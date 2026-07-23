Chart EA Builder Pro

Chart EA Builder Pro — 直接在图表上使用的可视化 EA 生成器

概述：通往自动化的桥梁

每位交易者都希望自动化成功的策略，但这一过程往往涉及陡峭的 MQL5 学习曲线、反复的开发成本、未经验证的 AI 生成代码风险，或基于网页的生成器限制。

Chart EA Builder Pro 通过简单、交互且可视化的流程，直接在图表上将您的策略转化为自动化 EA。

核心功能

工作区以清晰的选项卡组织，EA 创建的每个阶段都可直接在图表上完成。

  • 指标： 选择标准或自定义指标，并直观配置时间周期、周期与偏移。
  • 策略： 通过表达式弹窗构建入场与出场逻辑。条件清晰易读，例如 [Open] [Buy] when [RSI(1)] > [30] 。
  • 交易管理： 配置手数、止盈、高级止损、移动止损、保本以及交易时间。
  • 保存与加载： 将策略保存为轻量预设，并在图表上一键重新加载。

包含能力

  • 无限指标： 按策略需要使用任意数量的指标。
  • 无限信号： 添加任意数量的入场与出场条件。
  • 高级资金管理： 使用多种动态方法计算手数。
  • 高级交易管理： 配置多个止盈水平。
  • 持续更新： 随开发推进获得更多能力。

