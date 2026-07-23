Chart EA Builder Pro — 直接在图表上使用的可视化 EA 生成器

概述：通往自动化的桥梁

每位交易者都希望自动化成功的策略，但这一过程往往涉及陡峭的 MQL5 学习曲线、反复的开发成本、未经验证的 AI 生成代码风险，或基于网页的生成器限制。

Chart EA Builder Pro 通过简单、交互且可视化的流程，直接在图表上将您的策略转化为自动化 EA。

核心功能

工作区以清晰的选项卡组织，EA 创建的每个阶段都可直接在图表上完成。

指标： 选择标准或自定义指标，并直观配置时间周期、周期与偏移。

选择标准或自定义指标，并直观配置时间周期、周期与偏移。 策略： 通过表达式弹窗构建入场与出场逻辑。条件清晰易读，例如 [Open] [Buy] when [RSI(1)] > [30] 。

通过表达式弹窗构建入场与出场逻辑。条件清晰易读，例如 [Open] [Buy] when [RSI(1)] > [30] 。 交易管理： 配置手数、止盈、高级止损、移动止损、保本以及交易时间。

配置手数、止盈、高级止损、移动止损、保本以及交易时间。 保存与加载： 将策略保存为轻量预设，并在图表上一键重新加载。

包含能力

无限指标： 按策略需要使用任意数量的指标。

按策略需要使用任意数量的指标。 无限信号： 添加任意数量的入场与出场条件。

添加任意数量的入场与出场条件。 高级资金管理： 使用多种动态方法计算手数。

使用多种动态方法计算手数。 高级交易管理： 配置多个止盈水平。

配置多个止盈水平。 持续更新： 随开发推进获得更多能力。

快速成长 — 更多功能即将到来

Chart EA Builder Pro 通过定期更新持续演进。用户反馈有助于塑造未来功能与工作流改进。

特别入门价格： 早期用户可在产品持续成长的同时，按当前入门价格订阅。

测试说明 Chart EA Builder Pro 以直接图表交互为核心。因此，策略测试器无法完整体现实时图表上的可视化工作流程。如需了解完整的图表体验，请观看产品视频。

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