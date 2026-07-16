Smart Sync SL and TP

Smart Sync SL/TP Panel: The Ultimate Trade Management Dashboard

For high-frequency manual traders and systematic grid operators, managing risk across multiple positions on a single asset can be a logistical nightmare. The Smart Sync SL/TP Panel is an advanced MQL5 utility engineered to eliminate the friction of mass order modification, giving you total control over your risk parameters in a fraction of a second.

If you execute entries like a machine gun, this tool helps you place precise and uniform SL/TP simultaneously. Whether you are scaling into a breakout or managing a multi-tier structure, this dashboard ensures your exit strategies are synchronized instantly and flawlessly.

Key Advantages:

  • Universal Synchronization: Modify Stop Loss and Take Profit levels for dozens of open positions with a single click of the "APPLY TO ALL ENTRY" button. No more modifying orders one by one.
  • Interactive Trade Detection: The panel intelligently reads your manual chart interactions. Drag a single SL/TP line on your chart, and the dashboard automatically catches the transaction and syncs the exact price coordinates across all your running entries.
  • Fluid & Unobtrusive UI: Features a frictionless drag-and-drop capability. Move the panel anywhere on your chart without dragging the background, or minimize it to a tiny footprint so it never obstructs your price action analysis.
  • Tactical "Nuke All" Execution: Equipped with a robust "CLOSE ALL" function that integrates slippage-tolerant algorithms, allowing you to instantly liquidate all positions on the current symbol smoothly, even during high-volatility spikes.
🇮🇩 Indonesian Version

Smart Sync SL/TP Panel: Ultimate Trade Management Dashboard

Mengelola manajemen risiko dari puluhan posisi pada satu instrumen bisa sangat merepotkan dan memakan waktu, terutama bagi trader yang aktif melakukan scaling beruntun. Smart Sync SL/TP Panel hadir sebagai utilitas MQL5 tingkat lanjut yang dirancang khusus untuk mengeliminasi kerumitan modifikasi order massal, memberikan Anda kendali penuh atas level Stop Loss dan Take Profit hanya dalam hitungan milidetik.

Jika anda melakukan entry seperti senapan mesin, Tools ini membantu anda menempatkan SL/TP presisi dan seragam secara bersamaan. Baik Anda sedang mengeksekusi strategi penumpukan posisi jangka pendek maupun mengelola rentetan layer, dashboard ini memastikan strategi exit Anda tersinkronisasi secara instan tanpa celah.

Keunggulan Utama:

  • Sinkronisasi Massal Universal: Modifikasi level Stop Loss dan Take Profit untuk seluruh posisi terbuka Anda hanya dengan satu klik pada tombol "APPLY TO ALL ENTRY". Selamat tinggal modifikasi order satu per satu yang lambat.
  • Deteksi Interaktif Otomatis: Panel ini secara cerdas membaca interaksi manual Anda. Cukup drag (geser) satu garis SL/TP di chart, dan sistem akan langsung menangkap koordinat harga tersebut untuk disinkronkan ke seluruh entri yang sedang berjalan.
  • UI Dinamis & Tidak Mengganggu: Dilengkapi dengan fitur drag-and-drop presisi tinggi yang memungkinkan Anda memindah panel ke penjuru chart tanpa menyeret background grafik. Anda juga dapat me-minimize panel agar tidak menghalangi pandangan analisis teknikal Anda.
  • Eksekusi "Nuke All" Taktis: Dibekali tombol "CLOSE ALL" yang diperkuat dengan algoritma toleransi slippage, memastikan penutupan massal seluruh posisi pada symbol berjalan mulus dan aman dari re-quote broker, bahkan saat market sedang sangat volatil.






