Chart EA Builder Pro

Chart EA Builder Pro — Визуальный конструктор советников прямо на графике

Обзор: Мост к автоматизации

Каждый трейдер хочет автоматизировать успешные стратегии, но процесс часто связан со сложным изучением MQL5, повторными затратами на разработку, рисками непроверенного кода от ИИ или ограничениями веб-конструкторов.

Chart EA Builder Pro помогает превратить вашу стратегию в автоматизированного советника через простой, интерактивный и визуальный процесс прямо на графике.

Основные функции

Рабочее пространство организовано в понятные вкладки, и каждый этап создания советника доступен прямо на графике.

  • Индикаторы: Выбирайте стандартные или пользовательские индикаторы и настраивайте таймфреймы, периоды и сдвиги визуально.
  • Стратегия: Создавайте логику входа и выхода через окна выражений. Условия остаются понятными, например [Open] [Buy] when [RSI(1)] > [30] .
  • Управление сделками: Настраивайте размер лота, Take Profit, расширенный Stop Loss, трейлинг-стоп, перевод в безубыток и торговые часы.
  • Сохранение и загрузка: Сохраняйте стратегии как лёгкие пресеты и загружайте их с графика одним кликом.

Включённые возможности

  • Неограниченные индикаторы: Используйте столько индикаторов, сколько требует стратегия.
  • Неограниченные сигналы: Добавляйте любое количество условий входа и выхода.
  • Продвинутый мани-менеджмент: Рассчитывайте размер лота несколькими динамическими методами.
  • Продвинутое управление сделками: Настраивайте несколько уровней Take Profit.
  • Постоянные обновления: Получайте новые возможности по мере развития продукта.

Быстрое развитие — впереди ещё больше функций

Chart EA Builder Pro продолжает развиваться через регулярные обновления. Отзывы пользователей помогают определять будущие возможности и улучшения процесса работы.

Специальная стартовая цена: Ранние пользователи могут подписаться по текущему вводному тарифу, пока продукт продолжает расти.

Примечание для тестирования

Chart EA Builder Pro построен вокруг прямого взаимодействия с графиком. Поэтому тестер стратегий не отражает полный визуальный процесс, доступный на живом графике. Чтобы увидеть полный опыт работы на графике, посмотрите видео продукта.

