Chart EA Builder Pro

Chart EA Builder Pro — Visual EA Builder Directly from the Chart

Overview: The Bridge to Automation

Every trader wants to automate successful strategies, but the process often involves a steep MQL5 learning curve, repeated development costs, the risks of unverified AI-generated code, or the limitations of web-based builders.

Chart EA Builder Pro helps you turn your strategy into an automated Expert Advisor through a simple, interactive, and visual workflow directly on the chart.

Core Features

The workspace is organized into clear tabs, with each stage of Expert Advisor creation available directly on the chart.

  • Indicators: Select standard or custom indicators and configure their timeframes, periods, and shifts visually.
  • Strategy: Build entry and exit logic with expression popups. Conditions remain clear and readable, such as [Open] [Buy] when [RSI(1)] > [30] .
  • Trade management: Configure lot sizing, Take Profit, advanced Stop Loss, trailing stops, breakeven, and trading hours.
  • Save and load: Store strategies as lightweight presets and reload them from the chart with one click.

Included Capabilities

  • Unlimited indicators: Use as many indicators as your strategy requires.
  • Unlimited signals: Add any number of entry and exit conditions.
  • Advanced money management: Calculate lot sizes with multiple dynamic methods.
  • Advanced trade management: Configure multiple Take Profit levels.
  • Ongoing updates: Receive additional capabilities as development continues.

Growing Fast — More Features Ahead

Chart EA Builder Pro continues to evolve through regular updates. User feedback helps shape future capabilities and workflow improvements.

Special introductory price: Early users can subscribe at the current introductory rate while the product continues to grow.

Note for testing

Chart EA Builder Pro is built around direct chart interaction. For this reason, the Strategy Tester does not reflect the complete visual workflow available on a live chart. To see the full on-chart experience, please watch the product videos.

Your feedback is appreciated. If the tool helps you, you are welcome to leave a review or share your experience.

=================== Arabic Description — الوصف باللغة العربية ===================

Chart EA Builder Pro — أداة البناء المرئية للإكسبيرتات مباشرة من الشارت

نظرة عامة: جسر العبور نحو التداول الآلي

يطمح كل متداول إلى أتمتة استراتيجياته الناجحة، لكن هذه العملية قد تتطلب تعلّم لغة MQL5، أو تكاليف تطوير متكررة، أو الاعتماد على أكواد غير موثقة، أو استخدام أدوات بناء محدودة عبر الويب.

تساعدك Chart EA Builder Pro على تحويل استراتيجيتك إلى إكسبيرت آلي من خلال خطوات بسيطة وتفاعلية ومرئية مباشرة على الشارت.

أهم الخصائص

تنظم الأداة مراحل إنشاء الإكسبيرت داخل تبويبات واضحة ومتاحة مباشرة على الشارت.

  • المؤشرات: اختيار المؤشرات الافتراضية أو المخصصة وضبط الإطار الزمني والفترة والإزاحة بصرياً.
  • الاستراتيجية: بناء شروط الدخول والخروج عبر نوافذ تعبيرات واضحة، مثل [Open] [Buy] when [RSI(1)] > [30] .
  • إدارة الصفقات: ضبط حجم العقد، وجني الأرباح، ووقف الخسارة المتقدم، والوقف المتحرك، ونقل الوقف إلى التعادل، وأوقات التداول.
  • الحفظ والتحميل: حفظ الاستراتيجيات كإعدادات خفيفة وتحميلها من الشارت بضغطة واحدة.

الإمكانيات المتاحة

  • مؤشرات غير محدودة: استخدام العدد الذي تحتاجه الاستراتيجية.
  • إشارات غير محدودة: إضافة أي عدد من شروط الدخول والخروج.
  • إدارة متقدمة لرأس المال: حساب حجم العقد بطرق ديناميكية متعددة.
  • إدارة متقدمة للصفقات: إعداد مستويات متعددة لجني الأرباح.
  • تحديثات مستمرة: إضافة إمكانيات جديدة مع استمرار التطوير.

نتطور بسرعة — والمزيد من الخصائص قادم

تتطور Chart EA Builder Pro من خلال تحديثات منتظمة، وتساعد ملاحظات المستخدمين على تحديد الإمكانيات وتحسينات سير العمل القادمة.

