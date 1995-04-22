⚡AURUM SMC PRO MT5⚡

Профессиональный торговый советник для XAUUSD на основе рыночной структуры, ликвидности и фильтра старшего таймфрейма.

AURUM SMC PRO MT5 разработан для алгоритмической торговли золотом и объединяет анализ структуры рынка, поиск снятия ликвидности, подтверждение направления тренда и адаптивное сопровождение открытых позиций.

Советник анализирует импульсные пробои, локальные максимумы и минимумы, зоны ликвидности и направление рынка на старшем таймфрейме. Сделки открываются только при совпадении заданных условий, что помогает отфильтровывать слабые и противотрендовые сигналы.

⚡ Ограниченная Стартовая цена🔥

Текущая цена: 190 долларов

Следующая цена: 290 долларов (+100$ после продажи 10 экземпляров)

Окончательная цена: 690 долларов

Основные возможности

анализ BOS и CHOCH;

поиск снятия ликвидности;

определение равных максимумов и минимумов;

фильтр тренда старшего таймфрейма;

подтверждение сигналов индикатором Alligator;

динамический Stop Loss на основе ATR;

автоматический Break Even;

ATR Trailing Stop;

фиксация и сопровождение прибыли в валюте депозита;

автоматический расчёт торгового объёма по заданному риску;

ограничение количества одновременно открытых позиций;

фильтрация торговли по сессиям;

дневная защита торгового счёта.

Логика торговли

Для открытия позиции советник оценивает:

направление структуры рынка; наличие пробоя или смены характера движения; снятие ближайшей ликвидности; силу импульсной свечи; положение цены относительно тренда старшего таймфрейма; направление линий Alligator; допустимый уровень риска и состояние защиты счёта.

После открытия сделки советник автоматически управляет позицией: переносит Stop Loss в безубыток, сопровождает цену по ATR и постепенно защищает достигнутую прибыль в валюте счёта.

Управление риском

Пользователь может настроить:

риск на одну сделку;

максимальное количество позиций;

соотношение Risk/Reward;

дневной лимит прибыли и убытка;

момент переноса позиции в безубыток;

параметры ATR-трейлинга;

сумму начала денежного трейлинга;

минимальную защищаемую прибыль;

шаг увеличения зафиксированной прибыли.

Рекомендуемые условия

Инструмент: XAUUSD

Рабочий таймфрейм: M15

Таймфрейм управления: M5

Старший таймфрейм: H1

Тип счёта: ECN или счёт с низким спредом

Минимальный рекомендуемый депозит: от 500 USD

Рекомендуемое кредитное плечо: от 1:100

Перед использованием на реальном счёте необходимо провести тестирование у своего брокера и подобрать параметры с учётом спреда, комиссии, спецификации символа и размера депозита.

Особенности продукта

без мартингейла;

без сетки ордеров;

без усреднения убыточных позиций;

адаптивное управление сделкой;

понятные и настраиваемые правила риска;

подходит для тестирования на реальных тиках;

оптимизирован для торговли золотом.

Важная информация

Советник не гарантирует получение прибыли. Результаты тестирования и прошлая доходность не являются гарантией будущих результатов. Перед торговлей на реальном счёте рекомендуется использовать демо-счёт и собственную оптимизацию параметров.