Chart EA Builder Pro
- Utilities
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Chart EA Builder Pro — Visual EA Builder Directly from the Chart
Overview: The Bridge to Automation
Every trader wants to automate successful strategies, but the process often involves a steep MQL5 learning curve, repeated development costs, the risks of unverified AI-generated code, or the limitations of web-based builders.
Chart EA Builder Pro helps you turn your strategy into an automated Expert Advisor through a simple, interactive, and visual workflow directly on the chart.
Core Features
The workspace is organized into clear tabs, with each stage of Expert Advisor creation available directly on the chart.
- Indicators: Select standard or custom indicators and configure their timeframes, periods, and shifts visually.
- Strategy: Build entry and exit logic with expression popups. Conditions remain clear and readable, such as [Open] [Buy] when [RSI(1)] > [30] .
- Trade management: Configure lot sizing, Take Profit, advanced Stop Loss, trailing stops, breakeven, and trading hours.
- Save and load: Store strategies as lightweight presets and reload them from the chart with one click.
Included Capabilities
- Unlimited indicators: Use as many indicators as your strategy requires.
- Unlimited signals: Add any number of entry and exit conditions.
- Advanced money management: Calculate lot sizes with multiple dynamic methods.
- Advanced trade management: Configure multiple Take Profit levels.
- Ongoing updates: Receive additional capabilities as development continues.
Growing Fast — More Features Ahead
Chart EA Builder Pro continues to evolve through regular updates. User feedback helps shape future capabilities and workflow improvements.
Special introductory price: Early users can subscribe at the current introductory rate while the product continues to grow.
Note for testing
Chart EA Builder Pro is built around direct chart interaction. For this reason, the Strategy Tester does not reflect the complete visual workflow available on a live chart. To see the full on-chart experience, please watch the product videos.
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=================== Arabic Description — الوصف باللغة العربية ===================
Chart EA Builder Pro — أداة البناء المرئية للإكسبيرتات مباشرة من الشارت
نظرة عامة: جسر العبور نحو التداول الآلي
يطمح كل متداول إلى أتمتة استراتيجياته الناجحة، لكن هذه العملية قد تتطلب تعلّم لغة MQL5، أو تكاليف تطوير متكررة، أو الاعتماد على أكواد غير موثقة، أو استخدام أدوات بناء محدودة عبر الويب.
تساعدك Chart EA Builder Pro على تحويل استراتيجيتك إلى إكسبيرت آلي من خلال خطوات بسيطة وتفاعلية ومرئية مباشرة على الشارت.
أهم الخصائص
تنظم الأداة مراحل إنشاء الإكسبيرت داخل تبويبات واضحة ومتاحة مباشرة على الشارت.
- المؤشرات: اختيار المؤشرات الافتراضية أو المخصصة وضبط الإطار الزمني والفترة والإزاحة بصرياً.
- الاستراتيجية: بناء شروط الدخول والخروج عبر نوافذ تعبيرات واضحة، مثل [Open] [Buy] when [RSI(1)] > [30] .
- إدارة الصفقات: ضبط حجم العقد، وجني الأرباح، ووقف الخسارة المتقدم، والوقف المتحرك، ونقل الوقف إلى التعادل، وأوقات التداول.
- الحفظ والتحميل: حفظ الاستراتيجيات كإعدادات خفيفة وتحميلها من الشارت بضغطة واحدة.
الإمكانيات المتاحة
- مؤشرات غير محدودة: استخدام العدد الذي تحتاجه الاستراتيجية.
- إشارات غير محدودة: إضافة أي عدد من شروط الدخول والخروج.
- إدارة متقدمة لرأس المال: حساب حجم العقد بطرق ديناميكية متعددة.
- إدارة متقدمة للصفقات: إعداد مستويات متعددة لجني الأرباح.
- تحديثات مستمرة: إضافة إمكانيات جديدة مع استمرار التطوير.
نتطور بسرعة — والمزيد من الخصائص قادم
تتطور Chart EA Builder Pro من خلال تحديثات منتظمة، وتساعد ملاحظات المستخدمين على تحديد الإمكانيات وتحسينات سير العمل القادمة.
سعر تعريفي خاص: يمكن للمستخدمين الأوائل الاشتراك بالسعر التعريفي الحالي مع استمرار نمو المنتج.
ملاحظة للاختبار
تعتمد Chart EA Builder Pro على التفاعل المباشر مع الشارت. لذلك لا يعكس العرض داخل Strategy Tester تجربة البناء المرئي الكاملة المتاحة على الشارت الحي. لمشاهدة التجربة الكاملة على الشارت، يُرجى متابعة فيديوهات المنتج.
ملاحظاتك محل تقدير. إذا ساعدتك الأداة، يمكنك ترك تقييم أو مشاركة تجربتك.