SM Structure Signals
- Индикаторы
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
SM Structure Signals — индикатор анализа структуры рынка для MetaTrader 5.
Индикатор автоматически анализирует движение цены и отображает ключевые элементы рыночной структуры непосредственно на графике. Он предназначен для визуального анализа рынка и помогает трейдеру быстрее определять изменение структуры и потенциальные области интереса.
Основные возможности:
• автоматическое определение структуры рынка;
• отображение Major Swing High (MSH) и Major Swing Low (MSL);
• отображение Swing High (SH) и Swing Low (SL);
• определение Break of Structure (BOS);
• определение Major Break of Structure (MBOS);
• отображение Change of Character (CHOCH) и Major CHOCH;
• определение текущего направления структуры;
• отображение ключевых структурных уровней непосредственно на графике;
• визуальные стрелки потенциальных торговых сценариев;
• автоматическое построение рабочих зон на графике.
Как использовать индикатор:
Индикатор предназначен для помощи в анализе рыночной структуры. Пользователь может использовать отмеченные уровни, структурные изменения и зоны как дополнительное подтверждение собственной торговой стратегии.
Для получения более точного контекста рекомендуется анализировать старший таймфрейм и использовать сигналы вместе с собственными правилами управления риском.
Индикатор не является автоматическим торговым роботом и самостоятельно не открывает сделки.