سعر تعريفي خاص: يمكن للمستخدمين الأوائل الاشتراك بالسعر التعريفي الحالي مع استمرار نمو المنتج.

ملاحظة للاختبار

تعتمد Chart EA Builder Pro على التفاعل المباشر مع الشارت. لذلك لا يعكس العرض داخل Strategy Tester تجربة البناء المرئي الكاملة المتاحة على الشارت الحي. لمشاهدة التجربة الكاملة على الشارت، يُرجى متابعة فيديوهات المنتج.

ملاحظاتك محل تقدير. إذا ساعدتك الأداة، يمكنك ترك تقييم أو مشاركة تجربتك.

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DR Trade and Risk Manager: The Foundational Algorithmic Risk Console for MT5 For the discretionary trader, the greatest adversary is not the market; it is the undisciplined self. You have a solid strategy, but in moments of high pressure, do you follow your rules with perfect consistency? Do you cut losses without hesitation? Do you let winners run without cutting them short out of fear? For most, the answer is no. This gap between strategy and execution is where profits are lost. DR Trade and R
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Custom Alerts AIO: All-in-One Market Scanner – No Setup Required Overview Custom Alerts AIO is the fastest and easiest way to monitor multiple markets for real-time trading signals—without any setup or extra licenses. It comes with all required Stein Investments indicators already embedded, making it the perfect plug-and-play solution for traders who value simplicity and performance. Just load it to any chart and start receiving alerts across Forex, Metals, Crypto, and Indices. Shares can be a
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
Utilities
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
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Trade Builder MT5
Mostafa Saad Saeed Shawara
5 (2)
Utilities
Product Title Trade Builder - Interactive Visual Trade Manager & Risk Assistant on Chart Short Description Simplify your trading with Trade Builder , a highly interactive Trade Assistant and Trade Manager . Set up your entry, stop loss, and take profit directly on the chart, with automatic calculation of lot sizes and the risk reward ratio in real-time. Overview Effective Trade Management is essential for long-term trading success. Trade Builder eliminates manual risk calculations by providing
FREE
Trade Builder Pro
Mostafa Saad Saeed Shawara
Utilities
Trade Builder Pro - In teractive Visual Trade Manager & Risk Assistant on Chart Short Description Simplify your trading with Trade Builder Pro , a highly interactive Trade Assistant and Trade Manager . Set up your entry, stop loss, and multiple take profit targets directly on the chart, with automatic calculation of lot sizes and the risk reward ratio in real-time. Overview Effective Trade Management is essential for long-term trading success. Trade Builder Pro eliminates manual risk calculat
Trade Builder MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
5 (1)
Utilities
Product Title Trade Builder - Interactive Visual Trade Manager & Risk Assistant on Chart Short Description Simplify your trading with Trade Builder , a highly interactive Trade Assistant and Trade Manager . Set up your entry, stop loss, and take profit directly on the chart, with automatic calculation of lot sizes and the risk reward ratio in real-time. Overview Effective Trade Management is essential for long-term trading success. Trade Builder eliminates manual risk calculations by providing
FREE
ZigZag Colored
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title ZigZag Colored (MT4) See also >>  Smart ZigZag  Pro  , Smart ZigZag (free) Short Description Dual‑color ZigZag for MT4 that solves the single‑line color limitation and provides EA‑ready buffers with current leg value and direction per bar. Overview Renders the classic ZigZag path as two color‑coded legs (up/down) for instant structure reading; per‑bar values exposed for EAs/indicators. Key Features Dual‑color legs (user colors); EA‑ready buffers ZigZag Up , ZigZag Down , ZigZag
FREE
Chart EA Builder
Mostafa Saad Saeed Shawara
Utilities
Chart EA Builder — Visual EA Builder Directly on the Chart Overview: The Bridge to Automation Every trader wants to automate their winning strategies, but the journey is often blocked by frustrating obstacles: the steep learning curve of MQL5 programming, the endless and costly cycle of the freelancer trap, the risks of unverified AI-generated code, or the rigidity of clunky web-based builders. We built Chart EA Builder to eliminate these barriers. Turn your strategies into automated EAs in a si
FREE
Smart Heiken Ashi MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart Heiken Ashi (MT4) – part of the SmartView series Short Description A Heiken Ashi indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique and
FREE
Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
See also >>  Smart ZigZag  Pro Product Title Smart ZigZag (MT4) – part of the SmartView series Short Description A ZigZag indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView seri
FREE
Smart Ichimoku MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart Ichimoku (MT4) – part of the SmartView series Short Description A Ichimoku indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique and distin
FREE
Smart Stochastic MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart Stochastic (MT4) – part of the SmartView series Short Description A Stochastic indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique and di
FREE
Smart Parabolic Sar MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart Parabolic SAR (MT4) – part of the SmartView series Short Description A Parabolic SAR indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique