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Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
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Working Demo Download Copy Cat More Trade Copier MT5 is a local trade copier and a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with a blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both Master (sender) and Slave (receiver) modes, with real-time synchronization of market and pending orders,
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5 (1)
Utilities
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
More from author
Moving Average Ribbon
Syamsurizal Dimjati
5 (2)
Indicators
MOVING AVERAGE RIBBON Ritz MA Ribbon Dynamics – The Next-Gen Trend Visualizer Ritz MA Ribbon Dynamics is a futuristic multi-layer Moving Average system engineered to visualize trend momentum, volatility balance, and market rhythm in one adaptive ribbon. Designed for modern traders who demand clarity, flexibility, and automation — this tool transforms the classic MA visualization into a dynamic analytical framework. Core Concept The indicator creates a multi-tier MA Ribbon that adapts to the cho
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Order Block Smart Finder
Syamsurizal Dimjati
Indicators
Smart Finder Order Block The Ritz Smart Finder Order Block is a next-generation market structure recognition tool, designed to intelligently detect and highlight institutional footprints within price action. Built on a dynamic blend of order block theory, consolidation tracking, and adaptive volatility modeling, it provides traders with a sophisticated lens to anticipate high-probability market reactions. Core Capabilities Smart Order Block Detection Identifies both Bullish and Bearish Order Blo
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Fibo Pivot Optimus
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
Indicators
Ritz Smart FIBOPIVOT Optimus Pro Advanced Multi-Timeframe Fibonacci Trading System SMART PREDICTION & ACCURATE FORECAST Revolutionary Fibonacci Pivot Technology combines traditional pivot points with advanced Fibonacci extensions, creating a powerful predictive tool for professional traders. Our algorithm intelligently detects significant price levels across multiple timeframes, delivering laser-accurate support and resistance zones before the market moves . INTELLIGENT VOLUME-VALIDATED SIGNALS
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Kaufmans AMA Candle
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
Indicators
RITZ Candle Kaufman’s AMA is a precision market-flow indicator built around Kaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA / AMA) — a dynamic smoothing algorithm that automatically adjusts to changing volatility. This enhanced version interprets AMA momentum directly into smart candle-color signals , giving traders a clean, noise-filtered view of trend strength and directional bias. Where most indicators repaint or react too slowly, RITZ Candle AMA delivers stable, non-repainting color shifts based on
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Quantum Pulse News OnChart
Syamsurizal Dimjati
Indicators
RITZ QUANTUM PULSE Next-Generation Economic Intelligence System Ritz Quantum Pulse — Next-Gen Economic Intelligence System. Experience quantum-level precision in news trading: real-time event detection, AI-powered filtering, and temporal synchronization. Anticipate volatility before it happens — not after. Where Market Intelligence meets Temporal Physics. Ritz Quantum Pulse   represents the convergence of   quantum logic ,   AI-driven analytics , and   real-time economic intelligence . This is
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ZigZag and Fractal Candle
Syamsurizal Dimjati
Indicators
ZIGZAG and FRACTAL CANDLE PRO ( Only candles, No RSI strength panel) " Suitable for QQE RITZ " > Check My Product is an advanced market structure visualization system built for precision trend detection, powered by dynamic fractal logic and adaptive swing validation. It seamlessly identifies Higher Highs (HH), Lower Lows (LL), and key structural shifts — allowing traders to read the true rhythm of market transitions with institutional clarity. This system combines   ZigZag precision ,   fractal
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Dxy Vs Market
Syamsurizal Dimjati
Indicators
