SM Structure Signals

SM Structure Signals — индикатор анализа структуры рынка для MetaTrader 5.

Индикатор автоматически анализирует движение цены и отображает ключевые элементы рыночной структуры непосредственно на графике. Он предназначен для визуального анализа рынка и помогает трейдеру быстрее определять изменение структуры и потенциальные области интереса.

Основные возможности:

• автоматическое определение структуры рынка;
• отображение Major Swing High (MSH) и Major Swing Low (MSL);
• отображение Swing High (SH) и Swing Low (SL);
• определение Break of Structure (BOS);
• определение Major Break of Structure (MBOS);
• отображение Change of Character (CHOCH) и Major CHOCH;
• определение текущего направления структуры;
• отображение ключевых структурных уровней непосредственно на графике;
• визуальные стрелки потенциальных торговых сценариев;
• автоматическое построение рабочих зон на графике.

Как использовать индикатор:

Индикатор предназначен для помощи в анализе рыночной структуры. Пользователь может использовать отмеченные уровни, структурные изменения и зоны как дополнительное подтверждение собственной торговой стратегии.

Для получения более точного контекста рекомендуется анализировать старший таймфрейм и использовать сигналы вместе с собственными правилами управления риском.

Индикатор не является автоматическим торговым роботом и самостоятельно не открывает сделки.


