SMC PRO MT5⚡
Профессиональный торговый советник для XAUUSD на основе рыночной структуры, ликвидности и фильтра старшего таймфрейма.
AURUM SMC PRO MT5 разработан для алгоритмической торговли золотом и объединяет анализ структуры рынка, поиск снятия ликвидности, подтверждение направления тренда и адаптивное сопровождение открытых позиций.
Советник анализирует импульсные пробои, локальные максимумы и минимумы, зоны ликвидности и направление рынка на старшем таймфрейме. Сделки открываются только при совпадении заданных условий, что помогает отфильтровывать слабые и противотрендовые сигналы.
⚡ Ограниченная Стартовая цена🔥
Следующая цена: 290 долларов (+100$ после продажи 10 экземпляров)
Окончательная цена: 690 долларов
Основные возможности
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анализ BOS и CHOCH;
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поиск снятия ликвидности;
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определение равных максимумов и минимумов;
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фильтр тренда старшего таймфрейма;
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подтверждение сигналов индикатором Alligator;
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динамический Stop Loss на основе ATR;
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автоматический Break Even;
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ATR Trailing Stop;
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фиксация и сопровождение прибыли в валюте депозита;
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автоматический расчёт торгового объёма по заданному риску;
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ограничение количества одновременно открытых позиций;
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фильтрация торговли по сессиям;
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дневная защита торгового счёта.
Логика торговли
Для открытия позиции советник оценивает:
-
направление структуры рынка;
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наличие пробоя или смены характера движения;
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снятие ближайшей ликвидности;
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силу импульсной свечи;
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положение цены относительно тренда старшего таймфрейма;
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направление линий Alligator;
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допустимый уровень риска и состояние защиты счёта.
После открытия сделки советник автоматически управляет позицией: переносит Stop Loss в безубыток, сопровождает цену по ATR и постепенно защищает достигнутую прибыль в валюте счёта.
Управление риском
Пользователь может настроить:
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риск на одну сделку;
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максимальное количество позиций;
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соотношение Risk/Reward;
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дневной лимит прибыли и убытка;
-
момент переноса позиции в безубыток;
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параметры ATR-трейлинга;
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сумму начала денежного трейлинга;
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минимальную защищаемую прибыль;
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шаг увеличения зафиксированной прибыли.
Рекомендуемые условия
Инструмент: XAUUSD
Рабочий таймфрейм: M15
Таймфрейм управления: M5
Старший таймфрейм: H1
Тип счёта: ECN или счёт с низким спредом
Минимальный рекомендуемый депозит: от 500 USD
Рекомендуемое кредитное плечо: от 1:100
Перед использованием на реальном счёте необходимо провести тестирование у своего брокера и подобрать параметры с учётом спреда, комиссии, спецификации символа и размера депозита.
Особенности продукта
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без мартингейла;
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без сетки ордеров;
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без усреднения убыточных позиций;
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адаптивное управление сделкой;
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понятные и настраиваемые правила риска;
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подходит для тестирования на реальных тиках;
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оптимизирован для торговли золотом.
Важная информация
Советник не гарантирует получение прибыли. Результаты тестирования и прошлая доходность не являются гарантией будущих результатов. Перед торговлей на реальном счёте рекомендуется использовать демо-счёт и собственную оптимизацию параметров.