快速成长 — 更多功能即将到来

Chart EA Builder Pro 通过定期更新持续演进。用户反馈有助于塑造未来功能与工作流改进。

特别入门价格： 早期用户可在产品持续成长的同时，按当前入门价格订阅。

测试说明

Chart EA Builder Pro 以直接图表交互为核心。因此，策略测试器无法完整体现实时图表上的可视化工作流程。如需了解完整的图表体验，请观看产品视频。

欢迎您的反馈。 如果此工具对您有帮助，欢迎留下评价或分享您的体验。

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实用工具
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
实用工具
该工具允许绘制不同类型的图表。 秒图从1秒到86400秒 从1滴答开始的滴答图 成交量图 三角洲图 仁科图 范围图 用于体积分析的内置指标。 该工具的演示版 https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond 每日市场概况和所选时间框架的市场概况。 集群搜索。 不平衡。 VWAP。 动态POC、VAH、VAL 价格窗口简介 具有不同表现形式的垂直体积。 δ，有不同的可视化选项。 当前的和高的时间框架极 地下室指标烛台显示 也可以从图表中进行交易。 注意：该工具是为具有真实（交换）量的市场设计的。 它不适合外汇市场。它在VPS上不起作用。它在策略测试器中不起作用。 为了控制该图表，我们使用了 鼠标左键 - 移动图表，在设置中选择不同的模式，调用位于屏幕左下角带螺丝刀的钥匙图标下的主设置窗口。 鼠标右键 - 用于输入位于屏幕左上角图标下的图形结构的设置，以及绘制垂直、水平、趋势线和矩形的单独设置。 在图表区域旋转鼠标滚轮--左右移动图表，按住Ctrl键--上下移动图表，在价格比例区域--按价格比例，在时间轴区域--按时间比例。 H键--在
Corporate Report MT5
Pavel Verveyko
5 (1)
实用工具
The script displays info about the share's corporate reports and dividends. The data is downloaded from   investing.com : Report date Profit per share (EPS) Revenue Market capitalization Amount of dividends Date of payment of dividends Dividend income The product cannot be tested in the tester (since it is not possible to receive data from the Internet). Before launching:  Add 2   URL   https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFilteredData  and   https://ru.investing.com/di
Telegram ChartSnap MT5
Kin Hang Tan
5 (1)
实用工具
Telegram ChartSnap MT5 is an utility tool to bridge your MetaTrader 5 activities to your Telegram chat/group/channel. It will screen shot your MetaTrader 5 chart and send it to your dedicated Telegram chat/group/channel through a Telegram bot. The whole process will keep repeating based on a time cycle that predetermined by the user. It is a convenient tool for those who like to get access to their favorite system/dashboard that only available at MetaTrader Desktop. Beside that, trader can easi
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
实用工具
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Fast operation
Yong Tan
实用工具
快捷操作，快速买，卖，清空操作。 提供三个按钮：Buy，Sell,清空。 Buy：点击后快速下多单，默认1手，盈利点和止损点都是110点，下单成功后可手动修改。 Sell:点击后快速下空单，默认1手，盈利点和止损点都是110点，下单成功后可手动修改。 清空：快速全部订单清仓，包括买，卖订单。 提供快速操作，默认大小，盈利点和止损点都可以单独找我，定制开发。    图表可以自行设定品种，时间周期。 快捷操作，快速买，卖，清空操作。 提供三个按钮：Buy，Sell,清空。 Buy：点击后快速下多单，默认1手，盈利点和止损点都是110点，下单成功后可手动修改。 Sell:点击后快速下空单，默认1手，盈利点和止损点都是110点，下单成功后可手动修改。 清空：快速全部订单清仓，包括买，卖订单。 
Price Data Record into EXCEL per Tick
Hao Zhang
实用工具
1.   记录每一个Tick交易的价格数据。     数据文件内容:“Tick时间”、“ASK价格”、“BID价格”、“SPREAD价差”、“Tick报价数量”。 2.   同时，生成一个1分钟周期的报价数据文件。     1min数据文件内容:“ASK时间”、“ ASK OPEN价格 ”、“ASK HIGH 价格”、“ASK LOW 价格”、“ASK CLOSE 价格”、 “ BID 时间”、“BID OPEN价格 ”、“ BID HIGH 价格”、“ BID LOW 价格”、“ BID CLOSE 价格”、 “Tick报价数量”。 3. 每天将所有报价数据保存在一个文件中，方便使用者进行数据分析和数据整理。 4.这个EA程序，任何时刻加载到MT5图表中，就可以直接开始价格数据的记录。确保记录下市场中出现的每一个报价。 5.文件存储位置：MQL4/Files/
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
实用工具
我自动其商业策略的使用二进制 MT5 和我们 Mt5BridgeBinary 我发送的命令其二进制账户和我名单： 开始使用这种方式容易！ 专家顾问也容易形成、优化和实现抗寒试验； 还在测试中我们可以预测其长期盈利能力，所以我们创造了 Mt5BridgeBinary 连接其最佳战略二进制文件。 特点： 它可以使用很多战略如我所愿。 （专家顾问）。 他不需要额外的程序。 随函附上我方- EA 没有导入的时限。 它可以想象所有的公开行动。 他只需要执行我们 EA 只在一个图形采取所有的订单。 -它不需要复杂的配置，以使我们的就业工作。 输入参数： 电子邮件： 有关其电子邮件帐户的二进制文件。 -标记： 代码访问它生成的二进制来操作。 -数量操作： 该合同价值。 位置警报： 会启用/禁用警报作业时开放。 -小组菲尔斯滕： 它显示所有打开的行动。 注： -期限的合同： 请参阅《资产指数来了解这笔总额中，最小和最大期限的合同。 - Volatile 性质指标不能在德国、法国、西班牙、新加坡、澳大利亚、意大利和卢森堡。
AnaliTick
Aleksandr Prozorov
实用工具
AnaliTIck is a financial instrument analysis and testing program based on the Metatrader5 platform. The object of analysis is the sequence of changes in the prices of Bid and Ask - ticks. The program may be useful to developers of scalping advisers and strategies, those who work on the news. When the program is loaded, an array of ticks for the financial instrument, on the chart of which the program is installed, is filled for the current period. The analyzed period is 4 trading days. On this pe
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
实用工具
FiboPlusWave Series products Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    Features: without delving into the Elliott wave theory, you can immediately open one of
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
实用工具