Recommended products
Mtf Candle number
Ravshan Chuliev
Indicators
Mtf Candle – An Advanced Tool for Your Trading Strategy Analyze the market, identify trends, and enhance your strategy! Mtf Candle is an innovative indicator designed for professional traders, offering a clear and structured way to visualize market dynamics. With this tool, technical analysis becomes structured and easily accessible. What Does Mtf Candle Offer? In-depth Bar Analysis – Monitor bars across multiple timeframes and determine whether they indicate an uptrend or downtrend. Precise St
Close by percentage MT5
Konstantin Kulikov
5 (1)
Utilities
Hello friends. I wrote this utility specifically for use in my profile with a large number of Expert Advisors and sets ("Joint_profiles_from_grid_sets"   https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929 ). Now, in order to limit losses on the account, there is no need to change the "Close_positions_at_percentage_of_loss" parameter on each chart. Just open   one   additional chart, attach this utility and set the desired percentage for closing all trades on the account. The utility has the following fu
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicators
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
Harmonic Pattern Hunter
Shingidzano Lesetedi
5 (1)
Indicators
Harmonic Pattern Hunter Harmonic Pattern Hunter is a technical indicator for MetaTrader 5 that automatically identifies and draws high-probability harmonic patterns directly on the chart. It is designed to assist traders who use harmonic analysis as part of their trading methodology. How It Works The indicator scans historical and live price data for completed XABCD harmonic structures using Fibonacci ratio validation. When a valid pattern is detected, it draws the full pattern geometry, marks t
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
RRtoolBox
David Ruiz Moreno
Utilities
RRtoolbox - Professional Tools: Risk:Reward Trading Tool (SL/TP Horizontals + Pending orders + Diagonals), Alerts set on trend lines (for alerts on diagonal levels), SelfManagement (BE, partials...), close/cancelling by time, Statistics, Info and trading on chart. One-Click Trading with Visual Risk:Reward Management RRtoolbox is a comprehensive trading panel that combines one-click order execution,  statistics and  powerful visual Risk:Reward tools, alerts set with trendlines, on chart butt
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
Indicators
Stratos Pali Indicator is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost ! Down
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilities
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
Indicators
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO is a professional trading indicator designed for traders who use Smart Money Concepts (SMC), market structure analysis and Fibonacci retracement levels. The indicator automatically detects market swings and builds Fibonacci levels based on the latest impulse movement. It also identifies market structure changes such as BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character), helping traders understand the current market direction. CosmiCLab SMC FIBO also pr
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (9)
Indicators
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicators
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
DYJ BoS
Daying Cao
Indicators
The indicator automatically identifies and labels essential elements of market structure shift, including: Break of Structure (BoS): Detected when there is a significant price movement breaking previous structural points. It mark possible uptrend and downtrend lines(UP & DN, It means constantly update high and low ), and once the price breaks through these lines, mark the red (BEAR) and green (BULL) arrows. BoS typically occurs when the price decisively moves through swing lows or swing highs t
Multi Currency Candlestick Pattern Scanner
Andrei Strashko
Indicators
Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT5 is a professional dashboard indicator that automatically scans multiple symbols and timeframes for Japanese candlestick patterns in real time. Instead of opening dozens of charts manually, you can monitor the entire market from one clean scanner panel. The indicator helps you quickly find bullish and bearish candlestick setups, check the active timeframe, and switch directly to the chart where the pattern appeared. This tool is designed for trad
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indicators
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
OrdinalEdge Mean Reversion Asian Session
Suarez Zackary Kyle
Experts
OrdinalEdge Mean Reversion — Asian Session OrdinalEdge Mean Reversion is a rules-based  expert advisor designed for the Asian trading  session. The strategy identifies short-term price  extremes and targets a return to the statistical  mean, taking advantage of the low-volatility,  range-bound conditions typical of the Asian session. The expert does not use martingale, grid trading,  or tick scalping. One position is held at a time.  All positions are closed before the London  pre-session ope
FiboPlus MT5
Sergey Malysh
Indicators
The indicator automatically plots and tracks buy and sell Fibo levels at any symbol and timeframe. FiboPlus displays: Fibo levels of the probable upward or downward price movements. entry points are shown using "up arrow", "down arrow" icons. The data is doubled on SELL and BUY buttons. rectangle area limited by levels 0-100. Trading is performed from one level to another (no trend). Features price movement forecast, market entry points, stop loss and take profit for orders. ready-made trading
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicators
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilities
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (32)
Indicators
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Waterfall by Kratus
Justine Kelechi Ekweh
5 (1)
Indicators
Overview The Waterfall Trading Indicator is a powerful momentum detection tool designed to identify high-probability trading opportunities across multiple timeframes. Built on pure price action analysis, this indicator provides clear, non-repainting signals that are especially effective for binary options and forex trading. Key Features Non-Repainting Signals : Based on real-time price action, ensuring reliable trade signals Multi-Timeframe Compatibility : Effective across all timeframes, with o
Market Trend Indicator Analog
Jose Maria Molina Sanchez
Indicators
Market Trend Indicator Analog Copyright 2025, Jose María Molina Sánchez molinatrader67@gmail.com | Version 1.00 Introduction The Market Trend Indicator Analog is an advanced indicator designed to measure the strength and direction of market trends in real time. Unlike traditional oscillators, this indicator uses an adaptive filtering system that dynamically responds to market conditions, providing a precise analog representation between -100 and +100. Its design allows traders to ide
Magic Channel Scalper MT5
Evgeny Belyaev
Indicators
Magic Channel Scalper  is a channel indicator for the MetaTrader 5 terminal. This indicator allows finding the most probable trend reversal points. Unlike most channel indicators, Magic Channel Scalper does not redraw. The alert system (alerts, email and push notifications) will help you to simultaneously monitor multiple trading instruments. Attach the indicator to a chart, and the alert will trigger once a signal emerges. With our alerting system, you will never miss a single position opening
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilities
Auto SLTP Maker MT5  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
CanbecFX GOLD
Pablo Adolfo Cantos
Experts
EA GOLD CANBECFX An automated trading system for Gold (XAUUSD) that trades only when four timeframes align with the trend, featuring automatic risk management and daily capital protection. A VPS is required. Please note that this is not a Martingale or Grid EA; it will not trade until the necessary conditions are met. Withdraw profits at regular intervals. Take a medium- to long-term perspective. WHAT IS IT? EA GOLD CANBECFX is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold (XAUUSD). I
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicators
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicators
Auto Optimized RSI   is a smart and easy-to-use arrow indicator designed for precision trading. It automatically finds the most effective RSI Buy and Sell levels for your selected symbol and timeframe using real historical data simulations. The indicator can be used as a standalone system or as part of your existing trading strategy. It is especially useful for intraday trading. Unlike traditional RSI indicators that rely on fixed 70/30 levels,   Auto Optimized RSI   dynamically adjusts its lev
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicators
Our   Basic Support and Resistance   indicator is the solution you need to boost your technical analysis. This indicator allows you to project support and resistance levels on the chart /   MT4 Version Features Integration of Fibonacci Levels:  With the option to display Fibonacci levels alongside support and resistance levels, our indicator gives you an even deeper insight into market behavior and possible reversal areas. Performance Optimization:  With the option to update extended lines onl
Margin Call Direct Hedger
Minh Tu Duong
Utilities
Strategy: This is a Guard for your account in case the Margin Call of the Account is called. The most brokers have Margin Call at Margin Level of 100%. If account Margin Level is below TriggerMarginLevelPercent (100%), the EA checks all open account positions. For every non-hedge position it opens one reverse position with the same symbol and same volume. After that it will remove itself from the Chart IMPORTANT: CHECK this manually on the Account before using this EA. Only some Broker offer t
FREE
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (131)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE: Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. Smart Trend Trading System is a complete non-repainting, non-redrawing, and non-laggi
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! Technical Specifications Platform MetaTrader 5 Indicator Type Multi-Timeframe Trend Indicator Operating Timeframe Any char
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Indicators
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a professional trading indicator built on Smart Money Concepts (SMC), combining market structure analysis with a No Repaint BUY / SELL signal system in a single indicator. It helps traders understand market structure more clearly, identify key price zones, and focus on higher-quality trading opportunities. By combining Multi-Timeframe Analysis, Points of Interest (POIs), and real-time signals, the i
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Indicators
SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:   [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:   [Auto Trader
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Indicators
Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Indicators
Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.4 (48)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indicator designed
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Indicators
Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Version 1.4 is game changer, default setting adjusted for GBPUSD M1 Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next Planned Price: $189 Planned Retail Price: $299 Developer Note:  After your purchase, please contact me to receive the latest  recommended settings (set file) , trading tips, and an invitation to our  VIP Support Group , where y
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Indicators
ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT4  HERE Here our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis  Master Edition is a professional-grade analytical tool designed to visualize market structure through the lens of volume and money flow. Unlike standard volume indicators, this tool displays a Daily Volume Profile
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicators
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Indicators
Limited Discounted Price!  Only $99! After purchase contact me to get the bonus ORB Seeker EA and personal optimized set files. Catch clean session breakouts with confidence! ORB Seeker MT5 is a professional Opening Range Breakout (ORB) indicator built for traders who want accuracy, simplicity, flexibility, and clear chart structure. It automatically plots the pre-market or custom session range on any instrument, then gives clear breakout signals with entry, stop loss, take profit, and optiona
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Indicators
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
More from author
Session Liquidity Sweep MT5
Alisher Xolnazarov
Indicators
FREE DEMO AVAILABLE You can download the demo version of the indicator and test it in the MetaTrader Strategy Tester before purchasing. Session Liquidity Sweep MT5 The market often sweeps liquidity before making strong moves.  This indicator helps traders identify stop hunts and liquidity grabs around major trading sessions. Session Liquidity Sweep MT5 automatically tracks Asian, London and New York session highs and lows and detects liquidity sweeps beyond these levels. When liquidity is
Filter:
No reviews
Reply to review