USD STRENGHT VERSUS MARKET USD (DXY) Versus Market Panel is a professional visual indicator designed to analyze US Dollar strength and pressure against major trading symbols in real time. The indicator compares USD performance (based on DXY logic or internal strength calculation) versus selected symbols, allowing traders to quickly identify dominant currency flow, relative strength, and market bias from a single panel view. Built with a clean, lightweight, and non-intrusive panel , this tool hel
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Smart Trend Adaptif Finder
Syamsurizal Dimjati
Indicators
RITZ SMART TREND ADAPTIVE FINDER Precision Trend Intelligence. Adaptive. Insightful. Real-Time. Ritz Smart Trend Adaptive Finder is an advanced market intelligence indicator engineered to detect and adapt to evolving market structures with dynamic precision. It automatically calibrates its analytical period based on real-time volatility, price momentum, and correlation strength — delivering true adaptive trend detection rather than static or lagging signals. By combining Pearson correlation , sl
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Trend Adaptif Finder Smart
Syamsurizal Dimjati
Indicators
Ritz Smart Trend Adaptive Finder – Auto-Detect Dynamic Trend Channels A powerful trend detection indicator that adaptively analyzes price structure using dynamic ATR and statistical filters to discover the most significant trend channels on any timeframe and symbol. This tool automatically finds the most relevant period and slope for price movement and draws upper/lower channel zones, midline (mean), and trend support/resistance. Suitable for trend-following, breakout, and mean-reversion strateg
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Moving Average sentiment
Syamsurizal Dimjati
Indicators
Moving Average Sentiment "Transform Raw Market Data into Clear Sentiment Vision" Moving Average Sentiment is a next-generation adaptive trend sentiment indicator that visualizes the true bias of the market — bullish, bearish, or neutral — in real time. It combines Moving Average dynamics with ATR-based volatility zones , creating a fluid, self-adjusting sentiment curve that reacts instantly to price structure and volatility shifts. This tool goes beyond a simple MA — it reads the behavior of th
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PIVOT eXtreme
Syamsurizal Dimjati
Indicators
Pivot eXtreme Pivot adalah level referensi penting yang digunakan trader untuk memetakan potensi support & resistance intraday maupun jangka lebih panjang. Dalam sistem ini, level pivot dikembangkan menjadi P (Pivot Point utama) , R1–R13 (Resistance) , serta S1–S13 (Support) . Pivot Point (P) Titik pusat utama, dihitung dari rata-rata harga (High + Low + Close) / 3 . Berfungsi sebagai acuan keseimbangan harga : Jika harga di atas P → tren cenderung bullish. Jika harga di bawah P → tren cenderung
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Conspiracy 16
Syamsurizal Dimjati
3 (1)
Utilities
Ritz Conspiracy 16 – Multi-Layer Market Intelligence System Ritz Conspiracy 16 adalah indikator analisis pasar multi-layer yang menggabungkan 16 indikator teknikal utama ke dalam satu panel visual terpadu. Dirancang dengan konsep market intelligence , indikator ini bekerja seperti pusat komando yang membaca perilaku pasar dari berbagai sudut: trend, volatilitas, momentum, volume, hingga struktur harga. Dengan pendekatan “konspiratif”, indikator ini menghubungkan jejak kecil dari 16 algoritma unt
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Detect Trend and Consolidation Push Notification
Syamsurizal Dimjati
Indicators
Detect Trend and Consolidation :  Push Notif for Mobile Trading  Overview Push Notif for Mobile Trading: Detect Trend and Consolidation is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator developed by Ritz_EANEHA that intelligently detects whether the market is in a trend (bullish/bearish) or in consolidation (sideways) . It uses a proprietary comparison of Standard Deviation (StdDev) and Average True Range (ATR) to assess volatility and market structure, and sends mobile push notifications to alert trade
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BUY and SELL Mobile Notification V2
Syamsurizal Dimjati
Utilities