Xrade EA is an expert advisor as technical indicator. For short period trade it's the best for next previsions of the trend of the market. +--------------------------------------------------------------------------------------- Very Important Our robot(data anylizer) does'nt take a trade procedure. If using only our robot you must take positions by yoursels +--------------------------------------------------------------------------------------- The technical indiator provide for a given sma
IDEA Position Manager and Market Advisor
Mirko Bastianini
实用工具
News: IDEA 2.0 is out with lot of features, like telegram bot notifications and Limits order! Check the changelog at bottom of page (*). Hi all, here you can find my Expert Advisor, called IDEA  (Intelligent Detection & managEr Algorithm) . In short, with this software you can: Have   a clear view of market status , with an indication of current trend. Simply add symbols you want to monitor to your market watch, and IDEA will notify you if some of them are in trend; Have an   automatic lots ca
Indexes MT5
Pavel Verveyko
实用工具
The stocks that make up the index are one of the drivers of the movement. Analyzing the financial performance of all elements of the index, we can assume further development of the situation. The program (script) displays corporate reports of shares that are part of the index selected in the settings.   "Indexes" cannot be tested in the tester (since there is no way to get information from the Internet). Information is downloaded from the site investing.com: Report Date Earnings per share (E
FBoFinder
Andrii Voliuvach
实用工具
For those who trade false breakouts (FBo) levels. The False Breakout Finder (FBoFinder) service was written primarily for trading stocks and their CFDs on daily charts. It will search for you for various false breakouts of extremes on hundreds and thousands of instruments from the Watchlist, which will save you in the long run many hours of daily routine selection of securities before the market opens. In the process of enumerating instruments, securities with a ban on trading are ignored. If a
Oracle
Denis Sotnikov
5 (2)
实用工具
Эксперт - торговый помощник, созданный по одноимённой торговой стратегии Оракул в сотрудничестве с ее автором Нео. Определяет на графиках в автоматическом режиме разворотные импульсные модели и строит по ним Вилки Нео - авторский инструмент, позволяющий определять циклы движения цены и указывающий на ожидаемую цель TakeProfit . Поиск ведется на всех заданных периодах графиков одновременно с фильтрацией совпадений. Осуществляется фильтрация неверных Вилок с указанием кода ошибки. Утилита имеет
作者的更多信息
Trade Builder MT5
Mostafa Saad Saeed Shawara
5 (2)
实用工具
产品标题 Trade Builder - 图表交互式可视化交易管理器与风险助理 简短描述 使用 Trade Builder 简化您的交易。这是一款高度互动的交易助理 ( Trade Assistant ) 与交易管理器 ( Trade Manager )。直接在图表上拖动并设定入场价、止损价与止盈价，实时自动计算仓位手数与风险回报率 ( risk reward ratio )。 概述 高效的交易管理 ( Trade Management ) 是长期成功交易的基石。 Trade Builder 允许您在 MetaTrader 图表上直接拖动参数线，免去繁琐的风险心算。调整好级别后，工具会立即完成风险数学计算，支持一键执行或快捷键操作。 核心功能： 交互式可视化交易： 通过拖动图表上的水平线，轻松调整入场、止损 (SL) 和止盈 (TP) 级别。 智能手数计算器： 根据您的风险偏好（固定手数、固定金额 $ 或账户比例 %）自动计算出精准的手数。 图表线实时统计显示： 实时在图表线上显示价格、点数距离 (Pips)、盈亏百分比、资金价值以及动态的风险回报比 ( risk reward rat
FREE
Trade Builder Pro
Mostafa Saad Saeed Shawara
实用工具
产品标题 Trade Builder Pro - 图表交互式可视化交易管理器与风险助理 简短描述 使用 Trade Builder Pro 简化您的交易。这是一款高度互动的交易助理 ( Trade Assistant ) 与交易管理器 ( Trade Manager )。直接在图表上拖动并设定入场价、止损价与止盈价，实时自动计算仓位手数与风险回报率 ( risk reward ratio )。 概述 高效的交易管理 ( Trade Management ) 是长期成功交易的基石。 Trade Builder Pro 允许您在 MetaTrader 图表上直接拖动参数线，免去繁琐的风险心算。调整好级别后，工具会立即完成风险数学计算，支持一键执行或快捷键操作。 核心功能： 交互式可视化交易： 通过拖动图表上的水平线，轻松调整入场、止损 (SL) 和止盈 (TP) 级别。 智能手数计算器： 根据您的风险偏好（固定手数、固定金额 $ 或账户比例 %）自动计算出精准的手数。 图表线实时统计显示： 实时在图表线上显示价格、点数距离 (Pips)、盈亏百分比、资金价值以及动态的风险回报比 ( ris
Trade Builder MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
5 (1)
实用工具
产品标题 Trade Builder - 图表交互式可视化交易管理器与风险助理 简短描述 使用 Trade Builder 简化您的交易。这是一款高度互动的交易助理 ( Trade Assistant ) 与交易管理器 ( Trade Manager )。直接在图表上拖动并设定入场价、止损价与止盈价，实时自动计算仓位手数与风险回报率 ( risk reward ratio )。 概述 高效的交易管理 ( Trade Management ) 是长期成功交易的基石。 Trade Builder 允许您在 MetaTrader 图表上直接拖动参数线，免去繁琐的风险心算。调整好级别后，工具会立即完成风险数学计算，支持一键执行或快捷键操作。 核心功能： 交互式可视化交易： 通过拖动图表上的水平线，轻松调整入场、止损 (SL) 和止盈 (TP) 级别。 智能手数计算器： 根据您的风险偏好（固定手数、固定金额 $ 或账户比例 %）自动计算出精准的手数。 图表线实时统计显示： 实时在图表线上显示价格、点数距离 (Pips)、盈亏百分比、资金价值以及动态的风险回报比 ( risk reward rat
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ZigZag Colored