FREE
Smart ADX MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart ADX (MT4) – part of the SmartView series Short Description A ADX indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique and distinctive user
FREE
Smart Bears MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart Bears (MT4) – part of the SmartView series Short Description A Bears indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique and distinctive
FREE
Smart Moving Average MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart MA (MT4) – part of the SmartView series Short Description A Moving Averages indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique and disti
FREE
Smart Bollinger Bands MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart Bollinger Bands (MT4) – part of the SmartView series Short Description A Bollinger Bands indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a uni
FREE
Smart Fractals MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart Fractals (MT4) – part of the SmartView series Short Description A Fractals indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique and distin
FREE
Smart Momentum MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart Momentum (MT4) – part of the SmartView series Short Description A Momentum indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique and distin
FREE
Smart ATR MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart ATR (MT4) – part of the SmartView series Short Description A ATR indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique and distinctive user
FREE
Smart MACD MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart MACD (MT4) – part of the SmartView series Short Description A MACD indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique and distinctive us
FREE
Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart RSI (MT4) – part of the SmartView series Short Description A RSI indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique and distinctive user
FREE
Smart Awesome MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart Awesome (MT4) – part of the SmartView series Short Description A Awesome indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique and distinct
FREE
Smart OsMA MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart OsMA (MT4) – part of the SmartView series Short Description A OsMA indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique and distinctive us
FREE
Smart Accumulation MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart Accumulation (MT4) – part of the SmartView series Short Description A Accumulation indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique an
FREE
Smart Williams Range MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart Williams' %R (MT4) – part of the SmartView series Short Description A Williams' %R indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique an
FREE
Smart Alligator MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart Alligator (MT4) – part of the SmartView series Short Description A Alligator indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique and dist
FREE
Smart Accelerator MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart Accelerator (MT4) – part of the SmartView series Short Description A Accelerator indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique and
FREE
Smart Bulls MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart Bulls (MT4) – part of the SmartView series Short Description A Bulls indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique and distinctive
FREE
Smart CCI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart CCI (MT4) – part of the SmartView series Short Description A CCI indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique and distinctive user
FREE
Extra Time Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
Utilities
Extra Time Scale Bar Here is the   MT5 version is a tool designed to enhance your trading by allowing you to add a personalized time bar to your charts. With this tool, you're no longer limited to server time alone—you can set the chart to display any time zone of your choice, like your local time, Greenwich Mean Time, or any other. Features of  Extra Time Scale Bar: 1. Time Zone Customization:  Choose the time zone that suits your trading needs and display it directly on your chart for enh
Smart Moving Average Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart MA PRO (MT4) – part of the SmartView series Short Description Professional advanced edition of Smart Moving Average with 12 custom MA types, smart alert system, two-color trend line, and integrated SmartView control panel on chart. Combines professional power and high performance with ease of use and smart interface. Overview Smart Moving Average PRO is a comprehensive upgrade from the free version, providing 8 additional advanced moving average types (HMA, KAMA, DEMA, TEMA,
Smart ZigZag Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart ZigZag Pro (MT4) – part of the SmartView Indicators series Short Description The professional edition of the ZigZag indicator with an on-chart Smart Control Panel, advanced analytical tools, dynamic support/resistance levels, automatic trading signals, pattern recognition, wave statistics, and comprehensive customization for all elements. The Free version shares the SmartView Panel feature with the Pro version. Overview Smart ZigZag Pro is the professional edition of the Smar
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