Ritz_BUYnSELL_Detection The Ritz_BUYnSELL_Detection is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator that detects BUY and SELL trading signals based on trend detection and ATR-based volatility filtering. It provides visual arrows , entry alerts , and mobile push notifications , making it suitable for traders using a VPS setup for 24/7 signal monitoring. How to Use the Indicator Install on MT5 : Place the .mq5 file in the MQL5/Indicators folder. Compile it in MetaEditor, then apply it to any chart. A
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Manual Trading Helper
Syamsurizal Dimjati
Utilities
Manual Trade Helper is an MT5 Expert Advisor designed as an automated assistant for managing manually opened trades. This EA does not open trades on its own, but instead enhances manual trading by automatically managing risk and position settings. Remote Management via VPS + Mobile Devices When deployed on a Virtual Private Server (VPS), the RitzEAneha Manual Trade Helper allows traders to seamlessly manage their trades from anywhere using just a smartphone or tablet. Since the EA runs 24/7 on t
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Push Notif BUY and SELL for Mobile Trading
Syamsurizal Dimjati
Indicators
Push Notif for Mobile Trading (Now you can trade perfectly through notifications to your Mobile Gadget, with Signals that you can adjust to your trading style, Use VPS to activate real time trading) Description Push Notif for Mobile Trading is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator designed to send mobile push notifications to traders when certain price or indicator-based conditions are met. This allows traders to monitor markets remotely and act quickly, even when not at their trading terminal.
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Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilities
MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indicator Description: MultiTimeframe Info Feed (MIF) is a smart MQL5 indicator that displays a dynamic, real-time info panel directly on your chart, offering powerful insight into current market conditions. Key features include: Real-time display of Open, High, Low, Close, and live Tick price Tick Rate (ticks per second) for assessing market activity Auto-calculated Entry Price on new candle formation Signal direction detection (BUY / SELL) Price action pattern re
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RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
RUHM Reborn
Syamsurizal Dimjati
Experts
RUHM REBORN for Micro Account / Cent Account XAUUSD - GOLD (Note: The grid-based system carries high risk during long trends without retrace. Use appropriate capital and understand the risks involved.) RUHM REBORN is a Grid-based Expert Advisor (EA) with ATR Entry developed to provide consistent, stable, and adaptive trading results on the XAUUSD (Gold) pair. This EA is specifically designed for USD Cent accounts, allowing it to run with relatively affordable capital while maintaining stability
Support Resistance Sensitifity
Syamsurizal Dimjati
Indicators
Support & Resistance Zone Indicator This indicator dynamically identifies and draws support and resistance zones based on recent price action and fractal patterns. By analyzing ZigZag pivot points and tracking price reactions (touches, bounces, and breaks), the indicator determines the strength and validity of each zone. Key Features: Multi-Timeframe Support: Can work across different timeframes. Fractal-Based Detection: Utilizes both fast and slow fractal detection to find significant swing po
Visual Panel Strengt MultiTimeframe
Syamsurizal Dimjati
Indicators
indikator Visual Panel Strengt MultiTimeframe : English Description Visual Panel Strength MultiTimeframe is a real-time trend strength indicator panel that displays the buy/sell pressure across multiple selected timeframes—such as M1, M3, and M5. The indicator utilizes ATR-based volatility analysis and a smoothed trend algorithm to calculate trend signals. Visually presented as a horizontal bar chart at the corner of your main chart, this tool helps traders instantly identify the prevailing
Smart Swing HL Fast Detection
Syamsurizal Dimjati
Indicators
Smart Swing HH - LL Indikator ini dirancang untuk mendeteksi Swing High (HH) dan Swing Low (LL) secara cepat dan akurat pada grafik harga. Deteksi dilakukan berdasarkan analisa range ATR adaptif, konfirmasi pola candlestick (seperti pin bar dan engulfing), serta opsi tambahan menggunakan Fractal untuk validasi. Fitur utama: Deteksi otomatis titik Swing High dan Swing Low menggunakan ATR dan price action. Penyesuaian sensitivitas deteksi berdasarkan ATR multiplier dan range bar . Notifikasi real-