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 ZigZag Colored (MT4) See also >>  Smart ZigZag  Pro  ,   Smart ZigZag (free) 简短描述 面向 MT4 的双颜色 ZigZag，解决单线条颜色限制，并提供 EA 可读缓冲区，逐K线输出当前腿的数值与方向。 概述 将经典 ZigZag 路径渲染为上/下两条独立彩色腿，便于快速读取结构；逐K线数值开放给 EA/指标。 主要功能 双颜色腿（用户自定义）；EA 缓冲区 ZigZag Up 、 ZigZag Down 、 ZigZag Per Bar ；原生行为；轻量绘制；适配所有品种与周期。 输入 基础 ZigZag 输入：Depth、Deviation、Backstep；另含上下腿颜色设置。 缓冲区 包含标准 ZigZag 缓冲区以及额外的逐K缓冲区： ZigZag Up ； ZigZag Down ； ZigZag Per Bar 。 适用场景 快速读取结构与摆动点；为 EA 提供逐K线数值与当前方向；围绕近期高/低进行风险管理。 兼容性 仅 MT4；适配所有品种与周期。 备注 行为与经典 ZigZa
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Chart EA Builder
Mostafa Saad Saeed Shawara
实用工具
产品标题 Chart EA Builder - 直接在图表上使用的可视化EA生成器 简短描述 Chart EA Builder 允许您直接在图表上构建专家顾问 (EA) 并开发您的交易策略，无需编写复杂的代码或使用外部软件。我们致力于尽可能简化这一过程，并期待您参与其开发。 概述 我们启动 Chart EA Builder 项目的主要目标是：帮助交易者以简单、互动和可视化的方式将他们的策略转化为自动化的 EA。该工具的理念依赖于与图表的直接交互，为没有编程经验的人节省了时间精力，使他们能够开始自动化交易。 Chart EA Builder 正在快速演进——路线图上还有更多能力，您的反馈有助于塑造下一步。我们会定期发布包含新功能的更新。 核心功能： 直接从图表构建 EA： 简化的可视化界面，让您远离常见的编程复杂性，所有操作都在交易平台内部完成。 支持默认指标： 该工具当前支持使用平台默认内置的 30 多种指标。 与自定义指标 (Custom Indicators) 集成： 您还可以轻松地将您的策略连接到添加到图表上的任何自定义指标。 持续演进： 更多功能已在规划中；您的建议和反馈有助于
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Smart Heiken Ashi MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Heiken Ashi (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Heiken Ashi 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展
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Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart ZigZag (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 ZigZag 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排
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Smart Parabolic Sar MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Parabolic SAR (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Parabolic SAR 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要
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Smart ATR MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart ATR (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 ATR 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口：
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Smart ADX MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart ADX (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 ADX 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口：
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Smart Moving Average MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Moving Averages (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Moving Averages 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然
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Smart Bollinger Bands MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Bollinger Bands (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Bollinger Bands 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然
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Smart Stochastic MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Stochastic (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Stochastic 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回
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Smart Ichimoku MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Ichimoku (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Ichimoku 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。
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Smart Fractals MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Fractals (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Fractals 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。
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Smart MACD MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart MACD (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 MACD 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口
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Smart Awesome MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Awesome (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Awesome 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重
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Smart OsMA MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart OsMA (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 OsMA 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口
