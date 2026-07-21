SM Structure Signals

SM Structure Signals — индикатор анализа структуры рынка для MetaTrader 5.

Индикатор автоматически анализирует движение цены и отображает ключевые элементы рыночной структуры непосредственно на графике. Он предназначен для визуального анализа рынка и помогает трейдеру быстрее определять изменение структуры и потенциальные области интереса.

Основные возможности:

• автоматическое определение структуры рынка;
• отображение Major Swing High (MSH) и Major Swing Low (MSL);
• отображение Swing High (SH) и Swing Low (SL);
• определение Break of Structure (BOS);
• определение Major Break of Structure (MBOS);
• отображение Change of Character (CHOCH) и Major CHOCH;
• определение текущего направления структуры;
• отображение ключевых структурных уровней непосредственно на графике;
• визуальные стрелки потенциальных торговых сценариев;
• автоматическое построение рабочих зон на графике.

Как использовать индикатор:

Индикатор предназначен для помощи в анализе рыночной структуры. Пользователь может использовать отмеченные уровни, структурные изменения и зоны как дополнительное подтверждение собственной торговой стратегии.

Для получения более точного контекста рекомендуется анализировать старший таймфрейм и использовать сигналы вместе с собственными правилами управления риском.

Индикатор не является автоматическим торговым роботом и самостоятельно не открывает сделки.


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Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
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Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
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Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
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Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
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Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
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Индикаторы
FREE DEMO AVAILABLE You can download the demo version of the indicator and test it in the MetaTrader Strategy Tester before purchasing. Session Liquidity Sweep MT5 The market often sweeps liquidity before making strong moves.  This indicator helps traders identify stop hunts and liquidity grabs around major trading sessions. Session Liquidity Sweep MT5 automatically tracks Asian, London and New York session highs and lows and detects liquidity sweeps beyond these levels. When liquidity is
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