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Yao Maxime Kayi
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Xrade EA is an expert advisor as technical indicator. For short period trade it's the best for next previsions of the trend of the market. +--------------------------------------------------------------------------------------- Very Important Our robot(data anylizer) does'nt take a trade procedure. If using only our robot you must take positions by yoursels +--------------------------------------------------------------------------------------- The technical indiator provide for a given sma
IDEA Position Manager and Market Advisor
Mirko Bastianini
Утилиты
News: IDEA 2.0 is out with lot of features, like telegram bot notifications and Limits order! Check the changelog at bottom of page (*). Hi all, here you can find my Expert Advisor, called IDEA  (Intelligent Detection & managEr Algorithm) . In short, with this software you can: Have   a clear view of market status , with an indication of current trend. Simply add symbols you want to monitor to your market watch, and IDEA will notify you if some of them are in trend; Have an   automatic lots ca
Indexes MT5
Pavel Verveyko
Утилиты
Акции, входящие в состав индекса, являются одним из драйверов движения. Анализируя финансовые показатели всех элементов индекса, можно предположить дальнейшее развитие ситуации. Программа (скрипт) выводит на монитор корпоративные отчёты акций, входящих в состав индекса, выбранного в настройках.   "Indexes" нельзя протестировать в тестере   (так как там нет возможности получать информацию из интернета). Информация скачивается с сайта investing.com: Дата отчета Прибыль на акцию (EPS) Доход (R
FBoFinder
Andrii Voliuvach
Утилиты
Для тех, кто торгует ложные пробои (ЛП) уровней. Сервис False Break o ut Finder (F B oFinder)   был написан в первую очередь для торговли акциями и их CFD на дневных графиках. Он будет за Вас искать разнообразные ложные пробои экстремумов на сотнях и тысячах инструментов из Watchlist , что избавит Вас в перспективе от множества часов ежедневного рутинного отбора бумаг перед открытием рынка. В процессе перебора инструментов игнорируются бумаги с запретом на торговлю. Если бумагу разрешено торгова
Oracle
Denis Sotnikov
5 (2)
Утилиты
Эксперт - торговый помощник, созданный по одноимённой торговой стратегии Оракул в сотрудничестве с ее автором Нео. Определяет на графиках в автоматическом режиме разворотные импульсные модели и строит по ним Вилки Нео - авторский инструмент, позволяющий определять циклы движения цены и указывающий на ожидаемую цель TakeProfit . Поиск ведется на всех заданных периодах графиков одновременно с фильтрацией совпадений. Осуществляется фильтрация неверных Вилок с указанием кода ошибки. Утилита имеет
Другие продукты этого автора
Trade Builder MT5
Mostafa Saad Saeed Shawara
5 (2)
Утилиты
Название продукта Trade Builder - Интерактивный визуальный торговый менеджер и риск-помощник на графике Краткое описание Упростите торговлю с Trade Builder - мощным торговым помощником ( Trade Assistant ) и менеджером сделок ( Trade Manager ). Настраивайте уровни входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике с автоматическим расчетом лота и соотношения риска к прибыли ( risk reward ratio ). Обзор Профессиональное управление сделками ( Trade Management ) является ключом к успеху. Trade Builder
FREE
Trade Builder Pro
Mostafa Saad Saeed Shawara
Утилиты
Название продукта Trade Builder Pro - Интерактивный визуальный торговый менеджер и риск-помощник на графике Краткое описание Упростите торговлю с Trade Builder Pro - мощным торговым помощником ( Trade Assistant ) и менеджером сделок ( Trade Manager ). Настраивайте уровни входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике с автоматическим расчетом лота и соотношения риска к прибыли ( risk reward ratio ). Обзор Профессиональное управление сделками ( Trade Management ) является ключом к успеху. Trade
Trade Builder MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
5 (1)
Утилиты
Название продукта Trade Builder - Интерактивный визуальный торговый менеджер и риск-помощник на графике Краткое описание Упростите торговлю с Trade Builder - мощным торговым помощником ( Trade Assistant ) и менеджером сделок ( Trade Manager ). Настраивайте уровни входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике с автоматическим расчетом лота и соотношения риска к прибыли ( risk reward ratio ). Обзор Профессиональное управление сделками ( Trade Management ) является ключом к успеху. Trade Builder
FREE
ZigZag Colored
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта ZigZag Colored (MT4) See also >>  Smart ZigZag  Pro  ,   Smart ZigZag (free) Краткое описание Двухцветный ZigZag для MT4, устраняющий ограничение одного цвета линии и предоставляющий буферы для EA со значением и направлением текущей ноги на каждом баре. Обзор Отрисовывает классический ZigZag как две раздельные, цветовые ноги (вверх/вниз) для быстрого чтения структуры; значения по каждому бару доступны для EA/индикаторов. Ключевые функции Двухцветные ноги; буферы ZigZag Up ,
FREE
Chart EA Builder
Mostafa Saad Saeed Shawara
Утилиты
Название продукта Chart EA Builder - Визуальный конструктор советников прямо на графике Краткое описание Chart EA Builder позволяет вам создавать советники (Expert Advisors) и разрабатывать торговые стратегии прямо на графике, без необходимости писать сложный код или использовать сторонние программы. Мы стремимся максимально упростить этот процесс и надеемся на ваше участие в его развитии. Обзор Мы начали проект Chart EA Builder с главной целью: помочь трейдерам превращать свои стратегии в автом
FREE
Smart Heiken Ashi MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Heiken Ashi (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Heiken Ashi с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительн
FREE
Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart ZigZag (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор ZigZag с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользов
FREE
Smart Parabolic Sar MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Parabolic SAR (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Parabolic SAR с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличит
FREE
Smart Stochastic MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Stochastic (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Stochastic с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный
FREE
Smart Bears MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Bears (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Bears с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользоват
FREE
Smart ADX MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart ADX (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор ADX с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательс
FREE
Smart Moving Average MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Moving Averages (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Moving Averages с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отл
FREE
Smart Bollinger Bands MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Bollinger Bands (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Bollinger Bands с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отл
FREE
Smart Ichimoku MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Ichimoku (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Ichimoku с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пол
FREE
Smart Fractals MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Fractals (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Fractals с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пол
FREE
Smart ATR MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart ATR (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор ATR с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательс
FREE
Smart MACD MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart MACD (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор MACD с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовател
FREE
Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart RSI (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор RSI с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательс
FREE
Smart Awesome MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Awesome (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Awesome с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный польз
FREE
Smart OsMA MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart OsMA (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор OsMA с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовател
FREE
Smart Accumulation MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Accumulation (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Accumulation с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличител
FREE
Smart Momentum MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Momentum (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Momentum с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пол
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Smart Williams Range MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Williams' %R (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Williams' %R с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличите
FREE
Smart Alligator MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Alligator (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Alligator с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный п
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Smart Accelerator MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Accelerator (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Accelerator с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительн
FREE
Smart Bulls MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Bulls (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Bulls с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользоват
FREE
Smart CCI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart CCI (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор CCI с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательс
FREE
Extra Time Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
Утилиты
Дополнительная полоса времени /  Extra Time Scale Bar MT5 version это инструмент, предназначенный для улучшения вашей торговли, позволяющий добавлять персонализированную шкалу времени на ваши графики. С помощью этого инструмента вы больше не ограничены только временем сервера — вы можете настроить диаграмму для отображения любого часового пояса по вашему выбору. например ваше местное время, среднее время по Гринвичу или любое другое. Особенности Extra Time Scale Bar: 1. Настройка часового поя
Smart Moving Average Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Moving Average PRO (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Профессиональная расширенная версия Smart Moving Average с 12 типами пользовательских скользящих средних, умной системой оповещений, двухцветной линией тренда и интегрированной панелью управления SmartView на графике. Сочетает профессиональную мощь и высокую производительность с простотой использования и умным интерфейсом. Обзор Smart Moving Average PRO – это комплексное обновление бесплатной версии, предос
Smart ZigZag Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart ZigZag Pro (MT4) – часть серии SmartView Indicators Краткое описание Профессиональная версия индикатора ZigZag с умной панелью управления на графике, продвинутыми аналитическими инструментами, динамическими уровнями поддержки/сопротивления, автоматическими торговыми сигналами, распознаванием паттернов, статистикой волн и всесторонней настройкой всех элементов. Бесплатная версия использует ту же панель SmartView, что и Pro версия. Обзор Smart ZigZag Pro – это профессиональ
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