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Smart Bears MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Bears (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Bears 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子
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Smart Accumulation MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Accumulation (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Accumulation 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将
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Smart Momentum MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Momentum (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Momentum 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。
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Smart Williams Range MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Williams' %R (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Williams' %R 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将
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Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart RSI (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 RSI 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口：
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Smart Alligator MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Alligator (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Alligator 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺
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Smart Accelerator MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Accelerator (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Accelerator 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展
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Smart Bulls MT4
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产品标题 Smart Bulls (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Bulls 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子
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Smart CCI MT4
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产品标题 Smart CCI (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 CCI 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口：
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Extra Time Bar
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实用工具
额外时间栏 /  Extra Time Bar MT5 version 是一种旨在增强您的交易的工具，它允许您在图表中添加个性化的时间栏。 使用此工具，您不再仅限于服务器时间 - 您可以设置图表以显示您选择的任何时区， 例如您的当地时间、格林威治标准时间或任何其他时间。 额外时间栏的功能： 1. 时区自定义： 选择适合您交易需求的时区并将其直接显示在图表上以提高精度。 2. 双时间跟踪： 在同一图表上使用两个不同的时间设置轻松监控市场动向，从而实现更详细的分析。 3. 灵活调整： 您可以通过按下并拖动鼠标中键查看带有服务器时间的特定蜡烛时间。 4. 流畅工作并与各种显示器兼容： 此工具旨在在不同的屏幕分辨率和比例级别上流畅工作。 5. 可见性选项： 选择“仅显示鼠标蜡烛时间”选项，隐藏附加时间栏，同时仍显示十字准线蜡烛时间。这样，您就可以实时查看鼠标下特定蜡烛的时间，非常适合喜欢简洁图表的交易者。 6. 个性化： 自定义时间栏的文本和背景颜色，以适合您的视觉偏好。 我们希望您发现此工具对您的交易活动有益。欢迎分享您的想法、评论或建议。 记得给此工具评分，祝您有美好的一
Smart Moving Average Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
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产品标题 Smart Moving Average PRO (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 Smart Moving Average 的专业高级版本，包含 12 种自定义移动平均类型、智能警报系统、双色趋势线和集成在图表上的 SmartView 控制面板。结合专业功能和卓越性能，同时保持易用性和智能界面。 概述 Smart Moving Average PRO 是免费版本的全面升级，在四种标准类型之外，还提供 8 种额外的高级移动平均类型（HMA、KAMA、DEMA、TEMA、VWMA、RMA、McGinley、JMA）。配备支持即时和收盘通知的专业警报系统、根据 MA 斜率自动变化的双色线，以及 8 种价格源选项。所有这些都与 SmartView 面板相结合，提供快速管理和图表上的直接数值显示。 主要功能 12 种移动平均类型：4 种标准（SMA、EMA、SMMA、LWMA）+ 8 种高级（HMA、KAMA、DEMA、TEMA、VWMA、RMA、McGinley、JMA） 图表上的 Smart 控制面板，实时显示数值 自动变化的双色线：上升趋势时为绿色/青
Smart ZigZag Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
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产品标题 Smart ZigZag Pro (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 ZigZag 指标的专业版，配备图表智能控制面板、高级分析工具、动态支撑/阻力位、自动交易信号、模式识别、波动统计以及所有元素的全面自定义功能。免费版与 Pro 版共享 SmartView 面板功能。 概述 Smart ZigZag Pro 是 Smart ZigZag 指标的专业版，为需要更深入市场洞察的严肃交易者提供高级分析工具和增强的可视化功能。该指标包含嵌入图表的智能控制面板，显示当前值和关键信息，配备 20 个数据缓冲区，为高级分析和专家顾问集成提供全面的数据。 主要功能 图表上的智能控制面板（免费版也提供）。 高级支撑/阻力位 – 显示已确认的水平和可突破的水平。 通道分析 – 显示 ZigZag 通道的上轨和下轨。 自动交易信号 – 在关键突破点显示买入/卖出箭头。 自动模式识别 – 检测连续的高/低模式。 波动统计 – 点数、柱数和百分比测量。 增强的文本信息 – 灵活的价格和百分比显示。 全面自定义 – 每个元素的独立自定义。 数据窗口集成 – 20 个数据缓冲区用
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