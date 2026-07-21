SM Structure Signals — индикатор анализа структуры рынка для MetaTrader 5.

Индикатор автоматически анализирует движение цены и отображает ключевые элементы рыночной структуры непосредственно на графике. Он предназначен для визуального анализа рынка и помогает трейдеру быстрее определять изменение структуры и потенциальные области интереса.

Основные возможности:

• автоматическое определение структуры рынка;

• отображение Major Swing High (MSH) и Major Swing Low (MSL);

• отображение Swing High (SH) и Swing Low (SL);

• определение Break of Structure (BOS);

• определение Major Break of Structure (MBOS);

• отображение Change of Character (CHOCH) и Major CHOCH;

• определение текущего направления структуры;

• отображение ключевых структурных уровней непосредственно на графике;

• визуальные стрелки потенциальных торговых сценариев;

• автоматическое построение рабочих зон на графике.

Как использовать индикатор:

Индикатор предназначен для помощи в анализе рыночной структуры. Пользователь может использовать отмеченные уровни, структурные изменения и зоны как дополнительное подтверждение собственной торговой стратегии.

Для получения более точного контекста рекомендуется анализировать старший таймфрейм и использовать сигналы вместе с собственными правилами управления риском.

Индикатор не является автоматическим торговым роботом и самостоятельно не открывает сделки.