Support and Resistance Price Structure
Syamsurizal Dimjati
Indicators
Ritz Smart Support & Resistance Zones Market Structure Based S/RT his advanced indicator detects and displays high-probability support and resistance zones based on actual market structure (swing highs and lows). Using intelligent zone merging and ATR-based fuzz buffers, it ensures the zone blocks are aligned with real price extremes without gaps. Zones are classified by strength (Proven, Verified, Untested, Turncoat, Weak) and visually rendered using colored rectangles. Ideal for traders seeki
ScalpReactor X
Syamsurizal Dimjati
Indicators
ScalpReactor X A Tactical Indicator for Precision Traders The Ritz Scalping Habbit is a powerful MT5 indicator designed to help traders execute disciplined, high-probability trades through clear visual cues and multi-strategy confirmations. Whether you’re an intraday scalper or a swing trader , this tool integrates advanced market analysis into a single, easy-to-use interface. Key Strengths: Smart Buy & Sell Arrows — Based on multi-layer signals from RSI, ATR, EMA, ADX, and price momentum. Colo
Quantum RefleX
Syamsurizal Dimjati
Indicators
Quantum Reflex Kuantum Reflex is a momentum-based oscillator indicator designed to deliver fast, accurate, and adaptive market insights. Built for real-time trading environments, it enables traders to spot rapid trend reversals, identify overbought/oversold levels, and combine short-term cross signals with higher-timeframe trend confirmation. Key Features Visual Cross Detection → Detects BUY/SELL signals from %K/%D crossover with instant updates for fast reversals. Dynamic Zone Highlight → Autom
Scalping Flash X
Syamsurizal Dimjati
Indicators
SCALPFLASH-X Where Fibonacci Precision Meets RSI Intelligence. Next-gen trading system combining Adaptive Fibonacci Pivots, RSI Heat Mapping, and Smart Candle Analytics. Detect market dominance, momentum shifts, and reversal zones in real time across multiple timeframes. Institutional accuracy, retail simplicity — built for speed, clarity, and precision. Advanced Multi-Timeframe Fibonacci & RSI-Driven Market Intelligence System ScalpFlash-X — A next-generation trading system combining Fibonacc
BUYER or SELLER
Syamsurizal Dimjati
Indicators
BUY or SELL FlashScalp Multi-System Indicator The FlashScalp Multi-System Indicator is a next-generation trading tool engineered for precision scalpers, intraday strategists, and professional analysts who demand both speed and clarity in market visualization. It seamlessly integrates smart candle-based analytics, adaptive ATR logic, and real-time economic event awareness — giving you a fully synchronized view of market volatility and momentum. Through an elegant and optimized interface, FlashSc
Buy Sell Smart
Syamsurizal Dimjati
Indicators
BUY and SELL smart The BUY and SELL Smart Indicator is a next-generation trading tool engineered for precision scalpers, intraday strategists, and professional analysts who demand both speed and clarity in market visualization. It seamlessly integrates smart candle-based analytics, adaptive ATR logic, and real-time economic event awareness — giving you a fully synchronized view of market volatility and momentum. Through an elegant and optimized interface, FlashScalp delivers   instant signal fee
Resonance Eco1
Syamsurizal Dimjati
Indicators
RESONANCE SIGNAL (MULTI-FACTOR CONFIRMATION) Resonance Signal Detection is a multi-layer confirmation engine that identifies high-quality trading signals when multiple technical factors align within a short price window. This module combines: RSI overbought / oversold interaction Volume behavior relative to its moving average ATR expansion and compression analysis Wick rejection strength (price rejection power) Breakout candle validation (body ratio & ATR multiplier) Stochastic fast crossing for
Fibo Price Action
Syamsurizal Dimjati
Indicators
FIBO PRICE ACTION This indicator is a Smart OHLC–based Market Analysis and Fibonacci Zone system designed to combine visual clarity, adaptive market structure analysis, and volatility-aware strength detection into a single professional trading tool. Key Features Advanced Visual Themes Supports multiple candle and UI themes (Classic, Ocean, Forest, Gold, Neon, etc.) to adapt the chart appearance to different trading styles and preferences. Smart Fibonacci Zones Fibonacci zones can be calculate
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