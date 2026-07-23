Chart EA Builder Pro — Визуальный конструктор советников прямо на графике

Обзор: Мост к автоматизации

Каждый трейдер хочет автоматизировать успешные стратегии, но процесс часто связан со сложным изучением MQL5, повторными затратами на разработку, рисками непроверенного кода от ИИ или ограничениями веб-конструкторов.

Chart EA Builder Pro помогает превратить вашу стратегию в автоматизированного советника через простой, интерактивный и визуальный процесс прямо на графике.

Основные функции

Рабочее пространство организовано в понятные вкладки, и каждый этап создания советника доступен прямо на графике.

Индикаторы: Выбирайте стандартные или пользовательские индикаторы и настраивайте таймфреймы, периоды и сдвиги визуально.

Выбирайте стандартные или пользовательские индикаторы и настраивайте таймфреймы, периоды и сдвиги визуально. Стратегия: Создавайте логику входа и выхода через окна выражений. Условия остаются понятными, например [Open] [Buy] when [RSI(1)] > [30] .

Создавайте логику входа и выхода через окна выражений. Условия остаются понятными, например [Open] [Buy] when [RSI(1)] > [30] . Управление сделками: Настраивайте размер лота, Take Profit, расширенный Stop Loss, трейлинг-стоп, перевод в безубыток и торговые часы.

Настраивайте размер лота, Take Profit, расширенный Stop Loss, трейлинг-стоп, перевод в безубыток и торговые часы. Сохранение и загрузка: Сохраняйте стратегии как лёгкие пресеты и загружайте их с графика одним кликом.

Включённые возможности

Неограниченные индикаторы: Используйте столько индикаторов, сколько требует стратегия.

Используйте столько индикаторов, сколько требует стратегия. Неограниченные сигналы: Добавляйте любое количество условий входа и выхода.

Добавляйте любое количество условий входа и выхода. Продвинутый мани-менеджмент: Рассчитывайте размер лота несколькими динамическими методами.

Рассчитывайте размер лота несколькими динамическими методами. Продвинутое управление сделками: Настраивайте несколько уровней Take Profit.

Настраивайте несколько уровней Take Profit. Постоянные обновления: Получайте новые возможности по мере развития продукта.

Быстрое развитие — впереди ещё больше функций

Chart EA Builder Pro продолжает развиваться через регулярные обновления. Отзывы пользователей помогают определять будущие возможности и улучшения процесса работы.

Специальная стартовая цена: Ранние пользователи могут подписаться по текущему вводному тарифу, пока продукт продолжает расти.

Примечание для тестирования Chart EA Builder Pro построен вокруг прямого взаимодействия с графиком. Поэтому тестер стратегий не отражает полный визуальный процесс, доступный на живом графике. Чтобы увидеть полный опыт работы на графике, посмотрите видео продукта.

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